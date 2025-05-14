https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/afad-duyurdu-mugla-datca-aciklarinda-6-buyuklugunde-deprem-1096198879.html
AFAD duyurdu: Muğla Datça açıklarında 6 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Muğla Datça açıklarında 6 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, Akdeniz Muğla Datça açıklarında 20.41 km derinlikte 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. 14.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-14T02:07+0300
2025-05-14T02:07+0300
2025-05-14T02:07+0300
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Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), Muğla Datça açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin saat 01.51'de, 20.41 km derinlikte meydana geldiği belirtildi.
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muğla deprem, akdeniz deprem, datça deprem, deprem
muğla deprem, akdeniz deprem, datça deprem, deprem
AFAD duyurdu: Muğla Datça açıklarında 6 büyüklüğünde deprem
AFAD, Akdeniz Muğla Datça açıklarında 20.41 km derinlikte 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), Muğla Datça açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin saat 01.51'de, 20.41 km derinlikte meydana geldiği belirtildi.