https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/akaryakitta-pes-pese-zam-benzinin-ardindan-motorine-de-geldi-1096236933.html

Akaryakıtta peş peşe zam: Benzinin ardından motorine de geldi

Akaryakıtta peş peşe zam: Benzinin ardından motorine de geldi

Sputnik Türkiye

Motorin fiyatlarına 1 lira 83 kuruşluk zam geldi. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, döviz kuru artışları ve vergi yüküyle birlikte akaryakıt fiyatları... 15.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-15T09:23+0300

2025-05-15T09:23+0300

2025-05-15T09:23+0300

ekonomi̇

benzin

benzin fiyatları

motorin

akaryakıt

akaryakıt zammı

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Motorin fiyatına 1 lira 83 kuruşluk zam geldi. Artış, 15 Mayıs 2025 gece yarısı itibarıyla yürürlüğe girerek pompa fiyatlarına yansıtıldı. Böylece son iki gün içinde hem benzin hem motorin fiyatlarında artış yaşanmış oldu.Benzine de dün zam gelmiştiDün benzin fiyatı da 1 lira 50 kuruş zamlanmıştı. Böylece akaryakıt grubu ürünlerinde art arda gelen fiyat artışları, sürücüleri ve nakliyecileri zor durumda bırakmaya devam ediyor. Zamlarda brent petrol fiyatları, döviz kuru dalgalanmaları ve vergi artışları etkili oluyor.Güncel akaryakıt fiyatları15 Mayıs itibarıyla zamlı akaryakıt fiyatları şu şekilde:📍 İstanbul Avrupa Yakası📍 İstanbul Anadolu Yakası📍 Ankara📍 İzmir

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Sputnik Türkiye

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