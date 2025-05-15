https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/abd-medyasi-zelenskiy-istanbula-heyet-gonderilmesine-karsi-cikti-bati-fikrini-degistirdi-1096233955.html

ABD medyası: Zelenskiy İstanbul'a heyet gönderilmesine karşı çıktı, Batı fikrini değiştirdi

ABD medyası: Zelenskiy İstanbul'a heyet gönderilmesine karşı çıktı, Batı fikrini değiştirdi

Sputnik Türkiye

ABD medyası, Vladimir Zelenskiy'i İstanbul’da Rusya ile yapılması planlanan görüşmelere Ukrayna heyetinin göndermesi konusunda Batı'nın ikna ettiğini yazdı. 15.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-15T04:01+0300

2025-05-15T04:01+0300

2025-05-15T04:01+0300

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Washington Post gazetesinin Avrupa ve ABD’deki diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Vladimir Zelenskiy, 15 Mayıs’ta İstanbul’da Rusya ile yapılması planlanan görüşmelere Ukrayna heyetinin gönderilmesine karşı çıktı ancak Batılı yetkililer Zelenskiy’i kararından vazgeçirdi.Haberde, “ABD'li ve Avrupalı yetkililer, Zelenskiy'in bu hafta yapılması planlanan görüşmelerin gidişatından hayal kırıklığına uğraması ve yardımcılarının Türkiye'de Rus yetkililerle görüşmesine bile izin vermeyeceğini söylemesi üzerine onu uçurumun kenarından döndürdü” ifadelerine yer verildi.Habere göre Batılı yetkililer, Zelenskiy'e, Ukrayna'nın İstanbul'a, aralarında ofis başkanı Andriy Yermak ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiga'nın da bulunduğu en azından üst düzey yardımcılarından oluşan bir heyet göndermesinin çok önemli olduğunu söylemiş, ancak Zelenskiy görüşmelere 'kimseyi göndermenin bir anlamı olmadığını' söyleyerek buna karşı çıkmıştı.Ayrıca haberde, Zelenskiy'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'deki görüşmelere gelmesi konusundaki ısrarını sürdürdüğü de belirtildi.Neler olmuştu?Putin daha önce Ukrayna'ya 15 Mayıs'ta İstanbul'da önkoşulsuz olarak doğrudan görüşmelere devam etmeyi teklif etmişti. Ayrıca Putin, ilgili müzakereler sırasında tarafların bir ateşkes anlaşmasına varabileceklerini de göz ardı etmemişti.Rusya Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın uzun vadeli barışçıl çözüm yollarını ciddi bir şekilde aramaya kararlı olduğunu söylemiş, Ukrayna ile önerilen müzakerelerin amacının çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmak ve Rusya'nın çıkarlarını güvence altına almak olduğunu belirtmişti.Buna karşılık Vladimir Zelenskiy, Moskova'da daha önce kabul edilemez olarak nitelendirilmiş şartları yeniden öne sürmeye başlamıştı. Moskova’nın 12 Mayıs’tan itibaren tam bir ateşkesi kabul etmesini istemiş, ancak bu durumda Kiev yönetiminin müzakere masasına oturacağını belirtmişti. ABD Başkanı Donald Trump ise Kiev'deki yetkilileri, Putin’in Türkiye’deki görüşme teklifini derhal kabul etmeye çağırmıştı. Trump, bu tür müzakerelerin en azından bir anlaşmanın mümkün olup olmadığını görmek açısından önemli olduğunu vurgulamıştı. Ardından Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı’nı Perşembe günü Türkiye’de bekleyeceğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/putin-brezilya-ve-cinin-ukraynadaki-ihtilafin-cozumune-yaptigi-katkiya-dikkat-cekti-1096233545.html

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