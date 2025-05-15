https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/merkez-bankasinin-rezervlerinde-artis-1096249839.html

Merkez Bankası'nın rezervlerinde artış

Merkez Bankası'nın rezervlerinde artış

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 9 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 811 milyon dolar artışla 144 milyar 343 milyon... 15.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-15T14:52+0300

2025-05-15T14:52+0300

2025-05-15T14:52+0300

ekonomi̇

merkez bankası

tcmb

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

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TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.Buna göre, 9 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 645 milyon dolar yükselişle 61 milyar 222 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 2 Mayıs'ta 57 milyar 577 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Bu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 166 milyon dolar artışla 80 milyar 955 milyon dolardan 83 milyar 121 milyon dolara yükseldi.Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 9 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 811 milyon dolar artışla 138 milyar 532 milyon dolardan 144 milyar 343 milyon dolara çıktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/butce-acigi-nisanda-1747-milyar-tl-oldu-1096242941.html

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merkez bankası, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)