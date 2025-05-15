https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/hatayi-saganak-vurdu-cadde-ve-sokaklari-su-basti-1096233430.html
Hatay'ı sağanak vurdu: Cadde ve sokakları su bastı
Hatay'ı sağanak vurdu: Cadde ve sokakları su bastı
Sputnik Türkiye
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su... 15.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-15T00:51+0300
2025-05-15T00:51+0300
2025-05-15T00:51+0300
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sel
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dörtyol
dörtyol belediyesi
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Hatay'da etkili olan sağanak ve dolu yağışı ulaşımı aksatırken, belediye ekipleri su tahliye çalışması başlattı.Hatay’ın Dörtyol ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, kısa sürede yerini doluya bırakarak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran yağış nedeniyle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu, trafikte aksaklıklar yaşandı. Sürücüler ilerlemekte, yayalar ise yürümekte güçlük çekerken bazı bölgelerde araçlar suya gömüldü.Yağışın ardından Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Dörtyol Belediyesi ekipleri, yolları açmak ve suyun tahliyesini sağlamak için hemen müdahalede bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/meteorolojiden-iki-bolge-icin-uyari-camur-yagisi-yolda-1096043972.html
türki̇ye
hatay
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Hatay'ı sağanak vurdu: Cadde ve sokakları su bastı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, ulaşımda aksamalar yaşandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yollarda biriken suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.
Hatay'da etkili olan sağanak ve dolu yağışı ulaşımı aksatırken, belediye ekipleri su tahliye çalışması başlattı.
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, kısa sürede yerini doluya bırakarak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran yağış nedeniyle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu, trafikte aksaklıklar yaşandı. Sürücüler ilerlemekte, yayalar ise yürümekte güçlük çekerken bazı bölgelerde araçlar suya gömüldü.
Yağışın ardından Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Dörtyol Belediyesi ekipleri, yolları açmak ve suyun tahliyesini sağlamak için hemen müdahalede bulundu.