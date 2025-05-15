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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/rusya-cocuksuzluk-ideolojisi-tesvik-eden-filmlere-gosterim-ve-dagitim-izni-vermeyecek-1096256560.html
Rusya, 'çocuksuzluk ideolojisi' teşvik eden filmlere gösterim ve dağıtım izni vermeyecek
Rusya, 'çocuksuzluk ideolojisi' teşvik eden filmlere gösterim ve dağıtım izni vermeyecek
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyonu Kültür Bakanlığı, 'çocuksuzluk ideolojisi' teşvik eden filmlere dağıtım ve gösterim izni vermeyeceğini duyurdu. Rusya'da daha önce... 15.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-15T18:13+0300
2025-05-15T18:13+0300
dünya
rusya
kültür bakanlığı
federasyon konseyi
çocuksuzluk ideolojisi
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Rusya Federasyonu Kültür Bakanlığı, çocuk doğurmaktan vazgeçirmeye yönelik propaganda içeren filmlere dağıtım ve gösterim sertifikası vermeyeceklerini duyurdu.Mevcut belgede ayrıca diğer şeylerin yanı sıra pornografi, şiddet ve zulüm, geleneksel olmayan cinsel tercihler ve cinsiyet değiştirmeyi teşvik eden filmlere de sertifikası verilmiyordu. Tüm bunlara ek olarak ayrıca 'üremenin engellenmesi' propagandası da eklendi.Karar 1 Eylül 2025 tarihinde yürürlüğe girecek ve beş yıl süreyle geçerli olacak.Rusya Federasyonu Kültür Bakanlığı Sinematografi ve Dijital Gelişim Departmanı Direktörü Dmitriy Davidenko'nun daha önce bildirdiği üzere, Haziran 2024'ten bu yana Kültür Bakanlığı, Devlet Duması Kültür Komitesi, Federasyon Konseyi ve Rusya Federasyonu Başkanlık İdaresi ile birlikte dağıtım ve gösterim sertifikası verilmesi konusunda mevzuat değişiklikleri hazırlıyordu. Davidenko, 'sertifika verilirken içeriğin Rus geleneksel değerlerine uygunluğunun dikkate alınması gerektiğinin' altını çizdi.Çocuksuzluk ideolojisi nedir?Çocuksuzluk ideolojisi, bireylerin çocuk sahibi olmamayı bir yaşam felsefesi, etik duruş veya toplumsal eleştiri çerçevesinde savunduğu bir düşünce akımıdır. Bu ideoloji, bireysel tercihin ötesinde çocuk yapmamanın politik, çevresel, ekonomik ve toplumsal boyutlarını öne çıkarıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/rusya-cocuksuzluk-ideolojisini-yasaklayan-bir-yasa-tasarisi-hazirlayacak-1085290623.html
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rusya, kültür bakanlığı, federasyon konseyi, çocuksuzluk ideolojisi
rusya, kültür bakanlığı, federasyon konseyi, çocuksuzluk ideolojisi

Rusya, 'çocuksuzluk ideolojisi' teşvik eden filmlere gösterim ve dağıtım izni vermeyecek

18:13 15.05.2025
© AATopuk Kanı
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© AA
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Rusya Federasyonu Kültür Bakanlığı, 'çocuksuzluk ideolojisi' teşvik eden filmlere dağıtım ve gösterim izni vermeyeceğini duyurdu. Rusya'da daha önce pornografi, şiddet ve zulüm, geleneksel olmayan cinsel tercihler ve cinsiyet değiştirmeyi teşvik eden filmlere de bu izin verilmiyordu.
Rusya Federasyonu Kültür Bakanlığı, çocuk doğurmaktan vazgeçirmeye yönelik propaganda içeren filmlere dağıtım ve gösterim sertifikası vermeyeceklerini duyurdu.
Mevcut belgede ayrıca diğer şeylerin yanı sıra pornografi, şiddet ve zulüm, geleneksel olmayan cinsel tercihler ve cinsiyet değiştirmeyi teşvik eden filmlere de sertifikası verilmiyordu. Tüm bunlara ek olarak ayrıca 'üremenin engellenmesi' propagandası da eklendi.
Karar 1 Eylül 2025 tarihinde yürürlüğe girecek ve beş yıl süreyle geçerli olacak.
Rusya Federasyonu Kültür Bakanlığı Sinematografi ve Dijital Gelişim Departmanı Direktörü Dmitriy Davidenko'nun daha önce bildirdiği üzere, Haziran 2024'ten bu yana Kültür Bakanlığı, Devlet Duması Kültür Komitesi, Federasyon Konseyi ve Rusya Federasyonu Başkanlık İdaresi ile birlikte dağıtım ve gösterim sertifikası verilmesi konusunda mevzuat değişiklikleri hazırlıyordu. Davidenko, 'sertifika verilirken içeriğin Rus geleneksel değerlerine uygunluğunun dikkate alınması gerektiğinin' altını çizdi.

Çocuksuzluk ideolojisi nedir?

Çocuksuzluk ideolojisi, bireylerin çocuk sahibi olmamayı bir yaşam felsefesi, etik duruş veya toplumsal eleştiri çerçevesinde savunduğu bir düşünce akımıdır.
Bu ideoloji, bireysel tercihin ötesinde çocuk yapmamanın politik, çevresel, ekonomik ve toplumsal boyutlarını öne çıkarıyor.
Anne- Bebek- Doğum - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2024
DÜNYA
Rusya, 'çocuksuzluk' ideolojisini yasaklayan bir yasa tasarısı hazırlayacak
27 Haziran 2024, 13:50
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