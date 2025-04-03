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Oyuncu Settar Tanrıöğen köy hayatı anlattı: 'Elektrik ve yakın komşum yok'
Oyuncu Settar Tanrıöğen köy hayatı anlattı: 'Elektrik ve yakın komşum yok'
Sputnik Türkiye
Kızılcık Şerbeti dizisinden sağlık sorunları nedeniyle ayrılan usta oyuncu Settar Tanrıöğen, katıldığı televizyon programında köydeki yaşamını anlattı... 03.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-03T11:53+0300
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yaşam
settar tanrıöğen
köy
elektrik
kızılcık şerbeti
i̇stanbul
denizli
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Sağlık sorunları nedeniyle Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılmak zorunda kalan Settar Tanrıöğen, katıldığı NTV programında hem rolünü devrettiği Ahmet Mümtaz Taylan’a teşekkür etti hem de diziye olan özlemini dile getirdi. Tanrıöğen, "Kızılcık Şerbeti’ni özlüyorum ama koşullar böyle gelişti, o da yerleşti artık" dedi.64 yaşındaki oyuncu, esas yaşam alanının Kandıra’da bir köy olduğunu ve İstanbul’dan uzaklaşmadan kendi yaşam alanını kurduğunu anlattı. Tanrıöğen, "Yakın komşum yok. Köylüler 15 dakika uzakta. Elektrik yok, güneş panellerim ve jeneratörüm var. Ama zaten çok elektrik kullanmıyorum" ifadelerini kullandı.Tanrıöğen, köydeki yaşamın çalışma düzenini engellemediğini belirterek, “Çalışırken de oradan sete gidip geliyorum” dedi. Güvenlik endişesi duymadığını belirten sanatçı, “Birisi girse ya uyur ya da varsa yiyecek bir şey yer. Zaten köylüler evime göz kulak oluyor” açıklamasında bulundu.Sağlık durumu hakkında da bilgi veren usta isim, "Hastalığın son 6’da 1’indeyim gibi hissediyorum, doktorlar da aynı şeyi söylüyor. Bu süreci atlatırsam yeniden köyde yaşamaya başlarım" diyerek iyileşme sürecinin umut verici olduğunu dile getirdi. Tanrıöğen, daha önce beyin damarlarında kanama nedeniyle acil ameliyata alınmıştı.Settar Tanrıöğen kimdir?15 Temmuz 1962, Denizli doğumlu olan Settar Tanrıöğen, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü mezunudur. Oyunculuğa olan ilgisi 1980'li yıllarda başladı. Tiyatroyla başladığı sanat hayatını sinema ve dizi oyunculuğuyla sürdüren Tanrıöğen, Eşkıya, Bir Demet Tiyatro, Yara, Vavien, Çoğunluk ve Nergis Hanım gibi yapımlarda izleyiciyle buluştu.Usta oyuncu, 22. Ankara Film Festivali, SİYAD Ödülleri, Altın Koza Film Festivali ve Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri gibi prestijli organizasyonlardan ödüllerle döndü. Karakter oyunculuğu konusundaki başarısıyla Türk sinema ve tiyatrosunun unutulmaz isimleri arasında yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/boykot-sorusturmasinda-11-kisiye-gozalti-cem-yigit-uzumoglu-dahil-1095090195.html
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settar tanrıöğen, köy, elektrik, kızılcık şerbeti, i̇stanbul, denizli, eşkıya, kandıra
settar tanrıöğen, köy, elektrik, kızılcık şerbeti, i̇stanbul, denizli, eşkıya, kandıra

Oyuncu Settar Tanrıöğen köy hayatı anlattı: 'Elektrik ve yakın komşum yok'

11:53 03.04.2025
© XSettar Tanrıöğen
Settar Tanrıöğen - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2025
© X
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Kızılcık Şerbeti dizisinden sağlık sorunları nedeniyle ayrılan usta oyuncu Settar Tanrıöğen, katıldığı televizyon programında köydeki yaşamını anlattı. 2010’dan bu yana Kandıra’daki köy evinde yaşadığını söyleyen sanatçı, hastalığı sonrası İstanbul’a taşındığını söyledi. Tanrıöğen, "Orada elektrik yok, güneş panellerim ve jeneratörüm var" dedi.
Sağlık sorunları nedeniyle Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılmak zorunda kalan Settar Tanrıöğen, katıldığı NTV programında hem rolünü devrettiği Ahmet Mümtaz Taylan’a teşekkür etti hem de diziye olan özlemini dile getirdi. Tanrıöğen, "Kızılcık Şerbeti’ni özlüyorum ama koşullar böyle gelişti, o da yerleşti artık" dedi.
64 yaşındaki oyuncu, esas yaşam alanının Kandıra’da bir köy olduğunu ve İstanbul’dan uzaklaşmadan kendi yaşam alanını kurduğunu anlattı. Tanrıöğen, "Yakın komşum yok. Köylüler 15 dakika uzakta. Elektrik yok, güneş panellerim ve jeneratörüm var. Ama zaten çok elektrik kullanmıyorum" ifadelerini kullandı.
Tanrıöğen, köydeki yaşamın çalışma düzenini engellemediğini belirterek, “Çalışırken de oradan sete gidip geliyorum” dedi. Güvenlik endişesi duymadığını belirten sanatçı, “Birisi girse ya uyur ya da varsa yiyecek bir şey yer. Zaten köylüler evime göz kulak oluyor” açıklamasında bulundu.
Sağlık durumu hakkında da bilgi veren usta isim, "Hastalığın son 6’da 1’indeyim gibi hissediyorum, doktorlar da aynı şeyi söylüyor. Bu süreci atlatırsam yeniden köyde yaşamaya başlarım" diyerek iyileşme sürecinin umut verici olduğunu dile getirdi. Tanrıöğen, daha önce beyin damarlarında kanama nedeniyle acil ameliyata alınmıştı.

Settar Tanrıöğen kimdir?

15 Temmuz 1962, Denizli doğumlu olan Settar Tanrıöğen, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü mezunudur. Oyunculuğa olan ilgisi 1980'li yıllarda başladı. Tiyatroyla başladığı sanat hayatını sinema ve dizi oyunculuğuyla sürdüren Tanrıöğen, Eşkıya, Bir Demet Tiyatro, Yara, Vavien, Çoğunluk ve Nergis Hanım gibi yapımlarda izleyiciyle buluştu.
Usta oyuncu, 22. Ankara Film Festivali, SİYAD Ödülleri, Altın Koza Film Festivali ve Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri gibi prestijli organizasyonlardan ödüllerle döndü. Karakter oyunculuğu konusundaki başarısıyla Türk sinema ve tiyatrosunun unutulmaz isimleri arasında yer aldı.
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