Meteoroloji'den iki bölge için uyarı: Çamur yağışı yolda
© AAHava durumu yağış
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Meteoroloji'nin bugünkü hava durumuna göre sabah saatlerinde Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu bölgelerinde yağış bekleniyor. Ege'nin güneyinde şiddetli rüzgarın hızı saatte 40-60 km'yi bulurken Akdeniz'in batısında toz taşınımı çamur yağışına neden olabilir. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 8 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu tahminlere göre, Türkiye geneli parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Kırklareli, Kahramanmaraş, Karaman, Yozgat, Kayseri, Sivas, Niğde, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney ve İç Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Ege'de kuvvetli rüzgar uyarısı
Rüzgarın, Güney ve İç Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Akdeniz'de çamur yağışına dikkat
Güney Ege ve Batı Akdeniz’de toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Marmara Bölgesi
Balıkesir: 31°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Edirne: 29°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
İstanbul: 25°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Kırklareli: 27°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
Edirne: 29°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
İstanbul: 25°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Kırklareli: 27°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
Ege Bölgesi
Afyonkarahisar: 26°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Denizli: 32°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
İzmir: 31°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Manisa: 33°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Denizli: 32°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
İzmir: 31°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Manisa: 33°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Akdeniz Bölgesi
Adana: 29°C, parçalı ve çok bulutlu
Antalya: 24°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Burdur: 28°C, parçalı ve çok bulutlu
Hatay: 28°C, parçalı ve çok bulutlu
Antalya: 24°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Burdur: 28°C, parçalı ve çok bulutlu
Hatay: 28°C, parçalı ve çok bulutlu
İç Anadolu Bölgesi
Ankara: 27°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Çankırı: 28°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Eskişehir: 29°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Konya: 27°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Çankırı: 28°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Eskişehir: 29°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Konya: 27°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Batı Karadeniz
Bolu: 25°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
Düzce: 28°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Kastamonu: 25°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
Zonguldak: 20°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Düzce: 28°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Kastamonu: 25°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
Zonguldak: 20°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Amasya: 29°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
Artvin: 20°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
Samsun: 22°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
Trabzon: 21°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
Artvin: 20°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
Samsun: 22°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
Trabzon: 21°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi
Erzurum: 19°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
Kars: 17°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
Malatya: 29°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
Van: 17°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
Kars: 17°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
Malatya: 29°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
Van: 17°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Diyarbakır: 31°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
Gaziantep: 30°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Mardin: 29°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Siirt: 27°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu
Gaziantep: 30°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Mardin: 29°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Siirt: 27°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu