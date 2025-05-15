https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/samsunda-16-yasindaki-cocuk-evlenmek-icin-ablasini-kaciran-kisiyi-gogsunden-vurarak-oldurdu-1096259819.html
Samsun'da 16 yaşındaki çocuk, evlenmek için ablasını kaçıran kişiyi göğsünden vurarak öldürdü
Samsun'da 16 yaşındaki çocuk, evlenmek için ablasını kaçıran kişiyi göğsünden vurarak öldürdü
Sputnik Türkiye
Samsun'un İlkadım ilçesinde 16 yaşındaki Mert T., ablasıyla evlenmek için kaçtığı iddia edilen kuzeni Okan Doğan T.'yi tabancayla vurarak öldürdü. Saldırıda... 15.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-15T19:49+0300
2025-05-15T19:49+0300
2025-05-15T19:49+0300
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Samsun'da 16 yaşındaki Mert T., ablasıyla kaçtığı iddia edilen amcasının oğlu Okan Doğan T.'yi tabancayla göğsünden vurarak öldürdü.Samsun’un İlkadım ilçesi yaşanan olayda, 16 yaşındaki Mert T., kuzeni Okan Doğan T.’yi (29) tabancayla göğsünden vurarak ağır yaraladı. Olay sırasında kahvehanede oturan 59 yaşındaki Doğan A. da seken kurşunlardan biriyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Okan Doğan T., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri tarafından olay yerinin yakınında yakalanan Mert T., emniyete götürülerek gözaltına alındı. Şüphelinin, kuzenini kız kardeşiyle kaçıp evlendiği gerekçesiyle vurduğu öne sürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/sokak-ortasinda-kadin-cinayeti-once-kacirmaya-calistilar-basaramayinca-oldurduler-1095924670.html
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samsun, samsun valiliği, samsun büyükşehir belediyesi, cinayet, cinayet masası, polis, evlilik, evlilik dışı ilişki, görücü usulü evlilik, evlilik teklifi
Samsun'da 16 yaşındaki çocuk, evlenmek için ablasını kaçıran kişiyi göğsünden vurarak öldürdü
Samsun'un İlkadım ilçesinde 16 yaşındaki Mert T., ablasıyla evlenmek için kaçtığı iddia edilen kuzeni Okan Doğan T.'yi tabancayla vurarak öldürdü. Saldırıda kahvehanede oturan bir kişi de yaralandı. Şüpheli kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Samsun'da 16 yaşındaki Mert T., ablasıyla kaçtığı iddia edilen amcasının oğlu Okan Doğan T.'yi tabancayla göğsünden vurarak öldürdü.
Samsun’un İlkadım ilçesi yaşanan olayda, 16 yaşındaki Mert T., kuzeni Okan Doğan T.’yi (29) tabancayla göğsünden vurarak ağır yaraladı. Olay sırasında kahvehanede oturan 59 yaşındaki Doğan A. da seken kurşunlardan biriyle yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Okan Doğan T., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri tarafından olay yerinin yakınında yakalanan Mert T., emniyete götürülerek gözaltına alındı. Şüphelinin, kuzenini kız kardeşiyle kaçıp evlendiği gerekçesiyle vurduğu öne sürüldü.