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Altın fiyatlarında sert gerileme, bir ayın en düşüğünde: Gram fiyatı 4 bin TL’nin altında
Altın fiyatlarında sert gerileme, bir ayın en düşüğünde: Gram fiyatı 4 bin TL’nin altında
Sputnik Türkiye
Altın fiyatları son bir ayın en düşük seviyesine indi. Gram altın, ons fiyatındaki düşüşe paralel olarak 3 bin 927 liraya kadar geriledi. Çeyrek altın 6 bin... 15.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-15T10:21+0300
2025-05-15T10:21+0300
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Altın fiyatları, yeni haftaya düşüşle başladı. Gram altın, ons fiyatındaki kayıplara paralel olarak 3 bin 927 liraya kadar geriledi. Bu seviye, son bir ayın en düşük noktası olarak kaydedildi.Dün, ons altın fiyatı kaynaklı gerileme ile gram altın günü yüzde 2.3 kayıpla 3 bin 960 liradan kapatmıştı. Bugün saat 09.50 itibarıyla ise değer kaybı yüzde 0.8 olarak devam ediyor. Altının ons fiyatı ise şu anda yüzde 0,8 düşüşle 3 bin 152 dolar seviyesinde işlem görüyor.Çeyrek ve Cumhuriyet altını da gerilediAynı saatlerde çeyrek altın 6 bin 520 liradan, Cumhuriyet altını 26 bin 60 liradan satılıyor. Yatırımcıların gözü, altın piyasasındaki yön arayışında.ABD ve Çin’in karşılıklı olarak gümrük tarifelerini 90 gün erteleme kararı, piyasalar üzerinde kısmi rahatlama yarattı. Ancak küresel büyüme endişeleri, altın gibi güvenli limanlara olan talebi sınırlı da olsa azaltıyor.Dünya genelinde jeopolitik ve siyasi risklerin azalması, varlık fiyatları üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Bugün İstanbul’da gerçekleşmesi beklenen Rusya-Ukrayna görüşmeleri, altın yatırımcıları tarafından dikkatle izleniyor.
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altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, ons altın fiyatı, 3 bin 927 tl gram altın, 4 bin liranın altına düşen altın, altın piyasası
altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, ons altın fiyatı, 3 bin 927 tl gram altın, 4 bin liranın altına düşen altın, altın piyasası

Altın fiyatlarında sert gerileme, bir ayın en düşüğünde: Gram fiyatı 4 bin TL’nin altında

10:21 15.05.2025
© AAGram altın
Gram altın - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2025
© AA
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Altın fiyatları son bir ayın en düşük seviyesine indi. Gram altın, ons fiyatındaki düşüşe paralel olarak 3 bin 927 liraya kadar geriledi. Çeyrek altın 6 bin 520 liradan, Cumhuriyet altını ise 26 bin 60 liradan işlem görüyor.
Altın fiyatları, yeni haftaya düşüşle başladı. Gram altın, ons fiyatındaki kayıplara paralel olarak 3 bin 927 liraya kadar geriledi. Bu seviye, son bir ayın en düşük noktası olarak kaydedildi.
Dün, ons altın fiyatı kaynaklı gerileme ile gram altın günü yüzde 2.3 kayıpla 3 bin 960 liradan kapatmıştı. Bugün saat 09.50 itibarıyla ise değer kaybı yüzde 0.8 olarak devam ediyor. Altının ons fiyatı ise şu anda yüzde 0,8 düşüşle 3 bin 152 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Çeyrek ve Cumhuriyet altını da geriledi

Aynı saatlerde çeyrek altın 6 bin 520 liradan, Cumhuriyet altını 26 bin 60 liradan satılıyor. Yatırımcıların gözü, altın piyasasındaki yön arayışında.
ABD ve Çin’in karşılıklı olarak gümrük tarifelerini 90 gün erteleme kararı, piyasalar üzerinde kısmi rahatlama yarattı. Ancak küresel büyüme endişeleri, altın gibi güvenli limanlara olan talebi sınırlı da olsa azaltıyor.
Dünya genelinde jeopolitik ve siyasi risklerin azalması, varlık fiyatları üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Bugün İstanbul’da gerçekleşmesi beklenen Rusya-Ukrayna görüşmeleri, altın yatırımcıları tarafından dikkatle izleniyor.
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