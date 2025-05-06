https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/meteoroloji-saat-vererek-uyardi-bir-bolgede-sel-ve-su-baskinlarina-dikkat-1095943257.html

Meteoroloji saat vererek uyardı: Bir bölgede sel ve su baskınlarına dikkat

Meteoroloji saat vererek uyardı: Bir bölgede sel ve su baskınlarına dikkat

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 6 Mayıs Salı günü hava tahmin raporuna göre, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Osmaniye çevrelerinde sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Sel ve ani su baskını uyarısı var.

2025-05-06T06:24+0300

2025-05-06T06:24+0300

2025-05-06T06:30+0300

yaşam

meteoroloji genel müdürlüğü

meteoroloji

doğu anadolu

osmaniye

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 Mayıs Salı günü hava tahmini raporuna göre, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ile Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgelerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sel ve su baskınlarına dikkatYağışların, sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Bu nedenle, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis görülebileceği belirtiliyor. Ülke genelinde hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.Marmara BölgesiBalıkesir 29°C: parçalı ve az bulutluEdirne 31°C: parçalı ve az bulutluİstanbul 25°C: parçalı ve az bulutluKırklareli 29°C: parçalı ve az bulutluEge BölgesiAfyonkarahisar 23°C: parçalı ve az bulutluDenizli 29°C: parçalı ve az bulutluİzmir 30°C: parçalı ve az bulutluMuğla 25°C: parçalı ve az bulutluAkdeniz BölgesiAdana 25°C: parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAntalya 22°C: parçalı bulutluBurdur 26°C: parçalı bulutluHatay 24°C: parçalı bulutluİç Anadolu BölgesiAnkara 25°C: parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEskişehir 26°C: parçalı, yer yer çok bulutluKonya 25°C: parçalı, yer yer çok bulutluNevşehir 22°C: parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBatı KaradenizBolu 23°C: parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKastamonu 24°C: parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSinop 18°C: parçalı ve az bulutluZonguldak 21°C: parçalı ve az bulutluOrta ve Doğu KaradenizAmasya 26°C: parçalı, yer yer çok bulutluArtvin 20°C: parçalı ve çok bulutlu, gök gürültülü sağanak yağışlıSamsun 19°C: parçalı, yer yer çok bulutluTrabzon 17°C: parçalı, yer yer çok bulutluDoğu Anadolu BölgesiErzurum 18°C: parçalı ve çok bulutlu, gök gürültülü sağanak yağışlıKars 17°C: parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMalatya 27°C: parçalı ve çok bulutluVan 13°C: parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGüneydoğu Anadolu BölgesiDiyarbakır 27°C: parçalı ve çok bulutlu, gök gürültülü sağanak yağışlıGaziantep 25°C: parçalı, yer yer çok bulutluMardin 22°C: parçalı, yer yer çok bulutluSiirt 21°C: parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/sicaklik-artiyor-saganak-yolda-meteoroloji-uzmani-en-sicak-gunu-acikladi-1095930563.html

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