https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/ozel-universitelerde-fiyatlar-yuzde-100-artti-aileler-ve-ogrenciler-isyanda-1096239445.html

Özel üniversitelerde fiyatlar yüzde 100 arttı: Aileler ve öğrenciler isyanda

Özel üniversitelerde fiyatlar yüzde 100 arttı: Aileler ve öğrenciler isyanda

Sputnik Türkiye

Özel üniversitelerde önümüzdeki eğitim döneminde kayıt yenileme ücretlerinin yüzde 100 zamlanması aileleri ve öğrencileri zor durumda bırakıyor. 15.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-15T10:30+0300

2025-05-15T10:30+0300

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özel üniversite ücretleri

fiyat artışı

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Bazı özel ve vakıf üniversitelerinde kayıt yenileme ücretleri açıklanmaya başlandı. Ücretler ise cep yakıyor. Kayıt yenileme ücretlerine yüzde 100'e varan zam yapılması ise aileleri ve öğrencileri zora soktu. Bir üniversitede yüzde 50 bursu hemşirelik okuyan öğrencinin eğitim ücreti 205 bin liradan 370 bin liraya çıktı. Bankacılık bölümünün eğitim ücretini 80 bin liradan 150 bin liraya, endüstri mühendisliğinin eğitim ücretini 130 bin liradan 210 bin liraya yükselten üniversiteler var.Nefes Gazetesi'nin haberine göre, Türkiye’de toplam meslek yüksek okulları dahil 79 tane özel üniversite bulunuyor. Bu üniversitelerde toplam 806 bin 558 öğrenci eğitim görüyor. Vakıf üniversitesi öğrencileri, okul ücretlerine yapılan yüksek zamlar sebebiyle kayıt yenilemekten kaçınıyor.Bölümlerine göre zam oranları da yükseliyorÖzel bir üniversitede yüzde 50 burslu hemşirelik okuyan öğrencinin eğitim ücreti 205 bin liradan 370 bin liraya çıktı. Bir diğerinde bankacılık bölümünün eğitim ücreti 80 bin liradan 150 bin liraya, 130 bin lira olan endüstri mühendisliğinin eğitim ücreti 210 bin liraya yükseldi.YÖK kararına uyulmuyorTemmuz 2024’te yayımlanan YÖK kararında, yapılacak artışlarda en çok Tüketici Fiyat Endeksindeki (TÜFE) 12 aylık ortalama oranın esas alınması ve bu kapsamdaki güncellemelerin resmi internet sitelerinden duyurulması zorunlu tutulmuştu. Ancak özel üniversiteler, TÜFE oranı uymuyor. Ayrıca bazı vakıf üniversiteleri yeni eğitim öğretim döneminde erken kayıt ödemelerinde taksit sayılarını da düşürme yoluna gidiyor. 8 olan taksit sayısını 6’ya indiren var.

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