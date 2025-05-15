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Survivor'da olaylı gün: Cezası belli oldu
Survivor'da olaylı gün: Cezası belli oldu
Sputnik Türkiye
Survivor’da rekabet her geçen hafta daha da kızışıyor. Son dokunulmazlık oyununda kazanan takım belli olurken, parkurda tansiyon yükseldi. İsmail ile Batuhan... 15.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-15T06:54+0300
2025-05-15T06:54+0300
yaşam
acun ilıcalı
i̇smail balaban
survivor
survivor all star
dokunulmazlık
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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da haftalar ilerledikçe mücadele sertleşiyor. Son dokunulmazlık oyunu sırasında İsmail ile Batuhan arasında yaşanan gerginlik, fiziksel temasa dönüştü. Kural ihlali nedeniyle oyundan uzaklaştırılan İsmail hakkında kararı Acun Ilıcalı konseyde duyurdu.Survivor’da yine kıyasıya bir mücadele yaşandı. Son oynanan dokunulmazlık oyununda tansiyon adeta zirve yaptı. İsmail ile Batuhan’ın karşı karşıya geldiği oyunda, İsmail mağlup olunca ortalık karıştı. Kaybetmesine rağmen atışlara devam eden İsmail’e Batuhan müdahale etti. Bu müdahaleye sinirlenen İsmail, Batuhan’a temas ederek tişörtünden çekmeye başladı. Öfkesini kontrol edemeyen İsmail, parkur ekipmanlarını kırmaya çalıştı ve eline geçenleri etrafa fırlattı. Sinir krizi geçiren İsmail, oyundan uzaklaştırıldı. Gergin geçen mücadele sonunda dokunulmazlığı kazanan takım da belli oldu.Dokunulmazlık GönüllülerinMücadelede Gönüllüler atış oyununda ALL Star'ı 3-1 yenerek dokunulmazlığın sahibi oldu. Survivor’da yaşanan gerginlik sonrası Acun Ilıcalı konseyde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İsmail Balaban ve Batuhan arasında yaşanan tartışmayı değerlendiren Ilıcalı, her iki yarışmacıyı da uyardı. Özellikle İsmail'in tepkisine tepki gösteren Ilıcalı, “Bu senenin 10 olayının yaklaşık 8’inde konunun içinde olan Batuhan ve nadiren giren ama bugünden itibaren olayın zirvesini yapan gerilimde İsmail Balaban. İsmail, sana yakışmadı. Öncelikle onu söyleyeyim. İki tarafa da yakışmadı. Fiziksel tarafı sevimsizdi bence. Onun için sözlerini de beğenmedim,” ifadelerini kullandı. Acun Ilıcalı, İsmail'in "2 gün yokluk adası, 3 ödülden men" cezası aldığını duyurdu.
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acun ilıcalı, i̇smail balaban, survivor, survivor all star, dokunulmazlık
acun ilıcalı, i̇smail balaban, survivor, survivor all star, dokunulmazlık

Survivor'da olaylı gün: Cezası belli oldu

06:54 15.05.2025
© FotoğrafAcun Ilıcalı
Acun Ilıcalı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2025
© Fotoğraf
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Survivor’da rekabet her geçen hafta daha da kızışıyor. Son dokunulmazlık oyununda kazanan takım belli olurken, parkurda tansiyon yükseldi. İsmail ile Batuhan arasında yaşanan sert tartışma fiziksel temasa dönüştü. Acun Ilıcalı konseyde cezayı açıkladı.
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da haftalar ilerledikçe mücadele sertleşiyor. Son dokunulmazlık oyunu sırasında İsmail ile Batuhan arasında yaşanan gerginlik, fiziksel temasa dönüştü. Kural ihlali nedeniyle oyundan uzaklaştırılan İsmail hakkında kararı Acun Ilıcalı konseyde duyurdu.
Survivor’da yine kıyasıya bir mücadele yaşandı. Son oynanan dokunulmazlık oyununda tansiyon adeta zirve yaptı. İsmail ile Batuhan’ın karşı karşıya geldiği oyunda, İsmail mağlup olunca ortalık karıştı. Kaybetmesine rağmen atışlara devam eden İsmail’e Batuhan müdahale etti. Bu müdahaleye sinirlenen İsmail, Batuhan’a temas ederek tişörtünden çekmeye başladı.
Öfkesini kontrol edemeyen İsmail, parkur ekipmanlarını kırmaya çalıştı ve eline geçenleri etrafa fırlattı. Sinir krizi geçiren İsmail, oyundan uzaklaştırıldı. Gergin geçen mücadele sonunda dokunulmazlığı kazanan takım da belli oldu.

Dokunulmazlık Gönüllülerin

Mücadelede Gönüllüler atış oyununda ALL Star'ı 3-1 yenerek dokunulmazlığın sahibi oldu. Survivor’da yaşanan gerginlik sonrası Acun Ilıcalı konseyde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İsmail Balaban ve Batuhan arasında yaşanan tartışmayı değerlendiren Ilıcalı, her iki yarışmacıyı da uyardı.
Özellikle İsmail'in tepkisine tepki gösteren Ilıcalı, “Bu senenin 10 olayının yaklaşık 8’inde konunun içinde olan Batuhan ve nadiren giren ama bugünden itibaren olayın zirvesini yapan gerilimde İsmail Balaban. İsmail, sana yakışmadı. Öncelikle onu söyleyeyim. İki tarafa da yakışmadı. Fiziksel tarafı sevimsizdi bence. Onun için sözlerini de beğenmedim,” ifadelerini kullandı. Acun Ilıcalı, İsmail'in "2 gün yokluk adası, 3 ödülden men" cezası aldığını duyurdu.
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