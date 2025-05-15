https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/ankarada-hissedilen-deprem-meydana-geldi-1096253026.html

Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem: Ankara ve çevre illerden hissedildi

Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem: Ankara ve çevre illerden hissedildi

Sputnik Türkiye

Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem Ankara ve çevre illerde hissedildi. Depremin derinliği 33,27 kilometre olarak kaydedildi... 15.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-15T15:50+0300

2025-05-15T15:50+0300

2025-05-15T16:08+0300

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Konya’nın Kulu ilçesi, 5,2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. 15.46’da meydana gelen sarsıntı, çevre illerle birlikte Ankara’da da hissedildi. Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 5,2; derinliğini ise 33,27 kilometre olarak duyurdu.Bakan Yerlikaya: Olumsuz bir durum yokİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından deprem sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"Konya Kulu’da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."Konya’da fay hattı var mı?Depremin ardından gözler yeniden Konya’daki fay hatlarına çevrildi. Depreme alışık olmayan şehirde yaşayan vatandaşlar, deprem riski ve olası fay hatlarını sorgulamaya başladı. Bu konuda Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) diri fay haritaları referans alınıyor.MTA verilerine göre Konya birinci derece deprem bölgesi olmamakla birlikte, kent merkezinin altından geçen fay hatları bulunuyor. Özellikle Akşehir-Ilgın Fayı, Konya’nın en aktif diri fay hatları arasında gösteriliyor. Daha önce MTA’nın yayımladığı raporlarda Akşehir, Altınekin, Doğanhisar ve Ilgın, riskli ilçeler arasında yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/akdenizdeki-60lik-deprem-sonrasi-prof-dr-suleyman-pampaldan-uyari-surpriz-olmaz-diyerek-riskli-1096203014.html

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