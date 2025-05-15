https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/nato-genel-sekreteri-rutteden-savunmaya-daha-fazla-yatirim-cagrisi-1096253296.html

NATO Genel Sekreteri Rutte'den 'savunmaya daha fazla yatırım' çağrısı

NATO Genel Sekreteri Rutte'den 'savunmaya daha fazla yatırım' çağrısı

Sputnik Türkiye

Antalya'da düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuşan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, toplantının asıl odak noktasının savunma... 15.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-15T15:59+0300

2025-05-15T15:59+0300

2025-05-15T15:59+0300

dünya

antalya

ukrayna krizi

nato

mark rutte

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Antalya'da NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Haziran ayında yapılacak olan Hollanda Lahey Zirvesinin gündemini derinlemesine görüşme fırsatı yakaladıklarını anlatan Rutte, Antalya'daki toplantının odak noktasının savunma harcamalarını artırmak olduğunu vurguladı.'Savunma harcamalarının artırılması, güvenliğimiz için olmazsa olmazdır' ifadelerini kullanan Rutte, "Temel askeri gereksinimlerimize daha fazla yatırım yapmamız gerektiğini, altyapı ve dayanıklılık dahil olmak üzere, savunmayla ilgili daha geniş kapsamlı yatırımlara ihtiyacımız olacağını biliyoruz" dedi.'Türkiye etkileyici bir savunma sanayi tabanına sahip' Savunma sanayisi konusunda Türkiye'nin konumuna değinen Rutte, "Türkiye, etkileyici bir savunma sanayisi tabanına sahip. ABD'yle ve Avrupa'daki tüm endüstriler ve ülkelerle yakın işbirliği içinde çalışıyor" dedi.İstanbul'da Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında bugün gerçekleşmesi beklenen görüşmelere ilişkin Türkiye'nin konumundan bahseden Rutte, "Türkiye'nin bir araya getirme gücü açıkça ortada. Bunu her gün görebiliyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Rutte, Ukrayna meselesiyle ilgili ABD Başkanı Trump'ın 'en kısa sürede kalıcı şekilde sona erdirme yönündeki çabalarını' tamamıyla desteklediklerini tekrarladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/trump-katarda-rubio-antalyada-konustu-rusya-ukrayna-gorusmelerine-degindiler-1096240661.html

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