https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/eski-ukrayna-basbakani-azarov-zelenskiyin-amaci-istanbulda-rusya-ile-muzakereleri-sekteye-ugratmak-1096262610.html
Eski Ukrayna Başbakanı Azarov: Zelenskiy’in amacı İstanbul'da Rusya ile müzakereleri sekteye uğratmak
Eski Ukrayna Başbakanı Azarov: Zelenskiy’in amacı İstanbul'da Rusya ile müzakereleri sekteye uğratmak
Sputnik Türkiye
Eski Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov, Zelenskiy'nin amacının İstanbul'da Moskova ile görüşmeleri sekteye uğratmak olduğunu belirtti. 15.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-15T22:19+0300
2025-05-15T22:19+0300
2025-05-15T22:17+0300
dünya
nikolay azarov
ukrayna
vladimir zelenskiy
rusya
görüşme
i̇stanbul
keith kellogg
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101959/07/1019590730_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_177746f910d0c8ab1d2b6402e282b311.jpg
Azarov, Sputnik’e yaptığı açıklamada Vladimir Zelenskiy'nin amacının İstanbul'da Moskova ile görüşmeleri bozarak ABD'yi Rusya'ya karşı sert yaptırımlar uygulamaya kışkırtmak olduğunu söyledi.Azarov, “İşte onun (Zelenskiy) görevi: Amerikalıların en sert yaptırımları uygulamasını sağlamak, her şeyi bozmak ve eve kazanan olarak dönmek” ifadelerini kullandı.Azarov ayrıca, Zelenskiy için Ukrayna'da barışın ‘sonuçları bilinmeyen bir hapishane’ olduğunu belirterek, “Barış olmaması için her şeyi yapacaktır. Barış - seçimleri düzenlemek, sıkıyönetimi kaldırmak demektir. Orada kendi çevresi onu parçalara ayırır” dedi.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde ilerleme kaydedilmemesi halinde ABD'nin Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar uygulayabileceğini söylemişti. Aynı zamanda, yeni yaptırımların şimdiye kadar uygulananların en ağırı olabileceğini vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/zaharova-rus-heyeti-neredeyse-24-saattir-istanbulda-ukrayna-heyetini-bekliyor-1096259961.html
ukrayna
rusya
i̇stanbul
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101959/07/1019590730_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2d3f2e7de4f8b5544cd8ad9a48b5ecc2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nikolay azarov, ukrayna, vladimir zelenskiy, rusya, görüşme, i̇stanbul, keith kellogg, abd
nikolay azarov, ukrayna, vladimir zelenskiy, rusya, görüşme, i̇stanbul, keith kellogg, abd
Eski Ukrayna Başbakanı Azarov: Zelenskiy’in amacı İstanbul'da Rusya ile müzakereleri sekteye uğratmak
Eski Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov, Zelenskiy'nin amacının İstanbul'da Moskova ile görüşmeleri sekteye uğratmak olduğunu belirtti.
Azarov, Sputnik’e yaptığı açıklamada Vladimir Zelenskiy'nin amacının İstanbul'da Moskova ile görüşmeleri bozarak ABD'yi Rusya'ya karşı sert yaptırımlar uygulamaya kışkırtmak olduğunu söyledi.
Azarov, “İşte onun (Zelenskiy) görevi: Amerikalıların en sert yaptırımları uygulamasını sağlamak, her şeyi bozmak ve eve kazanan olarak dönmek” ifadelerini kullandı.
Azarov ayrıca, Zelenskiy için Ukrayna'da barışın ‘sonuçları bilinmeyen bir hapishane’ olduğunu belirterek, “Barış olmaması için her şeyi yapacaktır. Barış - seçimleri düzenlemek, sıkıyönetimi kaldırmak demektir. Orada kendi çevresi onu parçalara ayırır” dedi.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde ilerleme kaydedilmemesi halinde ABD'nin Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar uygulayabileceğini söylemişti. Aynı zamanda, yeni yaptırımların şimdiye kadar uygulananların en ağırı olabileceğini vurgulamıştı.