https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/chp-kurultayi-davasinda-kilicdaroglu-magdur-sifatiyla-ifade-verecek-1096064943.html
CHP 38. Olağan Kurultayı soruşturmasında Kılıçdaroğlu 'mağdur' sıfatıyla ifadeye çağırıldı
CHP 38. Olağan Kurultayı soruşturmasında Kılıçdaroğlu 'mağdur' sıfatıyla ifadeye çağırıldı
Sputnik Türkiye
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmada Kemal Kılıçdaroğlu, "mağdur" sıfatıyla ifadeye çağırıldı 08.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-08T16:43+0300
2025-05-08T16:43+0300
2025-05-08T16:59+0300
türki̇ye
chp
cumhuriyet başsavcılığı
kemal kılıçdaroğlu
ekrem i̇mamoğlu
chp kurultayı
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CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultay'da 'kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı' iddiasına ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, "mağdur" sıfatıyla ifadeye çağırdı.Kılıçdaroğlu dinlenecekAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürüttüğü soruşturması devam ediyor.Soruşturma kapsamında bugüne kadar aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 90 kişi şüpheli sıfatıyla ifade verirken, 36 kişinin de tanıklığına başvuruldu. Başsavcılık, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da "mağdur" sıfatıyla ifadeye çağırdı.Öte yandan eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayın iptali için hukuk mahkemelerinde ayrı ayrı dava açmıştı. İptal davaları Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmiş, mahkeme davayı 26 Mayıs'a bırakmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/ekrem-imamoglundan-chp-kurultayi-ifadesi-9-soruya-tek-yanit-1095923628.html
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chp, cumhuriyet başsavcılığı, kemal kılıçdaroğlu, ekrem i̇mamoğlu, chp kurultayı
chp, cumhuriyet başsavcılığı, kemal kılıçdaroğlu, ekrem i̇mamoğlu, chp kurultayı
CHP 38. Olağan Kurultayı soruşturmasında Kılıçdaroğlu 'mağdur' sıfatıyla ifadeye çağırıldı
16:43 08.05.2025 (güncellendi: 16:59 08.05.2025)
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmada Kemal Kılıçdaroğlu, "mağdur" sıfatıyla ifadeye çağırıldı
CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultay'da 'kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı' iddiasına ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, "mağdur" sıfatıyla ifadeye çağırdı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürüttüğü soruşturması devam ediyor.Soruşturma kapsamında bugüne kadar aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 90 kişi şüpheli sıfatıyla ifade verirken, 36 kişinin de tanıklığına başvuruldu. Başsavcılık, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da "mağdur" sıfatıyla ifadeye çağırdı.
Öte yandan eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayın iptali için hukuk mahkemelerinde ayrı ayrı dava açmıştı. İptal davaları Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmiş, mahkeme davayı 26 Mayıs'a bırakmıştı.