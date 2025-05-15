https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/moldovanin-baskenti-kisinevde-lgbt-yuruyusleri-gosterileri-ve-propagandasi-yasaklandi-1096259517.html

Moldova'nın başkenti Kişinev'de LGBT yürüyüşleri, gösterileri ve propagandası yasaklandı

Moldova'nın başkenti Kişinev'de LGBT yürüyüşleri, gösterileri ve propagandası yasaklandı

Sputnik Türkiye

Kişinev Belediye Başkanı Ceban yaptığı açıklamada şehirde LGBT yürüyüş, gösteri ve propagandasının yasaklandığını duyurdu. 15.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-15T20:41+0300

2025-05-15T20:41+0300

2025-05-15T20:41+0300

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Kişinev Belediye Başkanı Ion Ceban yaptığı açıklamada, Kişinev Belediye Meclisi'nin Moldova'nın başkentinde LGBT yürüyüş, gösteri ve propagandasını yasaklayan bir karar taslağını kabul ettiğini söyledi.Belediye Başkanı Ceban belediye meclisi toplantısının ardından Telegram kanalında yaptığı açıklamada, "Kişinev topraklarında LGBT yürüyüşleri, gösteriler ve propagandası artık yasaklanmıştır. İktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisi'nin meclis üyeleri protesto amacıyla toplantıyı terk etti" cümlesini kaydetti.Moldova'da yapılan kamuoyu yoklamalarında Moldovalıların yüzde 85'i eşcinsel evliliğin yasallaşmasına karşı çıkıyor ve geleneksel ahlaki ile etik değerlerin korunmasını destekliyor. Moldova Ortodoks Kilisesi yetkililerden 2022 yılından itibaren LGBT festival ve yürüyüşlerinin yasaklanmasını talep etmişti. Kilise tarafından yapılan açıklamada, yürüyüşler ve festivaller sırasında eylemlerin destekçileri ve karşıtları arasında çatışmalar yaşandığına ve bu çatışmaların ancak polisin müdahalesi sonrasında sona erdiğine dikkat çekmişti.

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