https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/dem-partiden-aciklama-pkknin-kongre-toplamasi-an-meselesi-1096087576.html
DEM Parti'den açıklama: PKK'nın kongre toplaması an meselesi
DEM Parti'den açıklama: PKK'nın kongre toplaması an meselesi
Sputnik Türkiye
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "PKK'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi" açıklamasında bulundu. 09.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-09T12:06+0300
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2025-05-09T12:11+0300
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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. PKK'nın kongresinin toplanmasının an meselesi olduğuna dikkat çeken Doğan, "Her an duyurabilir." dedi.Van Milletvekili Pervin Buldan'ın İtalya'nın başkenti Roma'da trafik kazası geçirdiği haberlerini de doğrulayan Doğan, "Suikast girişimi olarak değerlendirilmemeli. Keskin Bayındır da araçtaydı. Aracı kullanan aracı ters yöne girmesi yüzünden gerçekleşmiş. Kimsenin hasar almadığı bir trafik kazası." diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/artvinde-hissedilen-bir-deprem-oldu-1096083744.html
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dem parti, pkk, ypg/pkk, pkk/kck, pkk/pyd, pkk/ypg
DEM Parti'den açıklama: PKK'nın kongre toplaması an meselesi
12:06 09.05.2025 (güncellendi: 12:11 09.05.2025)
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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "PKK'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi" açıklamasında bulundu.
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. PKK'nın kongresinin toplanmasının an meselesi olduğuna dikkat çeken Doğan, "Her an duyurabilir." dedi.
Van Milletvekili Pervin Buldan'ın İtalya'nın başkenti Roma'da trafik kazası geçirdiği haberlerini de doğrulayan Doğan, "Suikast girişimi olarak değerlendirilmemeli. Keskin Bayındır da araçtaydı. Aracı kullanan aracı ters yöne girmesi yüzünden gerçekleşmiş. Kimsenin hasar almadığı bir trafik kazası." diye konuştu.