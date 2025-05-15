https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/cumhurbaskani-erdogan-ile-zelenskiy-gorusmesi-basladi-1096245918.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy görüşmesi başladı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasında görüşmenin başladığı açıklandı. 15.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-15T13:30+0300
2025-05-15T13:30+0300
2025-05-15T13:56+0300
türki̇ye
cumhurbaşkanlığı külliyesi
recep tayyip erdoğan
vladimir zelenskiy
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya gelen Zelenskiy, havalimanından Külliye'ye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi başladı. Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy'nin ikili görüşmesinin ardından heyetler arası çalışma yemeğine geçilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/trump-katarda-rubio-antalyada-konustu-rusya-ukrayna-gorusmelerine-degindiler-1096240661.html
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cumhurbaşkanlığı külliyesi, recep tayyip erdoğan, vladimir zelenskiy
cumhurbaşkanlığı külliyesi, recep tayyip erdoğan, vladimir zelenskiy
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy görüşmesi başladı
13:30 15.05.2025 (güncellendi: 13:56 15.05.2025)
Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasında görüşmenin başladığı açıklandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya gelen Zelenskiy, havalimanından Külliye'ye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi başladı.
Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy'nin ikili görüşmesinin ardından heyetler arası çalışma yemeğine geçilecek.