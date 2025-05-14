https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/nato-genel-sekreteri-rutte-ukrayna-meselesini-daha-iyi-bir-noktaya-getirmek-icin-turkiye-onemli-bir-1096221377.html
NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna meselesini daha iyi bir noktaya getirmek için Türkiye önemli bir rol oynuyor
NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna meselesini daha iyi bir noktaya getirmek için Türkiye önemli bir rol oynuyor
Sputnik Türkiye
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Antalya'da basın açıklamalarında bulundu. NATO Dışişleri Gayriresmi Toplantısı için Türkiye'ye gelen Rutte, dünya gündemi... 14.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-14T14:57+0300
2025-05-14T14:57+0300
2025-05-14T14:57+0300
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Antalya'da düzenlenen NATO Dışişleri Gayriresmi Toplantısı'na katılmak için Türkiye'ye gelen NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, basın açıklamalarında bulundu. İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak müzakerelere ilişkin konuşan Rutte, 'Türkiye'nin burada büyük bir rol oynadığını' belirtti.NATO Genel Sekreteri Rutte, "Ukrayna meselesini gerçekten daha iyi bir noktaya getirmek için bir fırsat penceresi var ve Türkiye burada büyük bir rol oynuyor" ifadesini kullandı. İstanbul'da gerçekleşecek barış müzakereleri hakkında konuşan Rutte, "Önümüzdeki 24-48 saat içinde ne olacağına karar vermek benim için zor, tüm ana aktörlerle yakın temastayım" sözleriyle müzakerelerdeki baş aktörlerin hepsiyle yakın temasta olduğunu aktardı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün gerçekleştirilen görüşme hakkında konuşan Rutte, Erdoğan ile savunma harcamaları, savunma sanayi ve Ukrayna gibi birçok meseleyi istişare ettiklerini paylaşarak, görüşmenin oldukça iyi geçtiğini belirtti.Türkiye'ye Eurofighter satışına ilişkin NATO Genel Sekreteri Rutte, "Bir müttefikten diğerine silah satışında, müttefikleri kısıtlama getirmemeye teşvik ediyorum. İttifak içinde kısıtlama olmamalı" ifadesini kullandı. Türk savunma sanayinin tüm ittifak için önemini vurgulayan Rutte, "Türk savunma sanayi tüm ittifak için çok önemli. Texas'ta mühimmat üreten fabrikalar, Türkiye'deki şirketlerle yakın işbirliği olmadan bunu yapamazlardı" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/trump-putinle-istanbulda-gorusme-olasiligini-dislamiyorum-1096218813.html
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NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna meselesini daha iyi bir noktaya getirmek için Türkiye önemli bir rol oynuyor
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Antalya'da basın açıklamalarında bulundu. NATO Dışişleri Gayriresmi Toplantısı için Türkiye'ye gelen Rutte, dünya gündemi hakkında konuştu.
Antalya'da düzenlenen NATO Dışişleri Gayriresmi Toplantısı'na katılmak için Türkiye'ye gelen NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, basın açıklamalarında bulundu. İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak müzakerelere ilişkin konuşan Rutte, 'Türkiye'nin burada büyük bir rol oynadığını' belirtti.
NATO Genel Sekreteri Rutte, "Ukrayna meselesini gerçekten daha iyi bir noktaya getirmek için bir fırsat penceresi var ve Türkiye burada büyük bir rol oynuyor" ifadesini kullandı.
İstanbul'da gerçekleşecek barış müzakereleri hakkında konuşan Rutte, "Önümüzdeki 24-48 saat içinde ne olacağına karar vermek benim için zor, tüm ana aktörlerle yakın temastayım" sözleriyle müzakerelerdeki baş aktörlerin hepsiyle yakın temasta olduğunu aktardı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün gerçekleştirilen görüşme hakkında konuşan Rutte, Erdoğan ile savunma harcamaları, savunma sanayi ve Ukrayna gibi birçok meseleyi istişare ettiklerini paylaşarak, görüşmenin oldukça iyi geçtiğini belirtti.
Türkiye'ye Eurofighter satışına ilişkin NATO Genel Sekreteri Rutte, "Bir müttefikten diğerine silah satışında, müttefikleri kısıtlama getirmemeye teşvik ediyorum. İttifak içinde kısıtlama olmamalı" ifadesini kullandı.
Türk savunma sanayinin tüm ittifak için önemini vurgulayan Rutte, "Türk savunma sanayi tüm ittifak için çok önemli. Texas'ta mühimmat üreten fabrikalar, Türkiye'deki şirketlerle yakın işbirliği olmadan bunu yapamazlardı" diye konuştu.