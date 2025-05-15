https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/kremlin-putin-dun-aksam-istanbuldaki-gorusmelere-iliskin-bir-toplanti-duzenledi-1096236815.html

Kremlin: Putin dün akşam İstanbul’daki görüşmelere ilişkin bir toplantı düzenledi

Kremlin: Putin dün akşam İstanbul’daki görüşmelere ilişkin bir toplantı düzenledi

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna’yla yapılacak görüşmelere hazırlık amacıyla dün akşam bir toplantı düzenlediği belirtildi. 15.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-15T09:11+0300

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülke lideri Vladimir Putin'in dün akşam İstanbul’daki görüşmelere hazırlık çalışmalarının ele alındığı bir toplantı gerçekleştirdiğini açıkladı.Peskov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Heyetimizin dün gece İstanbul'a hareket etmeden önce, Başkan Putin, Ukrayna tarafıyla yapılacak görüşmeye hazırlık çalışmalarına ilişkin bir toplantı gerçekleştirdi” ifadesini kullandı.Toplantıda, İstanbul’a giden heyet üyelerinin yanı sıra, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Andrey Belousov, Rosgvardiya Başkanı Viktor Zolotov, Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ve Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov’un yer aldı bildirildi.Kremlin Sözcüsü, “Toplantıda ayrıca özel askeri harekat bölgesindeki tüm askeri grupların komutanları da yer aldı” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/rus-heyeti-muzakereler-icin-istanbulda-1096235860.html

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rusya, kremlin, vladimir putin, sergey lavrov, andrey belousov, i̇stanbul, ukrayna