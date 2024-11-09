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Gazeteci Furkan Karabay, sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklandı
Gazeteci Furkan Karabay, sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklandı
Sputnik Türkiye
Hakkında 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek', 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' ve 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma'... 09.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-09T22:06+0300
2024-11-09T22:07+0300
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Karabay hakkında görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanmasının ardından yaptığı bazı paylaşımlara ilişkin 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek', 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' ve 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından soruşturma başlatıldı.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Karabay, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheli Karabay, 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek', 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' ile 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Savcılığın sevk yazısında, şüphelinin "Esenyurt Belediye binası kapıları 30 polis eşliğinde kırıldı" şeklindeki paylaşımının gerçeğe aykırı olduğu ve bu haliyle kamu barışını bozmaya elverişli, gerçeğe aykırı olan bilgiyi alenen yaydığı kaydedildi.Şüphelinin başka bir paylaşımında da Özer hakkındaki soruşturma neticesinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile Başsavcıvekili Can Tuncay'ın isimlerini hedef gösterecek şekilde açıkça yazmak suretiyle hüviyetlerini açıkladığı ve böylece kamu görevi nedeniyle terör örgütlerine hedef gösterir şekilde paylaşımda bulunduğu da sevk yazısında yer aldı.Yazıda ayrıca şüphelinin, Gürlek'in, terör örgütü mensubu olduğu kamuoyunca malum olan ve ülke dışına kaçmış eski bir savcıya benzetilmesiyle onur, şeref ile haysiyetini zedelemek amacıyla rüşvet ve benzeri yakıştırmalar da isnat ederek, 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi olduğu belirtildi.Hakimlik, şüpheli Karabay'ı 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek', "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' ve 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından tutukladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/gazeteci-furkan-karabay-gozaltina-alindi-1090182298.html
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furkan karabay, furkan karabay kimdir, furkan karabay gözaltı, furkan karabay tutuklama

Gazeteci Furkan Karabay, sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklandı

22:06 09.11.2024 (güncellendi: 22:07 09.11.2024)
© FotoğrafFurkan Karabay
Furkan Karabay - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2024
© Fotoğraf
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Hakkında 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek', 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' ve 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan gazeteci Furkan Karabay, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Karabay hakkında görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanmasının ardından yaptığı bazı paylaşımlara ilişkin 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek', 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' ve 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Karabay, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.
Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheli Karabay, 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek', 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' ile 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Savcılığın sevk yazısında, şüphelinin "Esenyurt Belediye binası kapıları 30 polis eşliğinde kırıldı" şeklindeki paylaşımının gerçeğe aykırı olduğu ve bu haliyle kamu barışını bozmaya elverişli, gerçeğe aykırı olan bilgiyi alenen yaydığı kaydedildi.
Şüphelinin başka bir paylaşımında da Özer hakkındaki soruşturma neticesinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile Başsavcıvekili Can Tuncay'ın isimlerini hedef gösterecek şekilde açıkça yazmak suretiyle hüviyetlerini açıkladığı ve böylece kamu görevi nedeniyle terör örgütlerine hedef gösterir şekilde paylaşımda bulunduğu da sevk yazısında yer aldı.
Yazıda ayrıca şüphelinin, Gürlek'in, terör örgütü mensubu olduğu kamuoyunca malum olan ve ülke dışına kaçmış eski bir savcıya benzetilmesiyle onur, şeref ile haysiyetini zedelemek amacıyla rüşvet ve benzeri yakıştırmalar da isnat ederek, 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi olduğu belirtildi.
Hakimlik, şüpheli Karabay'ı 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek', "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' ve 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından tutukladı.
Furkan Karabay - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
TÜRKİYE
Gazeteci Furkan Karabay gözaltına alındı
Dün, 12:45
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