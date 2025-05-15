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Dışişleri Bakanı Fidan: İstanbul'da yürütülecek görüşmeler, umarım yeni bir sayfa açmamıza yol açacaktır
Dışişleri Bakanı Fidan: İstanbul'da yürütülecek görüşmeler, umarım yeni bir sayfa açmamıza yol açacaktır
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna görüşmeleriyle ilgili olarak konuştu. 15.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-15T11:21+0300
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Rusya-Ukrayna görüşmelerine dikkat çekti. Fidan, "İstanbul'da yürütülecek görüşmeler, umarım yeni bir sayfa açmamıza yol açacaktır" dedi.Antalya'da düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın açılış konuşmasını gerçekleştiren Fidan, Türkiye'nin her zaman barışa ulaşmak için diplomatik yolları savunduğunu dile getirdi. Fidan, "Bir fırsat penceresi açıldığını görüyoruz. İstanbul'da yürütülecek olan görüşmeler, umarım ki yeni bir sayfa açmamıza yol açacaktır." ifadelerini kullandı. Fidan, toplantıda sürece nasıl destek verileceğinin de konuşulacağını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/rus-ve-ukrayna-heyetleri-yeniden-istanbulda-adres-yine-dolmabahce-1096235820.html
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hakan fidan, antalya, nato, rusya, ukrayna
hakan fidan, antalya, nato, rusya, ukrayna
Dışişleri Bakanı Fidan: İstanbul'da yürütülecek görüşmeler, umarım yeni bir sayfa açmamıza yol açacaktır
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna görüşmeleriyle ilgili olarak konuştu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Rusya-Ukrayna görüşmelerine dikkat çekti. Fidan, "İstanbul'da yürütülecek görüşmeler, umarım yeni bir sayfa açmamıza yol açacaktır" dedi.
Antalya'da düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın açılış konuşmasını gerçekleştiren Fidan, Türkiye'nin her zaman barışa ulaşmak için diplomatik yolları savunduğunu dile getirdi. Fidan, "Bir fırsat penceresi açıldığını görüyoruz. İstanbul'da yürütülecek olan görüşmeler, umarım ki yeni bir sayfa açmamıza yol açacaktır." ifadelerini kullandı. Fidan, toplantıda sürece nasıl destek verileceğinin de konuşulacağını belirtti.