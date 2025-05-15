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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/akaryakitta-pes-pese-zam-benzinin-ardindan-motorine-de-geldi-1096236933.html
Akaryakıtta peş peşe zam: Benzinin ardından motorine de geldi
Akaryakıtta peş peşe zam: Benzinin ardından motorine de geldi
Sputnik Türkiye
Motorin fiyatlarına 1 lira 83 kuruşluk zam geldi. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, döviz kuru artışları ve vergi yüküyle birlikte akaryakıt fiyatları... 15.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-15T09:23+0300
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ekonomi̇
benzin
benzin fiyatları
motorin
akaryakıt
akaryakıt zammı
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Motorin fiyatına 1 lira 83 kuruşluk zam geldi. Artış, 15 Mayıs 2025 gece yarısı itibarıyla yürürlüğe girerek pompa fiyatlarına yansıtıldı. Böylece son iki gün içinde hem benzin hem motorin fiyatlarında artış yaşanmış oldu.Benzine de dün zam gelmiştiDün benzin fiyatı da 1 lira 50 kuruş zamlanmıştı. Böylece akaryakıt grubu ürünlerinde art arda gelen fiyat artışları, sürücüleri ve nakliyecileri zor durumda bırakmaya devam ediyor. Zamlarda brent petrol fiyatları, döviz kuru dalgalanmaları ve vergi artışları etkili oluyor.Güncel akaryakıt fiyatları15 Mayıs itibarıyla zamlı akaryakıt fiyatları şu şekilde:📍 İstanbul Avrupa Yakası📍 İstanbul Anadolu Yakası📍 Ankara📍 İzmir
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motorin fiyatı, güncel akaryakıt fiyatları, motorine zam, benzin fiyatları, lpg fiyatı, 15 mayıs 2025 akaryakıt zammı, i̇stanbul benzin fiyatı
motorin fiyatı, güncel akaryakıt fiyatları, motorine zam, benzin fiyatları, lpg fiyatı, 15 mayıs 2025 akaryakıt zammı, i̇stanbul benzin fiyatı

Akaryakıtta peş peşe zam: Benzinin ardından motorine de geldi

09:23 15.05.2025
© AABenzin, motorin, LPG
Benzin, motorin, LPG - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2025
© AA
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Motorin fiyatlarına 1 lira 83 kuruşluk zam geldi. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, döviz kuru artışları ve vergi yüküyle birlikte akaryakıt fiyatları yeniden yükselişe geçti. Zamlı fiyatlar 15 Mayıs itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de pompalara yansıdı.
Motorin fiyatına 1 lira 83 kuruşluk zam geldi. Artış, 15 Mayıs 2025 gece yarısı itibarıyla yürürlüğe girerek pompa fiyatlarına yansıtıldı. Böylece son iki gün içinde hem benzin hem motorin fiyatlarında artış yaşanmış oldu.

Benzine de dün zam gelmişti

Dün benzin fiyatı da 1 lira 50 kuruş zamlanmıştı. Böylece akaryakıt grubu ürünlerinde art arda gelen fiyat artışları, sürücüleri ve nakliyecileri zor durumda bırakmaya devam ediyor. Zamlarda brent petrol fiyatları, döviz kuru dalgalanmaları ve vergi artışları etkili oluyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

15 Mayıs itibarıyla zamlı akaryakıt fiyatları şu şekilde:
📍 İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 46,79 TL
Motorin: 46,07 TL
LPG: 26,19 TL
📍 İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 46,65 TL
Motorin: 45,96 TL
LPG: 25,59 TL
📍 Ankara
Benzin: 47,43 TL
Motorin: 46,90 TL
LPG: 26,09 TL
📍 İzmir
Benzin: 47,77 TL
Motorin: 47,24 TL
LPG: 26,04 TL
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