https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/hande-ataizinden-yillar-sonra-ruhsar-itirafi-sezen-aksunun-elinden-aldim-1096243059.html

Hande Ataizi'nden yıllar sonra 'Ruhsar' itirafı: 'Sezen Aksu’nun elinden aldım'

Hande Ataizi'nden yıllar sonra 'Ruhsar' itirafı: 'Sezen Aksu’nun elinden aldım'

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu Hande Ataizi, 1998-2001 yılları arasında büyük ilgi gören 'Ruhsar' dizisiyle ilgili yıllar sonra dikkat çeken bir itirafta bulundu. Ataizi, başrol... 15.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-15T12:03+0300

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yaşam

sezen aksu

dizi

hande ataizi

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1990’ların sonunda ekranlara damga vuran 'Ruhsar' dizisi, başrollerini Hande Ataizi ve Cem Davran’ın paylaştığı unutulmaz yapımlar arasında yer alıyor. Aradan geçen yılların ardından Hande Ataizi, o dönemle ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. YouTube’da katıldığı bir programda konuşan oyuncu, başrol için ilk olarak Sezen Aksu’nun düşünüldüğünü belirtti."'Ruhsar' için Sezen Aksu düşünülüyordu. Hatta 'Sezen Aksu çok güzel, muhteşem olur ama bir yıl sonra bırakmak isteyebilir onunla ne kadar devam edebilirsiniz?' diyerek manipüle etmişliğim var" dedi.Ruhsar karakterini çok i̇stediğini söylediAtaizi, senaryoyu ilk okuduğu andan itibaren 'Ruhsar' karakterinin kendisine çok uygun olduğunu düşündüğünü belirtti. Rolü almak için yoğun çaba gösterdiğini ifade eden oyuncu, dizinin sıcak yapısından ve karakterin enerjisinden oldukça etkilendiğini söyledi."Dedim ki tam benlik. Çizgi film karakteri gibi bir şey düşündüm kafamda, asla yetişkin değil. O çocuksu enerjisini muhafaza eden bir şey olmalı bu dedim. Onu en çocuksu, en tatlı, en yaramaz haliyle almak istedim" diyerek karakteri nasıl canlandırmak istediğini detaylandırdı.'Artık böyle i̇şler yok'Diziyle ilgili nostaljik bir değerlendirme yapan Ataizi, 'Ruhsar' gibi samimi ve eğlenceli yapımların günümüzde azaldığını da vurguladı."Artık böyle işler yok. Tatlı, içinde minik dokundurmaları olan, insanları gülümseten bir iş. Çok sevdiğim bir karakterdi 'Ruhsar'" ifadelerini kullandı.

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sezen aksu, dizi, hande ataizi