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Düğündeki şarkılara telif geldi: Gelin ve damat ödeyecek mi? İşte tüm detaylar
Düğündeki şarkılara telif geldi: Gelin ve damat ödeyecek mi? İşte tüm detaylar
Sputnik Türkiye
MESAM, düğün salonlarında çalınan müzikler için yıllık yaklaşık 6.500 TL telif ücreti almaya başladı. Uygulama yeni değil ancak kapsam genişlediği için gündeme... 15.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-15T11:15+0300
2025-05-15T11:15+0300
ekonomi̇
türkiye musiki eseri sahipleri meslek birliği (mesam)
müzik
telif
telif hakkı
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Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), düğün salonlarında çalınan müzikler için telif ücreti tahsil etmeye başladı. Her ne kadar yeni gibi görünse de uygulama, 1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na dayanıyor ve uzun süredir yürürlükte. Ancak artık küçük ve orta ölçekli işletmelerin de lisans kapsamına alınmasıyla birlikte konu yeniden gündeme geldi.Müzik kamuya açık kullanılıyor, telif yasal zorunlulukMESAM İstişare Kurulu Üyesi Selim Kaynak, telif alınmasının gerekçesini Hürriyet'e yaptığı açıklamada şöyle açıklıyor:“Düğün salonları müziği kamuya açık, gelir getiren etkinliklerde kullanıyor. Bu nedenle telif ödemek yasal bir zorunluluktur. Yeni değil, sadece sistem yaygınlaşıyor.”Telif sanatçının hakkı, kültürel emeğin karşılığıMüzik eserleri, bestecilerden söz yazarlarına kadar birçok sanatçının ortak emeğiyle ortaya çıkıyor. Selim Kaynak, bu noktada şu ifadeyi kullanıyor:“Ortaya çıkan ekonomik değerin çok küçük bir kısmı da olsa, bu eserleri yaratanlara dönmeli. Telif, müzisyenlerin emeğinin hakkıdır.”Yıllık 6 bin 500 TL ücretTelif ücretleri Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında oldukça düşük. MESAM tarafından belirlenen yaklaşık yıllık 6 bin 500 TL’lik tarife, sistemin oturması ve kayıt dışılığın önlenmesi amacıyla belirlendi.Örnek Avrupa tarifeleri:Telif çiftlerden değil, salonlardan alınacakEn çok merak edilen sorulardan biri de “Telif ücretini kim ödeyecek?” oldu. Kaynak bu konuda net konuştu:“Bu, işletmenin genel gider kalemlerinden biridir. Elektrik faturası doğrudan çifte kesilmiyorsa, telif de kesilmez.”Salonlar, yıllık lisans alarak müzik yayınını yasal hale getirecek. Çalınan şarkıların önceden bildirilmesine gerek yok. Denetim MESAM ve MSG tarafından yapılacak.“Amaç ceza yazmak değil, sistem kurmak ve müzik kullanımını kayıt altına almak.”
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türkiye musiki eseri sahipleri meslek birliği (mesam), müzik, telif, telif hakkı
türkiye musiki eseri sahipleri meslek birliği (mesam), müzik, telif, telif hakkı

Düğündeki şarkılara telif geldi: Gelin ve damat ödeyecek mi? İşte tüm detaylar

11:15 15.05.2025
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© AA
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MESAM, düğün salonlarında çalınan müzikler için yıllık yaklaşık 6.500 TL telif ücreti almaya başladı. Uygulama yeni değil ancak kapsam genişlediği için gündeme geldi. Telif bedelini salonlar ödeyecek, çiftlerden talep edilmeyecek. İşte merak edilenler...
Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), düğün salonlarında çalınan müzikler için telif ücreti tahsil etmeye başladı. Her ne kadar yeni gibi görünse de uygulama, 1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na dayanıyor ve uzun süredir yürürlükte. Ancak artık küçük ve orta ölçekli işletmelerin de lisans kapsamına alınmasıyla birlikte konu yeniden gündeme geldi.

Müzik kamuya açık kullanılıyor, telif yasal zorunluluk

MESAM İstişare Kurulu Üyesi Selim Kaynak, telif alınmasının gerekçesini Hürriyet'e yaptığı açıklamada şöyle açıklıyor:
Düğün salonları müziği kamuya açık, gelir getiren etkinliklerde kullanıyor. Bu nedenle telif ödemek yasal bir zorunluluktur. Yeni değil, sadece sistem yaygınlaşıyor.”

Telif sanatçının hakkı, kültürel emeğin karşılığı

Müzik eserleri, bestecilerden söz yazarlarına kadar birçok sanatçının ortak emeğiyle ortaya çıkıyor. Selim Kaynak, bu noktada şu ifadeyi kullanıyor:
Ortaya çıkan ekonomik değerin çok küçük bir kısmı da olsa, bu eserleri yaratanlara dönmeli. Telif, müzisyenlerin emeğinin hakkıdır.

Yıllık 6 bin 500 TL ücret

Telif ücretleri Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında oldukça düşük. MESAM tarafından belirlenen yaklaşık yıllık 6 bin 500 TL’lik tarife, sistemin oturması ve kayıt dışılığın önlenmesi amacıyla belirlendi.
Örnek Avrupa tarifeleri:
İtalya: 250–550 Euro
İspanya: Yaklaşık 260 Euro
İrlanda: 32–64 Euro
İsviçre: 33–101 İsviçre frangı

Telif çiftlerden değil, salonlardan alınacak

En çok merak edilen sorulardan biri de “Telif ücretini kim ödeyecek?” oldu. Kaynak bu konuda net konuştu:
Bu, işletmenin genel gider kalemlerinden biridir. Elektrik faturası doğrudan çifte kesilmiyorsa, telif de kesilmez.
Salonlar, yıllık lisans alarak müzik yayınını yasal hale getirecek. Çalınan şarkıların önceden bildirilmesine gerek yok. Denetim MESAM ve MSG tarafından yapılacak.
Amaç ceza yazmak değil, sistem kurmak ve müzik kullanımını kayıt altına almak.
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