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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/rus-ve-ukrayna-heyetleri-yeniden-istanbulda-adres-yine-dolmabahce-1096235820.html
CANLI | Rus ve Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da: Adres yine Dolmabahçe
CANLI | Rus ve Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da: Adres yine Dolmabahçe
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin'in açıklaması sonrası 15 Mayıs Perşembe günü Rus ve Ukrayna heyetleri İstanbul'da bir araya geliyor. Görüşmenin adresi yine... 15.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-15T08:57+0300
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ukrayna kri̇zi̇
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Dolmabahçe Sarayı - Sputnik Türkiye

CANLI | Rus ve Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da: Adres yine Dolmabahçe

08:57 15.05.2025 (güncellendi: 09:21 15.05.2025)
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Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin'in açıklaması sonrası 15 Mayıs Perşembe günü Rus ve Ukrayna heyetleri İstanbul'da bir araya geliyor. Görüşmenin adresi yine Dolmabahçe olurken Putin, Rusya'nın İstanbul'da Ukrayna ile görüşecek heyeti onayladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in önerisi üzerine bugün İstanbul’da Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında doğrudan müzakereler yapılacak. Rus ve Ukrayna heyetlerinin 2022'de olduğu gibi İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde buluşacağı açıklandı.
Görüşmelerde Rus heyetine Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlık ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Perşembe günkü programında İstanbul'da Rusya ve Ukrayna heyetleriyle bir görüşme yer almıyor. Erdoğan'ın programının, Ankara'da Vladimir Zelenskiy ile görüşmek üzere planlandığı belirtildi.
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09:40 15.05.2025
Ukrayna heyetinin başında Yermak var
Ukrayna medyası, İstanbul'daki görüşmelerde Ukrayna heyetinde Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, Savunma Bakanı Rustem Umerov, Dışişleri Bakanı Andrey Sibiga ve Zelenskiy'in danışmanı Jovkva'nın da yer alacağını bildirdi.
Washington Post gazetesi daha önce Devlet Başkanı Zelenskiy'in, danışmanlarının İstanbul'daki görüşmelere katılmasını yasaklamak istediğini ancak AB ve ABD'li yetkililerin onu bu kararından vazgeçirdiğini yazmıştı.
09:33 15.05.2025
Rus heyetine Rusya Federasyonu Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlık yapıyor
Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından onaylanan heyette şu isimler yer aldı:
Mihail Galuzin - Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı (Heyet üyesi)
İgor Kostyukov - Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı (Heyet üyesi)
Aleksandr Fomin - Rusya Federasyonu Savunma Bakan Yardımcısı (Heyet üyesi)
Müzakerelerde yer alacak diğer uzmanlar ise şu isimlerden oluştu:
Aleksandr Zorin - Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Enformasyon Müdürlüğü Birinci Başkan Yardımcısı,
Yelena Podobreyevskaya - Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı İnsani Alanlardaki Devlet Politikası Ofisi Başkan Yardımcısı,
Aleksey Polişuk - Rusya Dışişleri Bakanlığı BDT Ülkeleri İkinci Departmanı Direktörü
Viktor Şevtsov - Rusya Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı.
Ukrayna'yla müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, - Sputnik Türkiye
© Sputnik / POOL
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09:27 15.05.2025
Putin dün akşam İstanbul görüşmelerine dair toplantı düzenledi
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülke lideri Vladimir Putin'in dün akşam İstanbul’daki görüşmelere hazırlık çalışmalarının ele alındığı bir toplantı gerçekleştirdiğini açıkladı.
Peskov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Heyetimizin dün gece İstanbul'a hareket etmeden önce, Başkan Putin, Ukrayna tarafıyla yapılacak görüşmeye hazırlık çalışmalarına ilişkin bir toplantı gerçekleştirdi” ifadesini kullandı.
Toplantıda, İstanbul’a giden heyet üyelerinin yanı sıra, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Andrey Belousov, Rosgvardiya Başkanı Viktor Zolotov, Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ve Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov’un yer aldı bildirildi.
Kremlin Sözcüsü, “Toplantıda ayrıca özel askeri harekat bölgesindeki tüm askeri grupların komutanları da yer aldı” diye ekledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye
© Sputnik / Гавриил Григоров
09:24 15.05.2025
Gözler Dolmabahçe'ye çevrildi
Rusya ve Ukrayna heyetlerinin bir araya geleceği İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi yakınında gazetecilerin bekleyişi sürüyor Görüşmelerin saat 10:00'da başlaması bekleniyor.
09:01 15.05.2025
Rus heyeti İstanbul'a geldi
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy'in başkanlık yaptığı Rus heyetinin İstanbul'a geldiği açıklandı.
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