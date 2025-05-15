https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/bakan-uraloglu-duyurdu-motokuryeler-kayit-altina-alinacak-1096258191.html
Bakan Uraloğlu duyurdu: Motokuryeler kayıt altına alınacak
Bakan Uraloğlu duyurdu: Motokuryeler kayıt altına alınacak
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, motokuryelere yönelik düzenlemeleri içeren yeni yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu. Kurye... 15.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-15T18:19+0300
2025-05-15T18:19+0300
2025-05-15T18:28+0300
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kurye
moto kurye
esnaf kurye
motokurye
posta
elektronik posta
taşıt
motorsiklet
motor arızası
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Motokuryelerin kayıt altına alınmasından teslimat kurallarına kadar birçok düzenleme hayata geçirildi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, motokurye sektörünü düzenlemek amacıyla yeni bir adım attı. Resmi Gazete'de yayımlanan 'Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' ile motokuryelerin ilk kez resmi olarak kayıt altına alınacağı belirtildi.Yeni düzenlemeyle sektörde eğitimli ve yetkin kuryelerin artırılması hedeflenirken motokuryeler için P1 yetki belgesi zorunlu hale getirildi. İlk 6 ayda belge alanlara yüzde 95 indirim, sonrasında alanlara yüzde 85 indirim uygulanacağı ifade edildi.Motokuryelerin Kurye Faaliyet Belgesi alması zorunlu kılındı. Teslimat süresi taahhüdü yasaklandı, alıcı onayıyla gönderi kontrolüne izin verildi. Kuryelerin reflektif yelek giymesi ve üzerinde firma bilgilerinin bulunması zorunlu hale getirildi.Kadın şoför istihdam eden firmaların taşıt kartı ücretinde yüzde 95 indirim sağlanacağı ve son bir yılda kadın şoför istihdamını artıran firmaların yetki belgelerinin 3 ay ücretsiz uzatılacağı açıklandı.En fazla 3 servis aracı olan işletmelere yüzde 95 indirim uygulanacağı ayrıca şehirler arası servis taşımacılığında esneklik sağlandığı duyuruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/istanbul-valisi-yeni-karari-duyurdu-motokurye-yasaginin-kalkacagi-saat-aciklandi-1093889556.html
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kurye, moto kurye, esnaf kurye, motokurye, posta, elektronik posta, taşıt, motorsiklet, motor arızası, motosiklet, kayıt, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi , merkezi kayıt kuruluşu
kurye, moto kurye, esnaf kurye, motokurye, posta, elektronik posta, taşıt, motorsiklet, motor arızası, motosiklet, kayıt, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi , merkezi kayıt kuruluşu
Bakan Uraloğlu duyurdu: Motokuryeler kayıt altına alınacak
18:19 15.05.2025 (güncellendi: 18:28 15.05.2025)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, motokuryelere yönelik düzenlemeleri içeren yeni yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu. Kurye hizmetlerinde kaliteyi artırmak amacıyla kayıt altına alma, yetki belgesi zorunluluğu, teslimat kuralları ve koruyucu ekipman gibi birçok yenilik hayata geçirildi.
Motokuryelerin kayıt altına alınmasından teslimat kurallarına kadar birçok düzenleme hayata geçirildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, motokurye sektörünü düzenlemek amacıyla yeni bir adım attı. Resmi Gazete'de yayımlanan 'Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' ile motokuryelerin ilk kez resmi olarak kayıt altına alınacağı belirtildi.
Yeni düzenlemeyle sektörde eğitimli ve yetkin kuryelerin artırılması hedeflenirken motokuryeler için P1 yetki belgesi zorunlu hale getirildi. İlk 6 ayda belge alanlara yüzde 95 indirim, sonrasında alanlara yüzde 85 indirim uygulanacağı ifade edildi.
Motokuryelerin Kurye Faaliyet Belgesi alması zorunlu kılındı. Teslimat süresi taahhüdü yasaklandı, alıcı onayıyla gönderi kontrolüne izin verildi. Kuryelerin reflektif yelek giymesi ve üzerinde firma bilgilerinin bulunması zorunlu hale getirildi.
Kadın şoför istihdam eden firmaların taşıt kartı ücretinde yüzde 95 indirim sağlanacağı ve son bir yılda kadın şoför istihdamını artıran firmaların yetki belgelerinin 3 ay ücretsiz uzatılacağı açıklandı.
En fazla 3 servis aracı olan işletmelere yüzde 95 indirim uygulanacağı ayrıca şehirler arası servis taşımacılığında esneklik sağlandığı duyuruldu.