https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/dem-partiden-aciklama-pkknin-kongre-toplamasi-an-meselesi-1096087576.html

DEM Parti'den açıklama: PKK'nın kongre toplaması an meselesi

DEM Parti'den açıklama: PKK'nın kongre toplaması an meselesi

Sputnik Türkiye

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "PKK'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi" açıklamasında bulundu. 09.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-09T12:06+0300

2025-05-09T12:06+0300

2025-05-09T12:11+0300

türki̇ye

dem parti

pkk

ypg/pkk

pkk/kck

pkk/pyd

pkk/ypg

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1a/1093995087_30:0:1719:950_1920x0_80_0_0_7e97b72ae07ff26ee352af7c28eb7ce7.jpg

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. PKK'nın kongresinin toplanmasının an meselesi olduğuna dikkat çeken Doğan, "Her an duyurabilir." dedi.Van Milletvekili Pervin Buldan'ın İtalya'nın başkenti Roma'da trafik kazası geçirdiği haberlerini de doğrulayan Doğan, "Suikast girişimi olarak değerlendirilmemeli. Keskin Bayındır da araçtaydı. Aracı kullanan aracı ters yöne girmesi yüzünden gerçekleşmiş. Kimsenin hasar almadığı bir trafik kazası." diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/artvinde-hissedilen-bir-deprem-oldu-1096083744.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dem parti, pkk, ypg/pkk, pkk/kck, pkk/pyd, pkk/ypg