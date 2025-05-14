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AFAD duyurdu: Muğla Datça açıklarında 6 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Muğla Datça açıklarında 6 büyüklüğünde deprem
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AFAD, Akdeniz Muğla Datça açıklarında 20.41 km derinlikte 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. 14.05.2025, Sputnik Türkiye
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Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), Muğla Datça açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin saat 01.51'de, 20.41 km derinlikte meydana geldiği belirtildi.
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muğla deprem, akdeniz deprem, datça deprem, deprem
muğla deprem, akdeniz deprem, datça deprem, deprem

AFAD duyurdu: Muğla Datça açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

02:07 14.05.2025
© FotoğrafDeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2025
© Fotoğraf
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AFAD, Akdeniz Muğla Datça açıklarında 20.41 km derinlikte 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), Muğla Datça açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin saat 01.51'de, 20.41 km derinlikte meydana geldiği belirtildi.
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