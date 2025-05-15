https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/konstantinov-batinin-ukraynadaki-catismanin-ozunu-anlamasi-zor-1096234114.html

Konstantinov: Batı'nın Ukrayna'daki çatışmanın özünü anlaması zor

Konstantinov: Batı'nın Ukrayna'daki çatışmanın özünü anlaması zor

Sputnik Türkiye

Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov, “Bir Rus dışında çok az insan bu çatışmayı anlayabilir. Hele ki İngiliz kibri ve emperyal bakış açılarıyla... 15.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-15T04:23+0300

2025-05-15T04:23+0300

2025-05-15T04:23+0300

ukrayna kri̇zi̇

vladimir zelenskiy

ukrayna

rusya

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Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov, yaptığı açıklamada Batılı ülkelerin emperyal görüşler nedeniyle Ukrayna sorununun özünü anlamasının zor olduğunu söyledi.Konstantinov, “Bir Rus dışında çok az insan bu çatışmayı anlayabilir. Hele ki İngiliz kibri ve emperyal bakış açılarıyla Batılı ülkelerin bunu anlaması çok daha zor.” ifadelerini kullandı.Parlamento Başkanı ayrıca, Batı'nın 'gönüllüler koalisyonu‘ olarak adlandırdığı bazı Avrupa ülkelerinin, Rusya'nın yenilgisinin tanınmasına dayanması gereken kendi barış versiyonlarını dayatarak Ukrayna'yı ’parçalama' hakkını elde etmek için acele ettiklerini belirtti.Açıklamasında Konstantinov, şu ifadeleri kullandı:Neler olmuştu?Putin daha önce Ukrayna'ya 15 Mayıs'ta İstanbul'da önkoşulsuz olarak doğrudan görüşmelere devam etmeyi teklif etmişti. Ayrıca Putin, ilgili müzakereler sırasında tarafların bir ateşkes anlaşmasına varabileceklerini de göz ardı etmemişti.Rusya Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın uzun vadeli barışçıl çözüm yollarını ciddi bir şekilde aramaya kararlı olduğunu söylemiş, Ukrayna ile önerilen müzakerelerin amacının çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmak ve Rusya'nın çıkarlarını güvence altına almak olduğunu belirtmişti.Buna karşılık Vladimir Zelenskiy, Moskova'da daha önce kabul edilemez olarak nitelendirilmiş şartları yeniden öne sürmeye başlamıştı. Moskova’nın 12 Mayıs’tan itibaren tam bir ateşkesi kabul etmesini istemiş, ancak bu durumda Kiev yönetiminin müzakere masasına oturacağını belirtmişti.ABD Başkanı Donald Trump ise Kiev'deki yetkilileri, Putin’in Türkiye’deki görüşme teklifini derhal kabul etmeye çağırmıştı. Trump, bu tür müzakerelerin en azından bir anlaşmanın mümkün olup olmadığını görmek açısından önemli olduğunu vurgulamıştı. Ardından Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı’nı Perşembe günü Türkiye’de bekleyeceğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/abd-medyasi-zelenskiy-istanbula-heyet-gonderilmesine-karsi-cikti-bati-fikrini-degistirdi-1096233955.html

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