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CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, 'yaşadığını' sosyal medyadan duyurdu: Öldüğü iddiaları ortalığı karıştırdı
CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, 'yaşadığını' sosyal medyadan duyurdu: Öldüğü iddiaları ortalığı karıştırdı
Sputnik Türkiye
CHP İzmir milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın öldüğü iddiaları ortalığı karıştırdı. Yerel bir haber sitesine çıkan haber sonrasında Kılıç, 'yaşadığını' duyurmak... 15.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-15T15:06+0300
2025-05-15T15:06+0300
2025-05-15T15:06+0300
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Bir internet sitesinin CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın öldüğü haberi üzerine ortalık bir anda karışırken, Kılıç sosyal medya üzerinden 'ölmediğini' duyurmak zorunda kaldı. Yaşadığını anlatamadıBir internet sitesinde Kılıç'ın hayatını kaybettiğine dair bir haber yayımlandı. Haberde, CHP Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel'in ölüm haberini duyurduğu belirtildi. Haberin sosyal medyada da hızla yayılmasının ardından Kılıç'ın telefonları kilitlendi. Kılıç kendisini arayanlara 'yaşadığını' anlatmaya çalıştı ama yetişemeyince sosyal medyası üzerinden bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Kendi ölüm haberimi okumak büyük bir ayrıcalıkKılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kendi ölüm haberimi okumak büyük bir ayrıcalıkmış meğer! Merak etmeyin görevimin başındayım" dedi.Kılıç'ın paylaşımına, ölüm haberini duyurduğu iddia edilen Yücel'i de etiketledi. Yücel ise konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, ""Değerli yol arkadaşım Sevda Erdan Kılıç, Sanırım birileri kötü bir şaka yapmış. Allah size ömür versin. Daha birlikte yürüyecek çok yolumuz var. Milletimize ve ülkemize borcumuz var." ifadelerini kullandı.
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CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, 'yaşadığını' sosyal medyadan duyurdu: Öldüğü iddiaları ortalığı karıştırdı
CHP İzmir milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın öldüğü iddiaları ortalığı karıştırdı. Yerel bir haber sitesine çıkan haber sonrasında Kılıç, 'yaşadığını' duyurmak zorunda kaldı.
Bir internet sitesinin CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın öldüğü haberi üzerine ortalık bir anda karışırken, Kılıç sosyal medya üzerinden 'ölmediğini' duyurmak zorunda kaldı.
Bir internet sitesinde Kılıç'ın hayatını kaybettiğine dair bir haber yayımlandı. Haberde, CHP Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel'in ölüm haberini duyurduğu belirtildi. Haberin sosyal medyada da hızla yayılmasının ardından Kılıç'ın telefonları kilitlendi. Kılıç kendisini arayanlara 'yaşadığını' anlatmaya çalıştı ama yetişemeyince sosyal medyası üzerinden bir açıklama yapmak zorunda kaldı.
Kendi ölüm haberimi okumak büyük bir ayrıcalık
Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kendi ölüm haberimi okumak büyük bir ayrıcalıkmış meğer! Merak etmeyin görevimin başındayım" dedi.
Kılıç'ın paylaşımına, ölüm haberini duyurduğu iddia edilen Yücel'i de etiketledi. Yücel ise konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, ""Değerli yol arkadaşım Sevda Erdan Kılıç, Sanırım birileri kötü bir şaka yapmış. Allah size ömür versin. Daha birlikte yürüyecek çok yolumuz var. Milletimize ve ülkemize borcumuz var." ifadelerini kullandı.