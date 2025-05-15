https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/beyin-kanamasi-gecirmisti-unlu-oyuncu-settar-tanriogen-hemsiresiz-disari-adim-atmiyor-1096249152.html
Beyin kanaması geçirmişti: Ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen hemşiresiz dışarı adım atmıyor
Beyin kanaması geçirmişti: Ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen hemşiresiz dışarı adım atmıyor
Sputnik Türkiye
Geçirdiği beyin kanaması sonucunda uzun bir süre tedavi görmek zorunda kalan ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen, hemşiresi olmadan dışarı çıkmadığını söyledi. 15.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-15T14:03+0300
2025-05-15T14:03+0300
2025-05-15T14:03+0300
yaşam
settar tanrıöğen
kızılcık şerbeti
oyuncu
beyin kanaması
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/1b/1080101899_0:89:2000:1214_1920x0_80_0_0_a5e49d559e80deda1111a3bfa50f0f71.jpg
Kızılcık Şerbeti dizisinde oynarken geçirdiği beyin kanaması sonrasında ameliyat olan ve uzun süre hastanede tedavi gören ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen, yanında hemşiresi olmadan sokağa çıkmadığını söyledi. Kısa hafızada sorunum varOcak 2024'te beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen, başarılı geçen ameliyat sonrasına sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu edilmişti. Taburcu olduktan sonra tedbir amaçlı olarak Settar Tanrıöğen'in yanında sürekli bir hemşire bulunuyor. Tanrıöğen hemşiresi olmadan dışarı çıkmadığını söyleyerek, "Hemşirem olmadan dışarıya çıkmıyorum. Kısa hafızada sorunum var. Lafları tutamıyorum" açıklaması yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/oyuncu-settar-tanriogen-koy-hayati-anlatti-elektrik-ve-yakin-komsum-yok-1095097904.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/1b/1080101899_131:0:1870:1304_1920x0_80_0_0_6fd22cf2ecb9fc60187ebb36b198fd4d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
settar tanrıöğen, kızılcık şerbeti, oyuncu, beyin kanaması
settar tanrıöğen, kızılcık şerbeti, oyuncu, beyin kanaması
Beyin kanaması geçirmişti: Ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen hemşiresiz dışarı adım atmıyor
Geçirdiği beyin kanaması sonucunda uzun bir süre tedavi görmek zorunda kalan ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen, hemşiresi olmadan dışarı çıkmadığını söyledi.
Kızılcık Şerbeti dizisinde oynarken geçirdiği beyin kanaması sonrasında ameliyat olan ve uzun süre hastanede tedavi gören ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen, yanında hemşiresi olmadan sokağa çıkmadığını söyledi.
Kısa hafızada sorunum var
Ocak 2024'te beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen, başarılı geçen ameliyat sonrasına sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu edilmişti. Taburcu olduktan sonra tedbir amaçlı olarak Settar Tanrıöğen'in yanında sürekli bir hemşire bulunuyor. Tanrıöğen hemşiresi olmadan dışarı çıkmadığını söyleyerek, "Hemşirem olmadan dışarıya çıkmıyorum. Kısa hafızada sorunum var. Lafları tutamıyorum" açıklaması yaptı.