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Eski Ukrayna Başbakanı Azarov: Zelenskiy’in amacı İstanbul'da Rusya ile müzakereleri sekteye uğratmak
Eski Ukrayna Başbakanı Azarov: Zelenskiy’in amacı İstanbul'da Rusya ile müzakereleri sekteye uğratmak
Sputnik Türkiye
Eski Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov, Zelenskiy'nin amacının İstanbul'da Moskova ile görüşmeleri sekteye uğratmak olduğunu belirtti. 15.05.2025, Sputnik Türkiye
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Azarov, Sputnik’e yaptığı açıklamada Vladimir Zelenskiy'nin amacının İstanbul'da Moskova ile görüşmeleri bozarak ABD'yi Rusya'ya karşı sert yaptırımlar uygulamaya kışkırtmak olduğunu söyledi.Azarov, “İşte onun (Zelenskiy) görevi: Amerikalıların en sert yaptırımları uygulamasını sağlamak, her şeyi bozmak ve eve kazanan olarak dönmek” ifadelerini kullandı.Azarov ayrıca, Zelenskiy için Ukrayna'da barışın ‘sonuçları bilinmeyen bir hapishane’ olduğunu belirterek, “Barış olmaması için her şeyi yapacaktır. Barış - seçimleri düzenlemek, sıkıyönetimi kaldırmak demektir. Orada kendi çevresi onu parçalara ayırır” dedi.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde ilerleme kaydedilmemesi halinde ABD'nin Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar uygulayabileceğini söylemişti. Aynı zamanda, yeni yaptırımların şimdiye kadar uygulananların en ağırı olabileceğini vurgulamıştı.
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Eski Ukrayna Başbakanı Azarov: Zelenskiy’in amacı İstanbul'da Rusya ile müzakereleri sekteye uğratmak

22:19 15.05.2025
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinNikolay Azarov
Nikolay Azarov - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2025
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Eski Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov, Zelenskiy'nin amacının İstanbul'da Moskova ile görüşmeleri sekteye uğratmak olduğunu belirtti.
Azarov, Sputnik’e yaptığı açıklamada Vladimir Zelenskiy'nin amacının İstanbul'da Moskova ile görüşmeleri bozarak ABD'yi Rusya'ya karşı sert yaptırımlar uygulamaya kışkırtmak olduğunu söyledi.
Azarov, “İşte onun (Zelenskiy) görevi: Amerikalıların en sert yaptırımları uygulamasını sağlamak, her şeyi bozmak ve eve kazanan olarak dönmek” ifadelerini kullandı.
Azarov ayrıca, Zelenskiy için Ukrayna'da barışın ‘sonuçları bilinmeyen bir hapishane’ olduğunu belirterek, “Barış olmaması için her şeyi yapacaktır. Barış - seçimleri düzenlemek, sıkıyönetimi kaldırmak demektir. Orada kendi çevresi onu parçalara ayırır” dedi.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde ilerleme kaydedilmemesi halinde ABD'nin Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar uygulayabileceğini söylemişti. Aynı zamanda, yeni yaptırımların şimdiye kadar uygulananların en ağırı olabileceğini vurgulamıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2025
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