https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/samsunda-16-yasindaki-cocuk-evlenmek-icin-ablasini-kaciran-kisiyi-gogsunden-vurarak-oldurdu-1096259819.html

Samsun'da 16 yaşındaki çocuk, evlenmek için ablasını kaçıran kişiyi göğsünden vurarak öldürdü

Samsun'da 16 yaşındaki çocuk, evlenmek için ablasını kaçıran kişiyi göğsünden vurarak öldürdü

Sputnik Türkiye

Samsun'un İlkadım ilçesinde 16 yaşındaki Mert T., ablasıyla evlenmek için kaçtığı iddia edilen kuzeni Okan Doğan T.'yi tabancayla vurarak öldürdü. Saldırıda... 15.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-15T19:49+0300

2025-05-15T19:49+0300

2025-05-15T19:49+0300

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Samsun'da 16 yaşındaki Mert T., ablasıyla kaçtığı iddia edilen amcasının oğlu Okan Doğan T.'yi tabancayla göğsünden vurarak öldürdü.Samsun’un İlkadım ilçesi yaşanan olayda, 16 yaşındaki Mert T., kuzeni Okan Doğan T.’yi (29) tabancayla göğsünden vurarak ağır yaraladı. Olay sırasında kahvehanede oturan 59 yaşındaki Doğan A. da seken kurşunlardan biriyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Okan Doğan T., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri tarafından olay yerinin yakınında yakalanan Mert T., emniyete götürülerek gözaltına alındı. Şüphelinin, kuzenini kız kardeşiyle kaçıp evlendiği gerekçesiyle vurduğu öne sürüldü.

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