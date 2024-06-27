https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/rusya-cocuksuzluk-ideolojisini-yasaklayan-bir-yasa-tasarisi-hazirlayacak-1085290623.html

Rusya, 'çocuksuzluk' ideolojisini yasaklayan bir yasa tasarısı hazırlayacak

Rusya, 'çocuksuzluk' ideolojisini yasaklayan bir yasa tasarısı hazırlayacak

Sputnik Türkiye

Adalet Bakan Yardımcısı Vukolov, çocuk doğumunu teşvik etmek için sosyal koşulların hayata geçirilmesi gerektiğine inandığını vurguladı. 27.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-27T13:50+0300

2024-06-27T13:50+0300

2024-06-27T13:50+0300

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Adalet Bakan Yardımcısı Vsevolod Vukolov, çocuksuzluk (child-free) ideolojisini yasaklayan bir yasa tasarısı hazırladıklarını açıkladı.Petersburg Uluslararası Hukuk Forumu çerçevesinde düzenlenen "Aile: Korumak, Kaybetmemek" başlıklı oturumda yaptığı konuşmada Vukolov, günümüzde bu tür ideolojilerin, tabiri caizse aşırılıkçı yönelimlerin çok fazla olduğunu belirterek şu cümleleri kaydetti: Vukolov açıklamasında, yasa taslaklarının hazırlandığını ve uzmanlarla birlikte üzerinde çalışılacağını söyledi. Rusya Federasyonu topraklarında ve Rusya'nın değerlerini paylaşan ülkelerde tüm bu akımlara karşı koyacak bir yasama sistemi inşa etmek gerektiğinin altını çizen Vukolov, "Bu yasalar üzerinde çalışılmalı, teşvik edilmelidir. Bunlar değerlerimizi koruyacak araçlar olmalıdır. Asıl görev budur" dedi.Gazetecilere yaptığı açıklamada tasarının Devlet Duması milletvekilleri tarafından hazırlandığını belirten Vukolov, "Gözümüz bu tasarının üzerinde olacak, ne gibi öneriler olduğunu göreceğiz. Bu konuda spesifik teklifler geldiğinde bunlara yanıt vereceğiz" diyerek çocuk doğumunu teşvik etmek için sosyal koşulların canlandırılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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