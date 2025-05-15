https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/emsal-karar-ozel-hastanenin-acil-servisinde-hastadan-ucret-alinmasi-mahkemeden-dondu-1096252545.html

Emsal karar: Özel hastanenin acil servisinde hastadan ücret alınması mahkemeden döndü

Emsal karar: Özel hastanenin acil servisinde hastadan ücret alınması mahkemeden döndü

Sputnik Türkiye

İzmir'de özel hastanenin acil servisinde hastadan ücret alınması mahkemeden döndü. Mahkeme özel hastanenin aldığı parayı faiziyle birlikte geri ödemesine karar... 15.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-15T15:56+0300

2025-05-15T15:56+0300

2025-05-15T15:56+0300

sağlik

i̇zmir

buca

bayraklı

ambulans

özel hastane

mahkeme

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İzmir'de iki yıl önce şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle özel bir hastanenin aciline giden ve anjiyo için aynı şirketin bünyesindeki başka bir hastaneye sevk edilen hastadan, sedye üzerindeyken 29 bin 903 lira alındı. Hasta, haksız yere tedavi ücreti alındığı gerekçesiyle dava açtı. Mahkeme, hastayı haklı bularak özel hastanenin bu parayı faiziyle birlikte geri ödemesine karar verdi. Karar emsal niteliği taşıyor.Aynı şirkete bağlı hastaneye sevk ettilerİzmir'de yaşayan 56 yaşındaki Remzi Çopur, 2023 yılında göğsünde şiddetli ağrı hissedince Bayraklı'da bulunan özel bir hastanenin acil servisine gitti. Burada doktorlar acil anjiyo yapılması gerektiğini belirttiler ancak kendi hastanelerinde bu işlemin yapılamayacağını söyleyerek hastayı ambulansla aynı şirkete bağlı Buca'daki özel hastaneye gönderdi. 29 bin 903 lira aldılarAmeliyatın ardından belgeleri inceleyen Çopur, "acilden ambulans ile değil, kendisi haricen müracaat etmiş" gibi işlem yapılması üzerine durumu hastane yönetimine bildirdi. Çopur, ücreti ödemeden ve belgeleri imzalamadan hastaneden çıkış yaptırılamayacağının iletilmesi nedeniyle 29 bin 903 lira ödeme yaptı. Hastaneden tedavi gideri olarak ödediği paranın iadesi talebiyle İzmir 10. Tüketici Mahkemesine açtığı davayı kazanan Çopur'a muayene ücretinin faiziyle ödenmesine karar verildi.Sedye üzerinde kredi kartımı alıp şifresini sordularAcilde yapılan tüm ilaçlar ve tedaviler ücretsiz Çopur'un avukatı Ege Görkem Ertürk ise Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde "ücret alınmayacak tedaviler" başlığı altında acil olarak yapılan müdahalelerin gösterildiğini, müvekkilinin ani rahatsızlığının da bu kapsamda olduğunu kaydetti.Mahkemenin kararının emsal olduğunu belirten Ertürk, şöyle devam etti: "Müvekkilin acil servise müracaat ettiği, kalp ve kan değerleri belli. Mahkemece müvekkile uygulanan tedavinin acil hal kapsamında olduğu kararlaştırıldı. Özel hastanelerde ne yazık ki bu tarz uygulamalar insanların başına gelebiliyor. Tüketicilerin bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Sağlık Uygulama Tebliği uyarınca acilden yapılan tüm ilaçlar ve tedavilerin ücretsiz olduğu açık olmasına rağmen ne yazık ki özel hastane tarafından gerçeğe aykırı bilgi ve belgelerle müvekkilden fazla ücret tahsilinin yoluna gidildi fakat gün sonunda davamızı kazandık."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/unlu-jokey-halis-karatas-attan-dustu-tjkdan-ilk-aciklama-geldi-1096232969.html

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