https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/putin-brezilya-ve-cinin-ukraynadaki-ihtilafin-cozumune-yaptigi-katkiya-dikkat-cekti-1096233545.html
Putin, Brezilya ve Çin'in Ukrayna'daki ihtilafın çözümüne yaptığı katkıya dikkat çekti
Putin, Brezilya ve Çin'in Ukrayna'daki ihtilafın çözümüne yaptığı katkıya dikkat çekti
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Putin, Brezilya ve Çin... 15.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-15T01:11+0300
2025-05-15T01:11+0300
2025-05-15T01:11+0300
dünya
vladimir putin
kremlin
brezilya
çin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0d/1096184244_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_694b3a06bc33f46ab6a279e66fab76d9.jpg
Kremlin basın servisinin bildirdiğine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile yaptığı telefon görüşmesinde Brezilya ve Çin liderlerine Ukrayna'daki ihtilafın çözümüne katkıda bulunma arzularından dolayı şükranlarını ifade etti. Yapılan açıklamada, “Vladimir Putin, Ukrayna’daki ihtilafın çözüm yollarının bulunmasına yönelik samimi ve yapıcı katkı arzularından ötürü Brezilya ve Çin liderlerine şükranlarını ifade etti" ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/trump-rusya-ve-ukrayna-arasindaki-gorusmeler-icin-turkiyeye-gitmeyecek-1096233125.html
brezilya
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0d/1096184244_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5b175996abd369af8900f5f62c16d967.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vladimir putin, kremlin, brezilya, çin
vladimir putin, kremlin, brezilya, çin
Putin, Brezilya ve Çin'in Ukrayna'daki ihtilafın çözümüne yaptığı katkıya dikkat çekti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Putin, Brezilya ve Çin liderlerine Ukrayna'daki ihtilafın çözümüne katkı gösterdiği için teşekkür etti.
Kremlin basın servisinin bildirdiğine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile yaptığı telefon görüşmesinde Brezilya ve Çin liderlerine Ukrayna'daki ihtilafın çözümüne katkıda bulunma arzularından dolayı şükranlarını ifade etti.
Yapılan açıklamada, “Vladimir Putin, Ukrayna’daki ihtilafın çözüm yollarının bulunmasına yönelik samimi ve yapıcı katkı arzularından ötürü Brezilya ve Çin liderlerine şükranlarını ifade etti" ifadelerine yer verildi.