https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/konstantinov-batinin-ukraynadaki-catismanin-ozunu-anlamasi-zor-1096234114.html
Konstantinov: Batı'nın Ukrayna'daki çatışmanın özünü anlaması zor
Konstantinov: Batı'nın Ukrayna'daki çatışmanın özünü anlaması zor
Sputnik Türkiye
Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov, “Bir Rus dışında çok az insan bu çatışmayı anlayabilir. Hele ki İngiliz kibri ve emperyal bakış açılarıyla... 15.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-15T04:23+0300
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2025-05-15T04:23+0300
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Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov, yaptığı açıklamada Batılı ülkelerin emperyal görüşler nedeniyle Ukrayna sorununun özünü anlamasının zor olduğunu söyledi.Konstantinov, “Bir Rus dışında çok az insan bu çatışmayı anlayabilir. Hele ki İngiliz kibri ve emperyal bakış açılarıyla Batılı ülkelerin bunu anlaması çok daha zor.” ifadelerini kullandı.Parlamento Başkanı ayrıca, Batı'nın 'gönüllüler koalisyonu‘ olarak adlandırdığı bazı Avrupa ülkelerinin, Rusya'nın yenilgisinin tanınmasına dayanması gereken kendi barış versiyonlarını dayatarak Ukrayna'yı ’parçalama' hakkını elde etmek için acele ettiklerini belirtti.Açıklamasında Konstantinov, şu ifadeleri kullandı:Neler olmuştu?Putin daha önce Ukrayna'ya 15 Mayıs'ta İstanbul'da önkoşulsuz olarak doğrudan görüşmelere devam etmeyi teklif etmişti. Ayrıca Putin, ilgili müzakereler sırasında tarafların bir ateşkes anlaşmasına varabileceklerini de göz ardı etmemişti.Rusya Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın uzun vadeli barışçıl çözüm yollarını ciddi bir şekilde aramaya kararlı olduğunu söylemiş, Ukrayna ile önerilen müzakerelerin amacının çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmak ve Rusya'nın çıkarlarını güvence altına almak olduğunu belirtmişti.Buna karşılık Vladimir Zelenskiy, Moskova'da daha önce kabul edilemez olarak nitelendirilmiş şartları yeniden öne sürmeye başlamıştı. Moskova’nın 12 Mayıs’tan itibaren tam bir ateşkesi kabul etmesini istemiş, ancak bu durumda Kiev yönetiminin müzakere masasına oturacağını belirtmişti.ABD Başkanı Donald Trump ise Kiev'deki yetkilileri, Putin’in Türkiye’deki görüşme teklifini derhal kabul etmeye çağırmıştı. Trump, bu tür müzakerelerin en azından bir anlaşmanın mümkün olup olmadığını görmek açısından önemli olduğunu vurgulamıştı. Ardından Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı’nı Perşembe günü Türkiye’de bekleyeceğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/abd-medyasi-zelenskiy-istanbula-heyet-gonderilmesine-karsi-cikti-bati-fikrini-degistirdi-1096233955.html
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vladimir zelenskiy, ukrayna, rusya
vladimir zelenskiy, ukrayna, rusya
Konstantinov: Batı'nın Ukrayna'daki çatışmanın özünü anlaması zor
Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov, “Bir Rus dışında çok az insan bu çatışmayı anlayabilir. Hele ki İngiliz kibri ve emperyal bakış açılarıyla Batılı ülkelerin bunu anlaması çok daha zor.” ifadelerini kullandı.
Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov, yaptığı açıklamada Batılı ülkelerin emperyal görüşler nedeniyle Ukrayna sorununun özünü anlamasının zor olduğunu söyledi.
Konstantinov, “Bir Rus dışında çok az insan bu çatışmayı anlayabilir. Hele ki İngiliz kibri ve emperyal bakış açılarıyla Batılı ülkelerin bunu anlaması çok daha zor.” ifadelerini kullandı.
Parlamento Başkanı ayrıca, Batı'nın 'gönüllüler koalisyonu‘ olarak adlandırdığı bazı Avrupa ülkelerinin, Rusya'nın yenilgisinin tanınmasına dayanması gereken kendi barış versiyonlarını dayatarak Ukrayna'yı ’parçalama' hakkını elde etmek için acele ettiklerini belirtti.
Açıklamasında Konstantinov, şu ifadeleri kullandı:
“Batı'nın bu durumda en az endişe duyduğu şey ölen Ukrayna askerleri ve ekonomisi olmayan yıkılmış bir ülke. Biz tüm bunlardan çok daha fazla endişe duyuyoruz, çünkü ne şekilde olursa olsun, bize yabancı olmayan insanlardan ve ekonomiden bahsediyoruz”
Putin daha önce Ukrayna'ya 15 Mayıs'ta İstanbul'da önkoşulsuz olarak doğrudan görüşmelere devam etmeyi teklif etmişti. Ayrıca Putin, ilgili müzakereler sırasında tarafların bir ateşkes anlaşmasına varabileceklerini de göz ardı etmemişti.
Rusya Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın uzun vadeli barışçıl çözüm yollarını ciddi bir şekilde aramaya kararlı olduğunu söylemiş, Ukrayna ile önerilen müzakerelerin amacının çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmak ve Rusya'nın çıkarlarını güvence altına almak olduğunu belirtmişti.
Buna karşılık Vladimir Zelenskiy, Moskova'da daha önce kabul edilemez olarak nitelendirilmiş şartları yeniden öne sürmeye başlamıştı. Moskova’nın 12 Mayıs’tan itibaren tam bir ateşkesi kabul etmesini istemiş, ancak bu durumda Kiev yönetiminin müzakere masasına oturacağını belirtmişti.
ABD Başkanı Donald Trump ise Kiev'deki yetkilileri, Putin’in Türkiye’deki görüşme teklifini derhal kabul etmeye çağırmıştı. Trump, bu tür müzakerelerin en azından bir anlaşmanın mümkün olup olmadığını görmek açısından önemli olduğunu vurgulamıştı. Ardından Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı’nı Perşembe günü Türkiye’de bekleyeceğini açıklamıştı.