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Meteoroloji'den iki bölge için uyarı: Çamur yağışı yolda
Meteoroloji'den iki bölge için uyarı: Çamur yağışı yolda
Sputnik Türkiye
Meteoroloji, 8 Mayıs Perşembe günü için Karadeniz, Akdeniz ve Ege bölgelerinde sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve çamur yağışı uyarısı yaptı.
2025-05-08T06:45+0300
2025-05-08T06:45+0300
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meteoroloji
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 8 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu tahminlere göre, Türkiye geneli parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Kırklareli, Kahramanmaraş, Karaman, Yozgat, Kayseri, Sivas, Niğde, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney ve İç Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.Ege'de kuvvetli rüzgar uyarısıRüzgarın, Güney ve İç Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Akdeniz'de çamur yağışına dikkatGüney Ege ve Batı Akdeniz’de toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Marmara BölgesiBalıkesir: 31°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluEdirne: 29°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluİstanbul: 25°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluKırklareli: 27°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutluEge BölgesiAfyonkarahisar: 26°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluDenizli: 32°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluİzmir: 31°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluManisa: 33°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluAkdeniz BölgesiAdana: 29°C, parçalı ve çok bulutluAntalya: 24°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBurdur: 28°C, parçalı ve çok bulutluHatay: 28°C, parçalı ve çok bulutluİç Anadolu BölgesiAnkara: 27°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluÇankırı: 28°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluEskişehir: 29°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluKonya: 27°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluBatı Karadeniz Bolu: 25°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutluDüzce: 28°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluKastamonu: 25°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutluZonguldak: 20°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluOrta ve Doğu KaradenizAmasya: 29°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutluArtvin: 20°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutluSamsun: 22°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutluTrabzon: 21°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutluDoğu Anadolu BölgesiErzurum: 19°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutluKars: 17°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutluMalatya: 29°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutluVan: 17°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutluGüneydoğu Anadolu BölgesiDiyarbakır: 31°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutluGaziantep: 30°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluMardin: 29°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluSiirt: 27°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
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meteoroloji uyarısı, 8 mayıs hava durumu, çamur yağışı, şiddetli rüzgar, toz taşınımı, akdeniz hava durumu, karadeniz yağış, doğu anadolu yağmur, ege hava durumu, hava durumu uyarısı
meteoroloji uyarısı, 8 mayıs hava durumu, çamur yağışı, şiddetli rüzgar, toz taşınımı, akdeniz hava durumu, karadeniz yağış, doğu anadolu yağmur, ege hava durumu, hava durumu uyarısı

Meteoroloji'den iki bölge için uyarı: Çamur yağışı yolda

06:45 08.05.2025
© AAHava durumu yağış
Hava durumu yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2025
© AA
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Meteoroloji'nin bugünkü hava durumuna göre sabah saatlerinde Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu bölgelerinde yağış bekleniyor. Ege'nin güneyinde şiddetli rüzgarın hızı saatte 40-60 km'yi bulurken Akdeniz'in batısında toz taşınımı çamur yağışına neden olabilir. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 8 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu tahminlere göre, Türkiye geneli parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Kırklareli, Kahramanmaraş, Karaman, Yozgat, Kayseri, Sivas, Niğde, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney ve İç Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Ege'de kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın, Güney ve İç Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Akdeniz'de çamur yağışına dikkat

Güney Ege ve Batı Akdeniz’de toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Marmara Bölgesi

Balıkesir: 31°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Edirne: 29°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
İstanbul: 25°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Kırklareli: 27°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu

Ege Bölgesi

Afyonkarahisar: 26°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Denizli: 32°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
İzmir: 31°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Manisa: 33°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

Akdeniz Bölgesi

Adana: 29°C, parçalı ve çok bulutlu
Antalya: 24°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Burdur: 28°C, parçalı ve çok bulutlu
Hatay: 28°C, parçalı ve çok bulutlu

İç Anadolu Bölgesi

Ankara: 27°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Çankırı: 28°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Eskişehir: 29°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Konya: 27°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

Batı Karadeniz

Bolu: 25°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
Düzce: 28°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Kastamonu: 25°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
Zonguldak: 20°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Amasya: 29°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
Artvin: 20°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
Samsun: 22°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
Trabzon: 21°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi

Erzurum: 19°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
Kars: 17°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
Malatya: 29°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
Van: 17°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Diyarbakır: 31°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
Gaziantep: 30°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Mardin: 29°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Siirt: 27°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
Kanada'nın Ontario eyaleti - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
YAŞAM
Meteoroloji saat verdi: 4 ilde kuvvetli yağışlara dikkat
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