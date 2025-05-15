https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/sevgilisine-ayi-hediye-etmek-istedi-nasadan-21-milyon-dolarlik-ay-tasi-caldi-1096255880.html

Sevgilisine Ay’ı hediye etmek istedi: NASA’dan 21 milyon dolarlık Ay taşı çaldı

Sevgilisine Ay’ı hediye etmek istedi: NASA’dan 21 milyon dolarlık Ay taşı çaldı

Sputnik Türkiye

NASA'da stajyer olarak çalışan Thad Roberts, sevgilisine Ay’ı hediye etmek için 2002 yılında 21 milyon dolar değerindeki Ay taşlarını çaldı. Roberts ve... 15.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-15T17:33+0300

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NASA’da stajyer olan Thad Roberts, sevgilisi Tiffany Fowler’a 'Ay’ı hediye etmek' için tarihi bir suça imza attı.Roberts, Fowler ve bir diğer stajyerin yardımıyla gece saatlerinde NASA'nın uzay merkezine girerek Apollo görevlerinden getirilen 7.7 kg ağırlığındaki Ay taşını içeren 600 kiloluk kasayı çaldığı ifade edildi. Çiftin taşları yatağa sererek uyuduktan sonra, gramı 2 bin ila 8 bin dolar arasında değişen fiyatlarla internetten satmaya çalıştığı belirlendi.Ay taşlarını fark eden bir Belçikalı koleksiyoncunun FBI’a ihbarda bulunmasıyla düzenlenen operasyonda Roberts'la suç ortaklarının yakalandığı açıklandı. Stajyer Roberts 8 yıl hapse mahkum edilirken, Fowler ve diğer iki sanık ev hapsi ve kamu hizmeti cezaları almıştı.2002 yılında yaşanan bu hırsızlık olayı sosyal medyada yıllar sonra tekrar gündeme geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı, 'Ay’ı sana veririm' deyip bunu gerçekleştiren ilk adam yorumuyla olayı paylaşınca olay tekrar konuşulanlar arasına girdi.

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