https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/cumhurbaskani-erdogan-ile-zelenskiy-gorusmesi-basladi-1096245918.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy görüşmesi başladı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasında görüşmenin başladığı açıklandı. 15.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-15T13:30+0300

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türki̇ye

cumhurbaşkanlığı külliyesi

recep tayyip erdoğan

vladimir zelenskiy

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya gelen Zelenskiy, havalimanından Külliye'ye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi başladı. Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy'nin ikili görüşmesinin ardından heyetler arası çalışma yemeğine geçilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/trump-katarda-rubio-antalyada-konustu-rusya-ukrayna-gorusmelerine-degindiler-1096240661.html

türki̇ye

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cumhurbaşkanlığı külliyesi, recep tayyip erdoğan, vladimir zelenskiy