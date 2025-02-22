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İstanbul Valisi yeni kararı duyurdu: Motokurye yasağının kalkacağı saat açıklandı
İstanbul Valisi yeni kararı duyurdu: Motokurye yasağının kalkacağı saat açıklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul’da iki gündür etkili olan kar yağışı, bazı ilçelerde şiddetini artırarak devam ediyor. Özellikle Anadolu Yakası’nda Ümraniye, Beykoz, Pendik ve... 22.02.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul, aralıklarla devam eden yoğun kar yağışının etkisi altında. Özellikle Anadolu Yakası’nda bazı ilçelerde kar fırtınaya dönüşmeye başladı. Ümraniye, Beykoz, Pendik ve Maltepe’de akşam saatlerinden itibaren kar yağışının yer yer tipiye dönüşmesi bekleniyor.Yetkililer, İstanbulluların tedbirli olması gerektiğini belirterek, özellikle trafikte dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.Motokuryelere trafik yasağı kalkıyorKar yağışı nedeniyle İstanbul genelinde motokurye ve motosiklet trafiğine getirilen yasak, 23 Şubat Pazar günü saat 08.00 itibarıyla sona erecek.İstanbul Valisi Davut Gül, konuyla ilgili açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.Vali Davut Gül’den açıklamaİstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:“Olumsuz hava koşulları nedeniyle uygulanan her türlü motosiklet ve motokurye araçlarına yönelik trafiğe çıkma kısıtlaması, yapılan değerlendirmeler sonucunda 23 Şubat Pazar günü saat 08.00 itibarıyla kaldırılmıştır. Sürücülerimizin güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için trafik kurallarına ve hava koşullarına uygun şekilde hareket etmeleri önem arz etmektedir.”Bu açıklamayla birlikte, kar yağışının etkisini kaybetmesiyle motokuryelerin yeniden trafiğe çıkabileceği duyuruldu.Soğuk hava devam edecekMeteoroloji yetkilileri, İstanbul’da bu gece yılın en soğuk gecelerinden birinin yaşanacağını duyurdu. Sıcaklıkların eksi derecelere düşmesi beklenirken, özellikle araç sürücülerinin buzlanmaya karşı dikkatli olması gerektiği belirtildi.
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motokurye, istanbul valiliği, kar yağışı, istanbul kar yağışı, yoğun kar yağışı
motokurye, istanbul valiliği, kar yağışı, istanbul kar yağışı, yoğun kar yağışı

İstanbul Valisi yeni kararı duyurdu: Motokurye yasağının kalkacağı saat açıklandı

12:59 22.02.2025 (güncellendi: 13:05 22.02.2025)
© AAMotokurye kar yağışı
Motokurye kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2025
© AA
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Ayrıntılar geliyor
İstanbul’da iki gündür etkili olan kar yağışı, bazı ilçelerde şiddetini artırarak devam ediyor. Özellikle Anadolu Yakası’nda Ümraniye, Beykoz, Pendik ve Maltepe’de tipi bekleniyor. Soğuk hava dalgasının etkisini artıracağı belirtilirken, motosiklet ve motokurye trafiğine getirilen yasak 23 Şubat Pazar günü saat 08.00 itibarıyla kaldırılacak.
İstanbul, aralıklarla devam eden yoğun kar yağışının etkisi altında. Özellikle Anadolu Yakası’nda bazı ilçelerde kar fırtınaya dönüşmeye başladı. Ümraniye, Beykoz, Pendik ve Maltepe’de akşam saatlerinden itibaren kar yağışının yer yer tipiye dönüşmesi bekleniyor.
Yetkililer, İstanbulluların tedbirli olması gerektiğini belirterek, özellikle trafikte dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Motokuryelere trafik yasağı kalkıyor

Kar yağışı nedeniyle İstanbul genelinde motokurye ve motosiklet trafiğine getirilen yasak, 23 Şubat Pazar günü saat 08.00 itibarıyla sona erecek.
İstanbul Valisi Davut Gül, konuyla ilgili açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Vali Davut Gül’den açıklama

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Olumsuz hava koşulları nedeniyle uygulanan her türlü motosiklet ve motokurye araçlarına yönelik trafiğe çıkma kısıtlaması, yapılan değerlendirmeler sonucunda 23 Şubat Pazar günü saat 08.00 itibarıyla kaldırılmıştır. Sürücülerimizin güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için trafik kurallarına ve hava koşullarına uygun şekilde hareket etmeleri önem arz etmektedir.”
Bu açıklamayla birlikte, kar yağışının etkisini kaybetmesiyle motokuryelerin yeniden trafiğe çıkabileceği duyuruldu.

Soğuk hava devam edecek

Meteoroloji yetkilileri, İstanbul’da bu gece yılın en soğuk gecelerinden birinin yaşanacağını duyurdu. Sıcaklıkların eksi derecelere düşmesi beklenirken, özellikle araç sürücülerinin buzlanmaya karşı dikkatli olması gerektiği belirtildi.
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