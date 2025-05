https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/survivorda-olayli-gun-cezasi-belli-oldu-1096234911.html

Survivor'da olaylı gün: Cezası belli oldu

Survivor'da olaylı gün: Cezası belli oldu

Sputnik Türkiye

Survivor’da rekabet her geçen hafta daha da kızışıyor. Son dokunulmazlık oyununda kazanan takım belli olurken, parkurda tansiyon yükseldi. İsmail ile Batuhan... 15.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-15T06:54+0300

2025-05-15T06:54+0300

2025-05-15T06:54+0300

yaşam

acun ilıcalı

i̇smail balaban

survivor

survivor all star

dokunulmazlık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1d/1093157371_36:0:454:235_1920x0_80_0_0_cb6b18b3f1d8fe953edaf3a8a034d5ba.png

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da haftalar ilerledikçe mücadele sertleşiyor. Son dokunulmazlık oyunu sırasında İsmail ile Batuhan arasında yaşanan gerginlik, fiziksel temasa dönüştü. Kural ihlali nedeniyle oyundan uzaklaştırılan İsmail hakkında kararı Acun Ilıcalı konseyde duyurdu.Survivor’da yine kıyasıya bir mücadele yaşandı. Son oynanan dokunulmazlık oyununda tansiyon adeta zirve yaptı. İsmail ile Batuhan’ın karşı karşıya geldiği oyunda, İsmail mağlup olunca ortalık karıştı. Kaybetmesine rağmen atışlara devam eden İsmail’e Batuhan müdahale etti. Bu müdahaleye sinirlenen İsmail, Batuhan’a temas ederek tişörtünden çekmeye başladı. Öfkesini kontrol edemeyen İsmail, parkur ekipmanlarını kırmaya çalıştı ve eline geçenleri etrafa fırlattı. Sinir krizi geçiren İsmail, oyundan uzaklaştırıldı. Gergin geçen mücadele sonunda dokunulmazlığı kazanan takım da belli oldu.Dokunulmazlık GönüllülerinMücadelede Gönüllüler atış oyununda ALL Star'ı 3-1 yenerek dokunulmazlığın sahibi oldu. Survivor’da yaşanan gerginlik sonrası Acun Ilıcalı konseyde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İsmail Balaban ve Batuhan arasında yaşanan tartışmayı değerlendiren Ilıcalı, her iki yarışmacıyı da uyardı. Özellikle İsmail'in tepkisine tepki gösteren Ilıcalı, “Bu senenin 10 olayının yaklaşık 8’inde konunun içinde olan Batuhan ve nadiren giren ama bugünden itibaren olayın zirvesini yapan gerilimde İsmail Balaban. İsmail, sana yakışmadı. Öncelikle onu söyleyeyim. İki tarafa da yakışmadı. Fiziksel tarafı sevimsizdi bence. Onun için sözlerini de beğenmedim,” ifadelerini kullandı. Acun Ilıcalı, İsmail'in "2 gün yokluk adası, 3 ödülden men" cezası aldığını duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/nemrut-oren-yeri-isiklandiriliyor-gece-muzeciligine-geciyor-1096202887.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

acun ilıcalı, i̇smail balaban, survivor, survivor all star, dokunulmazlık