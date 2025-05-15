https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/trump-katarda-rubio-antalyada-konustu-rusya-ukrayna-gorusmelerine-degindiler-1096240661.html

Trump Katar'da, Rubio Antalya'da konuştu: Rusya Ukrayna görüşmelerine değindiler

Trump Katar'da, Rubio Antalya'da konuştu: Rusya Ukrayna görüşmelerine değindiler

Sputnik Türkiye

Antalya'da düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio basın açıklamasında bulundu. 15.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-15T11:59+0300

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marco rubio

donald trump

ukrayna krizi

nato

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Antalya'da düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde açıklamalarda bulundu. Ukrayna meselesi hakkında konuşan Rubio, 'ilerleyen günlerde ne olacağını görüleceğini' belirterek, "ABD Başkanı Donald Trump, savaşların sona ermesini istiyor. Rusya ve Ukrayna ile bunu umuyor. Bu konuda önümüzdeki günlerde ne olacağını göreceğiz ancak ilerleme görmek istiyoruz" dedi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, 'Trump'ın kalıcı barışı sağlayacak her türlü mekanizmaya hazır olduğunu' belirtti.Rusya ve Ukrayna arasında yapılacak olan İstanbul görüşmeleri için bugün heyetlerin Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde buluşacağı açıklanmıştı. Katar gezisinde bugün açıklama yapan Donald Trump, İstanbul'a gelme ihtimalini değerlendirdi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisi orada olmayacağı için İstanbul'a gitmeyeceğini düşündüğünü belirten Trump, “Ben gitmezsem o (Putin) neden gitsin ki' dedim çünkü gitmeyecektim, gitmeyi planlıyordum, gidebilirdim. Ama gitmeyi planlamıyordum ve ‘Ben gitmezsem onun da gideceğini sanmıyorum’ dedim. Ve bu doğru çıktı. Ama orada adamlarımız var, Dışişleri Bakanı Rubio orada. Ben orada olmazsam Putin'in gitmesinin mümkün olduğunu düşünmüyorum" dedi.

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