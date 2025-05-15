Konstantinov: Batı'nın Ukrayna'daki çatışmanın özünü anlaması zor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Boğaziçi Üniversitesi kendini korumaya çalışıyor'
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım: ‘Sürekli değişen politikalar sektöre zarar veriyor'
09:08
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
TEİS İzmir Basın Sözcüsü Murat Çiftçi: 'Bulunamayan ilaç en pahalı ilaçtır'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay Zeka kullanımında yaşanan artışla özel 5G ağlarında güvenlik açıkları alarm veriyor
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
8 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Gelmiş geçmiş en karışık pazar
15:12
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Adı müzik tarihine geçti
15:44
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Dr. Ecz. Murat Çiftçi: ‘Ticarethane değil, sağlık kuruluşuyuz’
17:46
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Osmanlı'da fes ile başlayan bir zorluk hikâyesi
18:13
2 dk
TARİHTE BUGÜN
NATO'ya karşı Varşova Paktı
18:19
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım: ‘Sürekli değişen politikalar sektöre zarar veriyor”
18:26
25 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:10
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/konstantinov-batinin-ukraynadaki-catismanin-ozunu-anlamasi-zor-1096234114.html
Konstantinov: Batı'nın Ukrayna'daki çatışmanın özünü anlaması zor
Konstantinov: Batı'nın Ukrayna'daki çatışmanın özünü anlaması zor
Sputnik Türkiye
Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov, “Bir Rus dışında çok az insan bu çatışmayı anlayabilir. Hele ki İngiliz kibri ve emperyal bakış açılarıyla... 15.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-15T04:23+0300
2025-05-15T04:23+0300
ukrayna kri̇zi̇
vladimir zelenskiy
ukrayna
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0a/1084679572_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8b3380baa4fe64a6e5ea60fbb3be83d9.jpg
Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov, yaptığı açıklamada Batılı ülkelerin emperyal görüşler nedeniyle Ukrayna sorununun özünü anlamasının zor olduğunu söyledi.Konstantinov, “Bir Rus dışında çok az insan bu çatışmayı anlayabilir. Hele ki İngiliz kibri ve emperyal bakış açılarıyla Batılı ülkelerin bunu anlaması çok daha zor.” ifadelerini kullandı.Parlamento Başkanı ayrıca, Batı'nın 'gönüllüler koalisyonu‘ olarak adlandırdığı bazı Avrupa ülkelerinin, Rusya'nın yenilgisinin tanınmasına dayanması gereken kendi barış versiyonlarını dayatarak Ukrayna'yı ’parçalama' hakkını elde etmek için acele ettiklerini belirtti.Açıklamasında Konstantinov, şu ifadeleri kullandı:Neler olmuştu?Putin daha önce Ukrayna'ya 15 Mayıs'ta İstanbul'da önkoşulsuz olarak doğrudan görüşmelere devam etmeyi teklif etmişti. Ayrıca Putin, ilgili müzakereler sırasında tarafların bir ateşkes anlaşmasına varabileceklerini de göz ardı etmemişti.Rusya Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın uzun vadeli barışçıl çözüm yollarını ciddi bir şekilde aramaya kararlı olduğunu söylemiş, Ukrayna ile önerilen müzakerelerin amacının çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmak ve Rusya'nın çıkarlarını güvence altına almak olduğunu belirtmişti.Buna karşılık Vladimir Zelenskiy, Moskova'da daha önce kabul edilemez olarak nitelendirilmiş şartları yeniden öne sürmeye başlamıştı. Moskova’nın 12 Mayıs’tan itibaren tam bir ateşkesi kabul etmesini istemiş, ancak bu durumda Kiev yönetiminin müzakere masasına oturacağını belirtmişti.ABD Başkanı Donald Trump ise Kiev'deki yetkilileri, Putin’in Türkiye’deki görüşme teklifini derhal kabul etmeye çağırmıştı. Trump, bu tür müzakerelerin en azından bir anlaşmanın mümkün olup olmadığını görmek açısından önemli olduğunu vurgulamıştı. Ardından Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı’nı Perşembe günü Türkiye’de bekleyeceğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/abd-medyasi-zelenskiy-istanbula-heyet-gonderilmesine-karsi-cikti-bati-fikrini-degistirdi-1096233955.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0a/1084679572_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d108f6d61b0ee1af49d791a37c9980c9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vladimir zelenskiy, ukrayna, rusya
vladimir zelenskiy, ukrayna, rusya

Konstantinov: Batı'nın Ukrayna'daki çatışmanın özünü anlaması zor

04:23 15.05.2025
© Sputnik / Aleksandr KryajevVladimir Konstantinov
Vladimir Konstantinov - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2025
© Sputnik / Aleksandr Kryajev
Abone ol
Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov, “Bir Rus dışında çok az insan bu çatışmayı anlayabilir. Hele ki İngiliz kibri ve emperyal bakış açılarıyla Batılı ülkelerin bunu anlaması çok daha zor.” ifadelerini kullandı.
Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov, yaptığı açıklamada Batılı ülkelerin emperyal görüşler nedeniyle Ukrayna sorununun özünü anlamasının zor olduğunu söyledi.
Konstantinov, “Bir Rus dışında çok az insan bu çatışmayı anlayabilir. Hele ki İngiliz kibri ve emperyal bakış açılarıyla Batılı ülkelerin bunu anlaması çok daha zor.” ifadelerini kullandı.
Parlamento Başkanı ayrıca, Batı'nın 'gönüllüler koalisyonu‘ olarak adlandırdığı bazı Avrupa ülkelerinin, Rusya'nın yenilgisinin tanınmasına dayanması gereken kendi barış versiyonlarını dayatarak Ukrayna'yı ’parçalama' hakkını elde etmek için acele ettiklerini belirtti.
Açıklamasında Konstantinov, şu ifadeleri kullandı:
“Batı'nın bu durumda en az endişe duyduğu şey ölen Ukrayna askerleri ve ekonomisi olmayan yıkılmış bir ülke. Biz tüm bunlardan çok daha fazla endişe duyuyoruz, çünkü ne şekilde olursa olsun, bize yabancı olmayan insanlardan ve ekonomiden bahsediyoruz”

Neler olmuştu?

Putin daha önce Ukrayna'ya 15 Mayıs'ta İstanbul'da önkoşulsuz olarak doğrudan görüşmelere devam etmeyi teklif etmişti. Ayrıca Putin, ilgili müzakereler sırasında tarafların bir ateşkes anlaşmasına varabileceklerini de göz ardı etmemişti.
Rusya Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın uzun vadeli barışçıl çözüm yollarını ciddi bir şekilde aramaya kararlı olduğunu söylemiş, Ukrayna ile önerilen müzakerelerin amacının çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmak ve Rusya'nın çıkarlarını güvence altına almak olduğunu belirtmişti.
Buna karşılık Vladimir Zelenskiy, Moskova'da daha önce kabul edilemez olarak nitelendirilmiş şartları yeniden öne sürmeye başlamıştı. Moskova’nın 12 Mayıs’tan itibaren tam bir ateşkesi kabul etmesini istemiş, ancak bu durumda Kiev yönetiminin müzakere masasına oturacağını belirtmişti.
ABD Başkanı Donald Trump ise Kiev'deki yetkilileri, Putin’in Türkiye’deki görüşme teklifini derhal kabul etmeye çağırmıştı. Trump, bu tür müzakerelerin en azından bir anlaşmanın mümkün olup olmadığını görmek açısından önemli olduğunu vurgulamıştı. Ardından Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı’nı Perşembe günü Türkiye’de bekleyeceğini açıklamıştı.
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2025
UKRAYNA KRİZİ
ABD medyası: Zelenskiy İstanbul'a heyet gönderilmesine karşı çıktı, Batı fikrini değiştirdi
04:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала