Meteoroloji saat vererek uyardı: Bir bölgede sel ve su baskınlarına dikkat
06:24 06.05.2025 (güncellendi: 06:30 06.05.2025)
© Fotoğrafİki bölgede kuvvetli yağış bekleniyor: 23 Nisan'da hava nasıl olacak?
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Meteoroloji, sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Osmaniye çevreleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. İç ve doğu kesimlerde öğle saatleri sonrasında yerel sağanaklar bekleniyor, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları ise artmaya devam edecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 Mayıs Salı günü hava tahmini raporuna göre, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ile Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgelerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Sel ve su baskınlarına dikkat
Yağışların, sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Bu nedenle, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis görülebileceği belirtiliyor. Ülke genelinde hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.
Marmara Bölgesi
Balıkesir 29°C: parçalı ve az bulutlu
Edirne 31°C: parçalı ve az bulutlu
İstanbul 25°C: parçalı ve az bulutlu
Kırklareli 29°C: parçalı ve az bulutlu
Edirne 31°C: parçalı ve az bulutlu
İstanbul 25°C: parçalı ve az bulutlu
Kırklareli 29°C: parçalı ve az bulutlu
Ege Bölgesi
Afyonkarahisar 23°C: parçalı ve az bulutlu
Denizli 29°C: parçalı ve az bulutlu
İzmir 30°C: parçalı ve az bulutlu
Muğla 25°C: parçalı ve az bulutlu
Denizli 29°C: parçalı ve az bulutlu
İzmir 30°C: parçalı ve az bulutlu
Muğla 25°C: parçalı ve az bulutlu
Akdeniz Bölgesi
Adana 25°C: parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya 22°C: parçalı bulutlu
Burdur 26°C: parçalı bulutlu
Hatay 24°C: parçalı bulutlu
Antalya 22°C: parçalı bulutlu
Burdur 26°C: parçalı bulutlu
Hatay 24°C: parçalı bulutlu
İç Anadolu Bölgesi
Ankara 25°C: parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Eskişehir 26°C: parçalı, yer yer çok bulutlu
Konya 25°C: parçalı, yer yer çok bulutlu
Nevşehir 22°C: parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Eskişehir 26°C: parçalı, yer yer çok bulutlu
Konya 25°C: parçalı, yer yer çok bulutlu
Nevşehir 22°C: parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Batı Karadeniz
Bolu 23°C: parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kastamonu 24°C: parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Sinop 18°C: parçalı ve az bulutlu
Zonguldak 21°C: parçalı ve az bulutlu
Kastamonu 24°C: parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Sinop 18°C: parçalı ve az bulutlu
Zonguldak 21°C: parçalı ve az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Amasya 26°C: parçalı, yer yer çok bulutlu
Artvin 20°C: parçalı ve çok bulutlu, gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun 19°C: parçalı, yer yer çok bulutlu
Trabzon 17°C: parçalı, yer yer çok bulutlu
Artvin 20°C: parçalı ve çok bulutlu, gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun 19°C: parçalı, yer yer çok bulutlu
Trabzon 17°C: parçalı, yer yer çok bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi
Erzurum 18°C: parçalı ve çok bulutlu, gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars 17°C: parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya 27°C: parçalı ve çok bulutlu
Van 13°C: parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars 17°C: parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya 27°C: parçalı ve çok bulutlu
Van 13°C: parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Diyarbakır 27°C: parçalı ve çok bulutlu, gök gürültülü sağanak yağışlı
Gaziantep 25°C: parçalı, yer yer çok bulutlu
Mardin 22°C: parçalı, yer yer çok bulutlu
Siirt 21°C: parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Gaziantep 25°C: parçalı, yer yer çok bulutlu
Mardin 22°C: parçalı, yer yer çok bulutlu
Siirt 21°C: parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı