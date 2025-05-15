https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/disisleri-bakani-fidan-istanbulda-yurutulecek-gorusmeler-umarim-yeni-bir-sayfa-acmamiza-yol-1096241379.html

Dışişleri Bakanı Fidan: İstanbul'da yürütülecek görüşmeler, umarım yeni bir sayfa açmamıza yol açacaktır

Dışişleri Bakanı Fidan: İstanbul'da yürütülecek görüşmeler, umarım yeni bir sayfa açmamıza yol açacaktır

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna görüşmeleriyle ilgili olarak konuştu. 15.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-15T11:21+0300

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Rusya-Ukrayna görüşmelerine dikkat çekti. Fidan, "İstanbul'da yürütülecek görüşmeler, umarım yeni bir sayfa açmamıza yol açacaktır" dedi.Antalya'da düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın açılış konuşmasını gerçekleştiren Fidan, Türkiye'nin her zaman barışa ulaşmak için diplomatik yolları savunduğunu dile getirdi. Fidan, "Bir fırsat penceresi açıldığını görüyoruz. İstanbul'da yürütülecek olan görüşmeler, umarım ki yeni bir sayfa açmamıza yol açacaktır." ifadelerini kullandı. Fidan, toplantıda sürece nasıl destek verileceğinin de konuşulacağını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/rus-ve-ukrayna-heyetleri-yeniden-istanbulda-adres-yine-dolmabahce-1096235820.html

türki̇ye

antalya

rusya

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