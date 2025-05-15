CANLI | Rus ve Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da: Adres yine Dolmabahçe

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in önerisi üzerine bugün İstanbul’da Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında doğrudan müzakereler yapılacak. Rus ve Ukrayna heyetlerinin 2022'de olduğu gibi İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde buluşacağı açıklandı.
Görüşmelerde Rus heyetine Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlık ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Perşembe günkü programında İstanbul'da Rusya ve Ukrayna heyetleriyle bir görüşme yer almıyor. Erdoğan'ın programının, Ankara'da Vladimir Zelenskiy ile görüşmek üzere planlandığı belirtildi.