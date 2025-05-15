CANLI | Rus ve Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da: Adres yine Dolmabahçe

Ukrayna heyetinin başında Yermak var

Ukrayna medyası, İstanbul'daki görüşmelerde Ukrayna heyetinde Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, Savunma Bakanı Rustem Umerov, Dışişleri Bakanı Andrey Sibiga ve Zelenskiy'in danışmanı Jovkva'nın da yer alacağını bildirdi.

Washington Post gazetesi daha önce Devlet Başkanı Zelenskiy'in, danışmanlarının İstanbul'daki görüşmelere katılmasını yasaklamak istediğini ancak AB ve ABD'li yetkililerin onu bu kararından vazgeçirdiğini yazmıştı.