https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/sarkici-simge-saginin-aci-gunu-ablasi-nilay-sagini-kaybetti-1096255371.html
Şarkıcı Simge Sağın'ın acı günü: Ablası Nilay Sağın'ı kaybetti
Şarkıcı Simge Sağın'ın acı günü: Ablası Nilay Sağın'ı kaybetti
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Simge Sağın, ablası Nilay Sağın'ı kaybetti. 15.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-15T17:02+0300
2025-05-15T17:02+0300
2025-05-15T17:02+0300
yaşam
simge sağın
hayatını kaybetti
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'Aşkın Olayım' şarkısıyla tanınan ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın, 45 yaşındaki ablası Nilay Sağın hayatını kaybetti. Yarın toprağa verilecekÜnlü şarkıcı Simge Sağın, abla acısıyla sarsıldı. Genç şarkıcının bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ablası Nilay Sağın, 45 yaşında hayatını kaybetti. Nilay Sağın'ın cenazesi yarın (16 Mayıs) öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Kozyatağı Mehmet Çavuş Camii'nden (Modern Camii) kaldırılıp Feriköy Mezarlığı'na defnedilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/metin-arolatin-ani-olumunun-nedeni-ortaya-cikti-otopsi-raporunda-dikkat-ceken-detay-1096238859.html
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simge sağın, simge sağın ablası, nilay sağın
simge sağın, simge sağın ablası, nilay sağın
Şarkıcı Simge Sağın'ın acı günü: Ablası Nilay Sağın'ı kaybetti
Ünlü şarkıcı Simge Sağın, ablası Nilay Sağın'ı kaybetti.
'Aşkın Olayım' şarkısıyla tanınan ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın, 45 yaşındaki ablası Nilay Sağın hayatını kaybetti.
Ünlü şarkıcı Simge Sağın, abla acısıyla sarsıldı. Genç şarkıcının bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ablası Nilay Sağın, 45 yaşında hayatını kaybetti. Nilay Sağın'ın cenazesi yarın (16 Mayıs) öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Kozyatağı Mehmet Çavuş Camii'nden (Modern Camii) kaldırılıp Feriköy Mezarlığı'na defnedilecek.