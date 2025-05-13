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Kırım Kongo kabusu geri geldi: 8 hastaya teşhis konuldu, bir hasta yaşamını yitirdi
Kırım Kongo kabusu geri geldi: 8 hastaya teşhis konuldu, bir hasta yaşamını yitirdi
Sputnik Türkiye
Sivas'ta KKKA tanısı konulan sekiz hastadan bir kişi yaşamını yitirdi. Uzmanlar ise uyardı. 13.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-13T18:21+0300
2025-05-13T18:21+0300
sağlik
kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)
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Havaların ısınmasıyla birlikte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarındaki artışa dikkat çekilirken, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesinde nisan-mayıs aylarında Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tanısı konulan 8 hastadan 1'inin hayatını kaybettiği açıklandı.Kenelerin özellikle kırsal kesinde ciddi sağlık tehdidi oluşturduğunu belirten SCÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nazif Elaldı, uyarılarda bulundu. Önlemler hayat kurtarır8 hastaya teşhis koyduklarını bir kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Prof. Dr. Elaldı, kenelerden korunmak için alınması gereken önlemlere ilişkin şu bilgileri verdi:"Keneler insanları sivrisinekler gibi ısırıp kaçmazlar, aksine kan emmek üzere insanların ve hayvanların derilerine yapışırlar ve doyana kadar orada kalıp kan emerler. Kenelerden korunmak için ilk olarak kenelerin bulunduğu kırsal alanlara gitmemek en iyi çözüm olmakla birlikte, bu her zaman mümkün değildir. Eğer gidilecekse de gitmeden önce kenelerin kolaylıkla fark edilip görülebileceği açık renkli elbiseler giyilmelidir. Doğada bulunulduğu zamanlarda sık sık elbise yüzeyleri kene açısından kontrol edilmeli ve kenelerin çıplak deriye ulaşmasını engellemek için pantolon paçaları çorabın içine sokulmalıdır. Günümüzde insanlara kene yapışmasını etkili bir şekilde önleyecek bir kimyasal madde bulunmamaktadır. Kenelerden korunmanın en etkili yöntemi, riskli alanlardan dönüldüğünde, evde ayna karşısında vücutta kene olup olmadığının kontrol edilmesidir."Bu belirtilere dikkat KKKA'nın kene tutunmasından 1-3 gün, en fazla 9 gün sonra halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık, baş ağrısı, kas-eklem ağrıları, ateş, üşüme ve titremeyle kendini gösterdiğini belirten Elaldı, bazı hastalarda ise bulantı, kusma, ishal ve yüzde 15 oranında burun, ağız içi, mide-bağırsak sistemi veya organ içi kanamalar şeklinde görüldüğünü dile getirdi.
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kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)
kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)

Kırım Kongo kabusu geri geldi: 8 hastaya teşhis konuldu, bir hasta yaşamını yitirdi

18:21 13.05.2025
© DHAKKKA, Kene ısırması
KKKA, Kene ısırması - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2025
© DHA
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Sivas'ta KKKA tanısı konulan sekiz hastadan bir kişi yaşamını yitirdi. Uzmanlar ise uyardı.
Havaların ısınmasıyla birlikte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarındaki artışa dikkat çekilirken, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesinde nisan-mayıs aylarında Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tanısı konulan 8 hastadan 1'inin hayatını kaybettiği açıklandı.
Kenelerin özellikle kırsal kesinde ciddi sağlık tehdidi oluşturduğunu belirten SCÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nazif Elaldı, uyarılarda bulundu.

Önlemler hayat kurtarır

8 hastaya teşhis koyduklarını bir kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Prof. Dr. Elaldı, kenelerden korunmak için alınması gereken önlemlere ilişkin şu bilgileri verdi:
"Keneler insanları sivrisinekler gibi ısırıp kaçmazlar, aksine kan emmek üzere insanların ve hayvanların derilerine yapışırlar ve doyana kadar orada kalıp kan emerler. Kenelerden korunmak için ilk olarak kenelerin bulunduğu kırsal alanlara gitmemek en iyi çözüm olmakla birlikte, bu her zaman mümkün değildir. Eğer gidilecekse de gitmeden önce kenelerin kolaylıkla fark edilip görülebileceği açık renkli elbiseler giyilmelidir. Doğada bulunulduğu zamanlarda sık sık elbise yüzeyleri kene açısından kontrol edilmeli ve kenelerin çıplak deriye ulaşmasını engellemek için pantolon paçaları çorabın içine sokulmalıdır. Günümüzde insanlara kene yapışmasını etkili bir şekilde önleyecek bir kimyasal madde bulunmamaktadır. Kenelerden korunmanın en etkili yöntemi, riskli alanlardan dönüldüğünde, evde ayna karşısında vücutta kene olup olmadığının kontrol edilmesidir."

Bu belirtilere dikkat

KKKA'nın kene tutunmasından 1-3 gün, en fazla 9 gün sonra halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık, baş ağrısı, kas-eklem ağrıları, ateş, üşüme ve titremeyle kendini gösterdiğini belirten Elaldı, bazı hastalarda ise bulantı, kusma, ishal ve yüzde 15 oranında burun, ağız içi, mide-bağırsak sistemi veya organ içi kanamalar şeklinde görüldüğünü dile getirdi.
KKKA, Kene ısırması - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
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15 Kasım 2024, 13:11
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