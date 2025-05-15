https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/beyin-kanamasi-gecirmisti-unlu-oyuncu-settar-tanriogen-hemsiresiz-disari-adim-atmiyor-1096249152.html

Beyin kanaması geçirmişti: Ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen hemşiresiz dışarı adım atmıyor

Beyin kanaması geçirmişti: Ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen hemşiresiz dışarı adım atmıyor

Sputnik Türkiye

Geçirdiği beyin kanaması sonucunda uzun bir süre tedavi görmek zorunda kalan ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen, hemşiresi olmadan dışarı çıkmadığını söyledi. 15.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-15T14:03+0300

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yaşam

settar tanrıöğen

kızılcık şerbeti

oyuncu

beyin kanaması

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Kızılcık Şerbeti dizisinde oynarken geçirdiği beyin kanaması sonrasında ameliyat olan ve uzun süre hastanede tedavi gören ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen, yanında hemşiresi olmadan sokağa çıkmadığını söyledi. Kısa hafızada sorunum varOcak 2024'te beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen, başarılı geçen ameliyat sonrasına sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu edilmişti. Taburcu olduktan sonra tedbir amaçlı olarak Settar Tanrıöğen'in yanında sürekli bir hemşire bulunuyor. Tanrıöğen hemşiresi olmadan dışarı çıkmadığını söyleyerek, "Hemşirem olmadan dışarıya çıkmıyorum. Kısa hafızada sorunum var. Lafları tutamıyorum" açıklaması yaptı.

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settar tanrıöğen, kızılcık şerbeti, oyuncu, beyin kanaması