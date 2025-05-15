https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/girit-aciklarindaki-6-buyuklugundeki-deprem-tedirginlik-yaratti-uzmanlar-depremi-degerlendirdi-1096235667.html

Girit açıklarındaki 6 büyüklüğündeki deprem tedirginlik yarattı: Uzmanlar depremi değerlendirdi

Girit açıklarındaki 6 büyüklüğündeki deprem tedirginlik yarattı: Uzmanlar depremi değerlendirdi

Sputnik Türkiye

14 Mayıs 2025’te Girit açıklarında meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem, bölgede endişeye yol açtı. Uzmanlara göre Ege, tarih boyunca defalarca büyük... 15.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-15T08:36+0300

2025-05-15T08:36+0300

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son depremler

santorini adası

ege

girit

deprem

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2025’in başlarında Santorini Adası çevresinde yaşanan deprem fırtınası sonrası yaşanan 6 büyüklüğündeki deprem, Ege’deki hareketliliğin sürdüğünü bir kez daha gösterdi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Bülent Özmen ve Sakarya Üniversitesi Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Murat Utkucu, Girit ve çevresiyle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.Milliyet'ten Zeynep Dilara Akyürek'ün haberine göre Doç. Dr. Bülent Özmen, Girit çevresinde tarih boyunca meydana gelen depremlere dikkat çekerek şunları söyledi:Bölgedeki fay hareketlerine dikkat çeken Özmen, “Bu bölgede fayların kayma hızları ve geçmişte ürettiği deprem büyüklüklerine bakıldığında, daha büyük bir depremin olasılığı ne yazık ki oldukça yüksek” ifadelerini kullandı.'7 ila 8 büyüklüğünde depremler mümkün, tsunami riski var'Prof. Dr. Murat Utkucu ise bölgedeki levha hareketlerinin hızına işaret ederek şu uyarıyı yaptı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/afad-duyurdu-mugla-datca-aciklarinda-6-buyuklugunde-deprem-1096198879.html

santorini adası

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