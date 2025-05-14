https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/nemrut-oren-yeri-isiklandiriliyor-gece-muzeciligine-geciyor-1096202887.html

Nemrut Ören Yeri ışıklandırılıyor: Gece müzeciliğine geçiyor

Nemrut Ören Yeri ışıklandırılıyor: Gece müzeciliğine geçiyor

Sputnik Türkiye

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca geçen yıl devreye alınan gece müzeciliği bu yıl da 1 Haziran-1 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Nemrut Ören... 14.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-14T09:06+0300

2025-05-14T09:06+0300

2025-05-14T09:06+0300

yaşam

kültür ve turizm bakanlığı

nemrut dağı

gece müzeciliği

aydınlatma

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçen yıl başlatılan “Gece Müzeciliği” uygulaması, bu yıl da 1 Haziran - 1 Ekim tarihleri arasında devam edecek. Uygulama kapsamında bu yıl Adıyaman’daki Nemrut Ören Yeri de gece ziyaretlerine açılıyor.Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yer alan, 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı’nda bulunan doğu, batı ve kuzey teraslarındaki tarihi eserler, gece saatlerinde ziyaretçilere açılarak aydınlatılacak. 1 Haziran itibarıyla ören yeri, her gün 04.00-09.00 saatleri arasında gezilebilecek. Güneşe doğru bakan yaklaşık 10 metrelik tahtlarda sıra hâlinde oturan kral ve tanrı heykelleri, günün ilk ışıklarıyla birlikte eşsiz bir manzara sunacak.Gece müzeciliği kapsamında ziyaret edilebilecek diğer ören yerleri ve müzeler şöyle sıralanıyor: Antalya’daki Aspendos, Patara ve Side ören yerleri, İstanbul’daki Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi, Galata Kulesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Nevşehir’deki Derinkuyu ve Kaymaklı Yeraltı Şehirleri, Aydın’daki Didim ören yeri, Denizli’deki Hierapolis ören yeri, İzmir’deki Müze İzmir Kültür Sanat Fabrikası ve Efes ören yeri (Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri), Muğla’daki Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Ankara’daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Etnografya Müzesi, Erzurum Müzesi, Samsun Müzesi, Şanlıurfa Müzesi, Haleplibahçe Mozaik Müzesi ve Gaziantep’teki Zeugma Mozaik Müzesi.Gece Müzeciliği uygulaması kapsamında MüzeKart sahipleri, kartlarının geçiş hakkına ek olarak 100 TL ücret karşılığında belirtilen ören yeri ve müzeleri gece saatlerinde ziyaret edebilecek.

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kültür ve turizm bakanlığı, nemrut dağı, gece müzeciliği, aydınlatma