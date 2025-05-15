https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/rus-heyeti-muzakereler-icin-istanbulda-1096235860.html
Rus heyeti müzakereler için İstanbul'da
Rus heyeti müzakereler için İstanbul'da
Sputnik Türkiye
Rus heyetinin Ukrayna temsilcileriyle bugün yapılacak görüşmeler için İstanbul'a geldiği belirtildi. 15.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-15T08:39+0300
2025-05-15T08:39+0300
2025-05-15T08:51+0300
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Sputnik muhabiri, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlığındaki Rus heyetinin bugün Ukrayna temsilcileriyle görüşmek üzere İstanbul’a geldiğini bildirdi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in önerisi üzerine bugün İstanbul’da Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında doğrudan müzakereler yapılacak.Görüşmelerde Rus heyetine Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlık ediyor.'Görüşme aynı yerde'Sputnik’e konuşan bir kaynak, Rus ve Ukrayna heyetlerinin 2022'de olduğu gibi İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde buluşacağını söyledi.Kaynak, “Görüşmeler üç yıl önce olduğu yerde yapılacak” şeklinde konuştu.'Erdoğan görüşmeyecek'Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Perşembe günkü programında İstanbul'da Rusya ve Ukrayna heyetleriyle bir görüşme yer almıyor. Erdoğan'ın programının, Ankara'da Vladimir Zelenskiy ile görüşmek üzere planlandığı belirtildi.Daha önce Zelenskiy’in, İstanbul’daki müzakereler bağlamında Ankara’ya gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesinin beklendiği bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/ukraynali-vekil-zelenskiy-rusyanin-tum-sartlarini-kabul-etmek-zorunda-kalacak-1096234397.html
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rusya, ukrayna, i̇stanbul, türkiye, vladimir medinskiy
rusya, ukrayna, i̇stanbul, türkiye, vladimir medinskiy
Rus heyeti müzakereler için İstanbul'da
08:39 15.05.2025 (güncellendi: 08:51 15.05.2025)
Rus heyetinin Ukrayna temsilcileriyle bugün yapılacak görüşmeler için İstanbul'a geldiği belirtildi.
Sputnik muhabiri, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlığındaki Rus heyetinin bugün Ukrayna temsilcileriyle görüşmek üzere İstanbul’a geldiğini bildirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in önerisi üzerine bugün İstanbul’da Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında doğrudan müzakereler yapılacak.
Görüşmelerde Rus heyetine Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlık ediyor.
Sputnik’e konuşan bir kaynak, Rus ve Ukrayna heyetlerinin 2022'de olduğu gibi İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde buluşacağını söyledi.
Kaynak, “Görüşmeler üç yıl önce olduğu yerde yapılacak” şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Perşembe günkü programında İstanbul'da Rusya ve Ukrayna heyetleriyle bir görüşme yer almıyor. Erdoğan'ın programının, Ankara'da Vladimir Zelenskiy ile görüşmek üzere planlandığı belirtildi.
Daha önce Zelenskiy’in, İstanbul’daki müzakereler bağlamında Ankara’ya gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesinin beklendiği bildirilmişti.