https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/iranli-uzman-marandi-tahran-egemenligini-ihlal-eden-hicbir-anlasmayi-kabul-etmeyecek-1096260128.html
İranlı uzman Marandi: Tahran, egemenliğini ihlal eden hiçbir anlaşmayı kabul etmeyecek
İranlı uzman Marandi: Tahran, egemenliğini ihlal eden hiçbir anlaşmayı kabul etmeyecek
Sputnik Türkiye
2015'te tertip edilen nükleer görüşmelerde İran'ın ekibinde yer alan Tahran Üniversitesi profesörü Marandi, Sputnik'e verdiği demeçte ABD-İran anlaşmasının iyi... 15.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-15T20:18+0300
2025-05-15T20:18+0300
2025-05-15T20:18+0300
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Tahran Üniversitesi profesörü Muhammed Marandi yaptığı açıklamada, Tahran'ın ülkenin egemenliğini ihlal eden hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğini vurguluyor.Sputnik'e konuşan Marandi, “İran'ın şu anda uranyumu yüzde 60 oranında zenginleştirmesinin nedeni ABD'ye müzakere masasına gelmesi, daha makul davranması ve yaptırımları kaldırması için baskı yapmak” dedi.Marandi ABD'nin İran'dan uranyum zenginleştirmeyi durdurmasını beklememesi gerektiğini, Tahran'ın ancak ABD yaptırımlarının hafifletilmesi karşılığında zenginleştirme seviyesini düşüreceğini ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun ülkedeki rolünü genişleteceğini dile getirdi.İran'ın dış politikasında son derece bağımsız bir ülke olduğunun altını çizen Marandi, "ABD İran'ın kendisine tabi bir ülke olmasını beklememelidir" cümlesinin altını çizdi.'Nükleer meselesi bir bahane'ABD ile İran arasındaki yıllardır süregelen çekişmeye ilişkin soruyu da yanıtlayan Marandi, esas nedenin İran'ın Filistin halkına verdiği destek ile etnik temizliğe, soykırıma karşı meşru direniş göstermesi olduğunu dile getirdi.Marandi açıklamasında şu cümleleri kaydetti:ABD'nin güvenilir bir müzakereci olmadığını ve anlaşmaları sürekli ihlal ettiğini vurgulayan Marandi, "Trump Ukrayna, ticaret savaşları, Yemen ya da Gazze soykırımı gibi konularda sürekli çark ediyor. Herhangi bir anlaşmaya varmayı çok zorlaştıran şey de bu" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/zaharova-bati-kievi-muzakere-masasina-oturtmali-rusya-zaten-hazir-1096257936.html
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tahran üniversitesi, abd, i̇ran, tahran, abd, ortadoğu, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaek)
tahran üniversitesi, abd, i̇ran, tahran, abd, ortadoğu, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaek)
İranlı uzman Marandi: Tahran, egemenliğini ihlal eden hiçbir anlaşmayı kabul etmeyecek
2015'te tertip edilen nükleer görüşmelerde İran'ın ekibinde yer alan Tahran Üniversitesi profesörü Marandi, Sputnik'e verdiği demeçte ABD-İran anlaşmasının iyi bir olasılık olduğunu belirterek Tahran'ın egemenliğini ihlal eden hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğini vurguladı.
Tahran Üniversitesi profesörü Muhammed Marandi yaptığı açıklamada, Tahran'ın ülkenin egemenliğini ihlal eden hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğini vurguluyor.
Sputnik'e konuşan Marandi, “İran'ın şu anda uranyumu yüzde 60 oranında zenginleştirmesinin nedeni ABD'ye müzakere masasına gelmesi, daha makul davranması ve yaptırımları kaldırması için baskı yapmak” dedi.
Marandi ABD'nin İran'dan uranyum zenginleştirmeyi durdurmasını beklememesi gerektiğini, Tahran'ın ancak ABD yaptırımlarının hafifletilmesi karşılığında zenginleştirme seviyesini düşüreceğini ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun ülkedeki rolünü genişleteceğini dile getirdi.
İran'ın dış politikasında son derece bağımsız bir ülke olduğunun altını çizen Marandi, "ABD İran'ın kendisine tabi bir ülke olmasını beklememelidir" cümlesinin altını çizdi.
'Nükleer meselesi bir bahane'
ABD ile İran arasındaki yıllardır süregelen çekişmeye ilişkin soruyu da yanıtlayan Marandi, esas nedenin İran'ın Filistin halkına verdiği destek ile etnik temizliğe, soykırıma karşı meşru direniş göstermesi olduğunu dile getirdi.
Marandi açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
ABD soykırımı, ırkçılığı ve etnik üstünlükçülüğü kayıtsız şartsız destekliyor. Nükleer mesele bir bahane - tıpkı ABD'nin İsrail'i yatıştırmak için İran'a karşı kullandığı 'insan hakları' ya da 'terörizm' suçlamaları gibi.
ABD'nin güvenilir bir müzakereci olmadığını ve anlaşmaları sürekli ihlal ettiğini vurgulayan Marandi, "Trump Ukrayna, ticaret savaşları, Yemen ya da Gazze soykırımı gibi konularda sürekli çark ediyor. Herhangi bir anlaşmaya varmayı çok zorlaştıran şey de bu" dedi.