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Meteoroloji saat vererek uyardı: Bir bölgede sel ve su baskınlarına dikkat
Meteoroloji saat vererek uyardı: Bir bölgede sel ve su baskınlarına dikkat
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 6 Mayıs Salı günü hava tahmin raporuna göre, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Osmaniye çevrelerinde sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Sel ve ani su baskını uyarısı var.
2025-05-06T06:24+0300
2025-05-06T06:30+0300
yaşam
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
doğu anadolu
osmaniye
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 Mayıs Salı günü hava tahmini raporuna göre, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ile Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgelerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sel ve su baskınlarına dikkatYağışların, sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Bu nedenle, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis görülebileceği belirtiliyor. Ülke genelinde hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.Marmara BölgesiBalıkesir 29°C: parçalı ve az bulutluEdirne 31°C: parçalı ve az bulutluİstanbul 25°C: parçalı ve az bulutluKırklareli 29°C: parçalı ve az bulutluEge BölgesiAfyonkarahisar 23°C: parçalı ve az bulutluDenizli 29°C: parçalı ve az bulutluİzmir 30°C: parçalı ve az bulutluMuğla 25°C: parçalı ve az bulutluAkdeniz BölgesiAdana 25°C: parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAntalya 22°C: parçalı bulutluBurdur 26°C: parçalı bulutluHatay 24°C: parçalı bulutluİç Anadolu BölgesiAnkara 25°C: parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEskişehir 26°C: parçalı, yer yer çok bulutluKonya 25°C: parçalı, yer yer çok bulutluNevşehir 22°C: parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBatı KaradenizBolu 23°C: parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKastamonu 24°C: parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSinop 18°C: parçalı ve az bulutluZonguldak 21°C: parçalı ve az bulutluOrta ve Doğu KaradenizAmasya 26°C: parçalı, yer yer çok bulutluArtvin 20°C: parçalı ve çok bulutlu, gök gürültülü sağanak yağışlıSamsun 19°C: parçalı, yer yer çok bulutluTrabzon 17°C: parçalı, yer yer çok bulutluDoğu Anadolu BölgesiErzurum 18°C: parçalı ve çok bulutlu, gök gürültülü sağanak yağışlıKars 17°C: parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMalatya 27°C: parçalı ve çok bulutluVan 13°C: parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGüneydoğu Anadolu BölgesiDiyarbakır 27°C: parçalı ve çok bulutlu, gök gürültülü sağanak yağışlıGaziantep 25°C: parçalı, yer yer çok bulutluMardin 22°C: parçalı, yer yer çok bulutluSiirt 21°C: parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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hava durumu 6 mayıs 2025, bugün hava nasıl, 6 mayıs salı hava tahmini, meteoroloji uyarısı, sel riski olan şehirler, kuvvetli sağanak uyarısı, osmaniye sel uyarısı, doğu anadolu yağmur, öğleden sonra yağmur beklenen iller, il il hava durumu, 6 mayıs sıcaklıklar, hava sıcaklığı artıyor, sağanak beklenen bölgeler, meteoroloji saatli uyarı, yağışlı hava beklenen yerler, parçalı bulutlu iller, gök gürültülü sağanak olan şehirler, meteoroloji genel müdürlüğü son dakika, güncel hava durumu tahmini

Meteoroloji saat vererek uyardı: Bir bölgede sel ve su baskınlarına dikkat

06:24 06.05.2025 (güncellendi: 06:30 06.05.2025)
© Fotoğrafİki bölgede kuvvetli yağış bekleniyor: 23 Nisan'da hava nasıl olacak?
İki bölgede kuvvetli yağış bekleniyor: 23 Nisan'da hava nasıl olacak? - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2025
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Meteoroloji, sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Osmaniye çevreleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. İç ve doğu kesimlerde öğle saatleri sonrasında yerel sağanaklar bekleniyor, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları ise artmaya devam edecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 Mayıs Salı günü hava tahmini raporuna göre, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ile Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgelerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sel ve su baskınlarına dikkat

Yağışların, sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Bu nedenle, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis görülebileceği belirtiliyor. Ülke genelinde hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.

Marmara Bölgesi

Balıkesir 29°C: parçalı ve az bulutlu
Edirne 31°C: parçalı ve az bulutlu
İstanbul 25°C: parçalı ve az bulutlu
Kırklareli 29°C: parçalı ve az bulutlu

Ege Bölgesi

Afyonkarahisar 23°C: parçalı ve az bulutlu
Denizli 29°C: parçalı ve az bulutlu
İzmir 30°C: parçalı ve az bulutlu
Muğla 25°C: parçalı ve az bulutlu

Akdeniz Bölgesi

Adana 25°C: parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya 22°C: parçalı bulutlu
Burdur 26°C: parçalı bulutlu
Hatay 24°C: parçalı bulutlu

İç Anadolu Bölgesi

Ankara 25°C: parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Eskişehir 26°C: parçalı, yer yer çok bulutlu
Konya 25°C: parçalı, yer yer çok bulutlu
Nevşehir 22°C: parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Batı Karadeniz

Bolu 23°C: parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kastamonu 24°C: parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Sinop 18°C: parçalı ve az bulutlu
Zonguldak 21°C: parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Amasya 26°C: parçalı, yer yer çok bulutlu
Artvin 20°C: parçalı ve çok bulutlu, gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun 19°C: parçalı, yer yer çok bulutlu
Trabzon 17°C: parçalı, yer yer çok bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi

Erzurum 18°C: parçalı ve çok bulutlu, gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars 17°C: parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya 27°C: parçalı ve çok bulutlu
Van 13°C: parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Diyarbakır 27°C: parçalı ve çok bulutlu, gök gürültülü sağanak yağışlı
Gaziantep 25°C: parçalı, yer yer çok bulutlu
Mardin 22°C: parçalı, yer yer çok bulutlu
Siirt 21°C: parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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