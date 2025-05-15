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NATO Genel Sekreteri Rutte'den 'savunmaya daha fazla yatırım' çağrısı
NATO Genel Sekreteri Rutte'den 'savunmaya daha fazla yatırım' çağrısı
Sputnik Türkiye
Antalya'da düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuşan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, toplantının asıl odak noktasının savunma... 15.05.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
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ukrayna krizi
nato
mark rutte
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Antalya'da NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Haziran ayında yapılacak olan Hollanda Lahey Zirvesinin gündemini derinlemesine görüşme fırsatı yakaladıklarını anlatan Rutte, Antalya'daki toplantının odak noktasının savunma harcamalarını artırmak olduğunu vurguladı.'Savunma harcamalarının artırılması, güvenliğimiz için olmazsa olmazdır' ifadelerini kullanan Rutte, "Temel askeri gereksinimlerimize daha fazla yatırım yapmamız gerektiğini, altyapı ve dayanıklılık dahil olmak üzere, savunmayla ilgili daha geniş kapsamlı yatırımlara ihtiyacımız olacağını biliyoruz" dedi.'Türkiye etkileyici bir savunma sanayi tabanına sahip' Savunma sanayisi konusunda Türkiye'nin konumuna değinen Rutte, "Türkiye, etkileyici bir savunma sanayisi tabanına sahip. ABD'yle ve Avrupa'daki tüm endüstriler ve ülkelerle yakın işbirliği içinde çalışıyor" dedi.İstanbul'da Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında bugün gerçekleşmesi beklenen görüşmelere ilişkin Türkiye'nin konumundan bahseden Rutte, "Türkiye'nin bir araya getirme gücü açıkça ortada. Bunu her gün görebiliyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Rutte, Ukrayna meselesiyle ilgili ABD Başkanı Trump'ın 'en kısa sürede kalıcı şekilde sona erdirme yönündeki çabalarını' tamamıyla desteklediklerini tekrarladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/trump-katarda-rubio-antalyada-konustu-rusya-ukrayna-gorusmelerine-degindiler-1096240661.html
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antalya, ukrayna krizi, nato, mark rutte
antalya, ukrayna krizi, nato, mark rutte

NATO Genel Sekreteri Rutte'den 'savunmaya daha fazla yatırım' çağrısı

15:59 15.05.2025
© AA / Mehmet Ali ÖzcanNATO Genel Sekreteri Mark Rutte
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2025
© AA / Mehmet Ali Özcan
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Antalya'da düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuşan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, toplantının asıl odak noktasının savunma harcamalarını artırmak olduğunu vurgulayarak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Antalya'da NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Haziran ayında yapılacak olan Hollanda Lahey Zirvesinin gündemini derinlemesine görüşme fırsatı yakaladıklarını anlatan Rutte, Antalya'daki toplantının odak noktasının savunma harcamalarını artırmak olduğunu vurguladı.
'Savunma harcamalarının artırılması, güvenliğimiz için olmazsa olmazdır' ifadelerini kullanan Rutte, "Temel askeri gereksinimlerimize daha fazla yatırım yapmamız gerektiğini, altyapı ve dayanıklılık dahil olmak üzere, savunmayla ilgili daha geniş kapsamlı yatırımlara ihtiyacımız olacağını biliyoruz" dedi.

'Türkiye etkileyici bir savunma sanayi tabanına sahip'

Savunma sanayisi konusunda Türkiye'nin konumuna değinen Rutte, "Türkiye, etkileyici bir savunma sanayisi tabanına sahip. ABD'yle ve Avrupa'daki tüm endüstriler ve ülkelerle yakın işbirliği içinde çalışıyor" dedi.
İstanbul'da Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında bugün gerçekleşmesi beklenen görüşmelere ilişkin Türkiye'nin konumundan bahseden Rutte, "Türkiye'nin bir araya getirme gücü açıkça ortada. Bunu her gün görebiliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Rutte, Ukrayna meselesiyle ilgili ABD Başkanı Trump'ın 'en kısa sürede kalıcı şekilde sona erdirme yönündeki çabalarını' tamamıyla desteklediklerini tekrarladı.
ABD Dışişleri Bakanı Rubio - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2025
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