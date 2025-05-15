https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/putin-brezilya-ve-cinin-ukraynadaki-ihtilafin-cozumune-yaptigi-katkiya-dikkat-cekti-1096233545.html

Putin, Brezilya ve Çin'in Ukrayna'daki ihtilafın çözümüne yaptığı katkıya dikkat çekti

Putin, Brezilya ve Çin'in Ukrayna'daki ihtilafın çözümüne yaptığı katkıya dikkat çekti

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Putin, Brezilya ve Çin... 15.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-15T01:11+0300

2025-05-15T01:11+0300

2025-05-15T01:11+0300

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vladimir putin

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brezilya

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Kremlin basın servisinin bildirdiğine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile yaptığı telefon görüşmesinde Brezilya ve Çin liderlerine Ukrayna'daki ihtilafın çözümüne katkıda bulunma arzularından dolayı şükranlarını ifade etti. Yapılan açıklamada, “Vladimir Putin, Ukrayna’daki ihtilafın çözüm yollarının bulunmasına yönelik samimi ve yapıcı katkı arzularından ötürü Brezilya ve Çin liderlerine şükranlarını ifade etti" ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/trump-rusya-ve-ukrayna-arasindaki-gorusmeler-icin-turkiyeye-gitmeyecek-1096233125.html

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