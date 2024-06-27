https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/rusya-cocuksuzluk-ideolojisini-yasaklayan-bir-yasa-tasarisi-hazirlayacak-1085290623.html
Rusya, 'çocuksuzluk' ideolojisini yasaklayan bir yasa tasarısı hazırlayacak
Rusya, 'çocuksuzluk' ideolojisini yasaklayan bir yasa tasarısı hazırlayacak
Sputnik Türkiye
Adalet Bakan Yardımcısı Vukolov, çocuk doğumunu teşvik etmek için sosyal koşulların hayata geçirilmesi gerektiğine inandığını vurguladı. 27.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-27T13:50+0300
2024-06-27T13:50+0300
2024-06-27T13:50+0300
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Adalet Bakan Yardımcısı Vsevolod Vukolov, çocuksuzluk (child-free) ideolojisini yasaklayan bir yasa tasarısı hazırladıklarını açıkladı.Petersburg Uluslararası Hukuk Forumu çerçevesinde düzenlenen "Aile: Korumak, Kaybetmemek" başlıklı oturumda yaptığı konuşmada Vukolov, günümüzde bu tür ideolojilerin, tabiri caizse aşırılıkçı yönelimlerin çok fazla olduğunu belirterek şu cümleleri kaydetti: Vukolov açıklamasında, yasa taslaklarının hazırlandığını ve uzmanlarla birlikte üzerinde çalışılacağını söyledi. Rusya Federasyonu topraklarında ve Rusya'nın değerlerini paylaşan ülkelerde tüm bu akımlara karşı koyacak bir yasama sistemi inşa etmek gerektiğinin altını çizen Vukolov, "Bu yasalar üzerinde çalışılmalı, teşvik edilmelidir. Bunlar değerlerimizi koruyacak araçlar olmalıdır. Asıl görev budur" dedi.Gazetecilere yaptığı açıklamada tasarının Devlet Duması milletvekilleri tarafından hazırlandığını belirten Vukolov, "Gözümüz bu tasarının üzerinde olacak, ne gibi öneriler olduğunu göreceğiz. Bu konuda spesifik teklifler geldiğinde bunlara yanıt vereceğiz" diyerek çocuk doğumunu teşvik etmek için sosyal koşulların canlandırılması gerektiğini de sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240322/rusya-lgbt-hareketini-teror-orgutleri-listesine-dahil-etti-1081957090.html
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rusya, rusya adalet bakanlığı, çocuk, duma
rusya, rusya adalet bakanlığı, çocuk, duma
Rusya, 'çocuksuzluk' ideolojisini yasaklayan bir yasa tasarısı hazırlayacak
Adalet Bakan Yardımcısı Vukolov, çocuk doğumunu teşvik etmek için sosyal koşulların hayata geçirilmesi gerektiğine inandığını vurguladı.
Adalet Bakan Yardımcısı Vsevolod Vukolov, çocuksuzluk (child-free) ideolojisini yasaklayan bir yasa tasarısı hazırladıklarını açıkladı.
Petersburg Uluslararası Hukuk Forumu çerçevesinde düzenlenen "Aile: Korumak, Kaybetmemek" başlıklı oturumda yaptığı konuşmada Vukolov, günümüzde bu tür ideolojilerin, tabiri caizse aşırılıkçı yönelimlerin çok fazla olduğunu belirterek şu cümleleri kaydetti:
İdeolojiyle ilgili konulara gelince: Birileri bugün kadınların, özellikle de genç kadınların çocuk sahibi olmaması gerektiğini, çocuksuz da yapabileceğini söylediğinde bizler buna karşı olmak üzere çocuksuzluğun yayılmasını önlemek için aktif olarak yasa tasarıları hazırlıyoruz. Günümüzde tabiri caizse aşırılıkçı nitelikte bu tür pek çok ideoloji var.
Vukolov açıklamasında, yasa taslaklarının hazırlandığını ve uzmanlarla birlikte üzerinde çalışılacağını söyledi.
Rusya Federasyonu topraklarında ve Rusya'nın değerlerini paylaşan ülkelerde tüm bu akımlara karşı koyacak bir yasama sistemi inşa etmek gerektiğinin altını çizen Vukolov, "Bu yasalar üzerinde çalışılmalı, teşvik edilmelidir. Bunlar değerlerimizi koruyacak araçlar olmalıdır. Asıl görev budur" dedi.
Gazetecilere yaptığı açıklamada tasarının Devlet Duması milletvekilleri tarafından hazırlandığını belirten Vukolov, "Gözümüz bu tasarının üzerinde olacak, ne gibi öneriler olduğunu göreceğiz. Bu konuda spesifik teklifler geldiğinde bunlara yanıt vereceğiz" diyerek çocuk doğumunu teşvik etmek için sosyal koşulların canlandırılması gerektiğini de sözlerine ekledi.