https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/girit-aciklarindaki-6-buyuklugundeki-deprem-tedirginlik-yaratti-uzmanlar-depremi-degerlendirdi-1096235667.html
Girit açıklarındaki 6 büyüklüğündeki deprem tedirginlik yarattı: Uzmanlar depremi değerlendirdi
Girit açıklarındaki 6 büyüklüğündeki deprem tedirginlik yarattı: Uzmanlar depremi değerlendirdi
Sputnik Türkiye
14 Mayıs 2025’te Girit açıklarında meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem, bölgede endişeye yol açtı. Uzmanlara göre Ege, tarih boyunca defalarca büyük... 15.05.2025, Sputnik Türkiye
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2025’in başlarında Santorini Adası çevresinde yaşanan deprem fırtınası sonrası yaşanan 6 büyüklüğündeki deprem, Ege’deki hareketliliğin sürdüğünü bir kez daha gösterdi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Bülent Özmen ve Sakarya Üniversitesi Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Murat Utkucu, Girit ve çevresiyle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.Milliyet'ten Zeynep Dilara Akyürek'ün haberine göre Doç. Dr. Bülent Özmen, Girit çevresinde tarih boyunca meydana gelen depremlere dikkat çekerek şunları söyledi:Bölgedeki fay hareketlerine dikkat çeken Özmen, “Bu bölgede fayların kayma hızları ve geçmişte ürettiği deprem büyüklüklerine bakıldığında, daha büyük bir depremin olasılığı ne yazık ki oldukça yüksek” ifadelerini kullandı.'7 ila 8 büyüklüğünde depremler mümkün, tsunami riski var'Prof. Dr. Murat Utkucu ise bölgedeki levha hareketlerinin hızına işaret ederek şu uyarıyı yaptı:
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Girit açıklarındaki 6 büyüklüğündeki deprem tedirginlik yarattı: Uzmanlar depremi değerlendirdi
08:36 15.05.2025 (güncellendi: 08:37 15.05.2025)
14 Mayıs 2025’te Girit açıklarında meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem, bölgede endişeye yol açtı. Uzmanlara göre Ege, tarih boyunca defalarca büyük depremler ve ardından tsunami tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Uzmanlar bölgedeki hareketliliği ve büyük deprem beklentilerini değerlendirerek daha büyük bir depremin olası olduğunu açıkladı.
2025’in başlarında Santorini Adası çevresinde yaşanan deprem fırtınası sonrası yaşanan 6 büyüklüğündeki deprem, Ege’deki hareketliliğin sürdüğünü bir kez daha gösterdi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Bülent Özmen ve Sakarya Üniversitesi Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Murat Utkucu, Girit ve çevresiyle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Milliyet'ten Zeynep Dilara Akyürek'ün haberine göre Doç. Dr. Bülent Özmen, Girit çevresinde tarih boyunca meydana gelen depremlere dikkat çekerek şunları söyledi:
“Bu bölgede tarihsel dönemde çok sayıda büyük depremin meydana geldiği biliniyor. En büyüğü 21 Temmuz 365’te kaydedilen 8.3 büyüklüğündeki depremdir. Ayrıca 12 Ekim 1856’daki sarsıntının 7.7 büyüklüğünde olduğu tahmin ediliyor. Yine 8 Ağustos 1303’te yaklaşık 8 büyüklüğünde bir başka büyük deprem yaşanmış. 1 Ocak 1681 tarihi de önemli depremlerden biri olarak öne çıkıyor. Bunun dışında 1717, 1769, 1780, 1805, 1810, 1814, 1815, 1862 ve 1887 yıllarında da bölgede sarsıntılar meydana gelmiştir.”
Bölgedeki fay hareketlerine dikkat çeken Özmen, “Bu bölgede fayların kayma hızları ve geçmişte ürettiği deprem büyüklüklerine bakıldığında, daha büyük bir depremin olasılığı ne yazık ki oldukça yüksek” ifadelerini kullandı.
'7 ila 8 büyüklüğünde depremler mümkün, tsunami riski var'
Prof. Dr. Murat Utkucu ise bölgedeki levha hareketlerinin hızına işaret ederek şu uyarıyı yaptı:
“Yıllık 3.5 santimetreye ulaşan levha hareketleri göz önünde bulundurulduğunda, Girit Adası ile Güneybatı Türkiye arasında 7 ile 8 büyüklüğünde depremlerin meydana gelmesi olasıdır. Bu depremler hem şiddetli yer hareketlerine hem de tsunami oluşumuna yol açabilir. Bu nedenle bölge için afet hazırlıkları hızlandırılmalı, gerekli önlemler şimdiden alınmalıdır.”