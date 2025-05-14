https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/akdenizdeki-60lik-deprem-sonrasi-prof-dr-suleyman-pampaldan-uyari-surpriz-olmaz-diyerek-riskli-1096203014.html

Akdeniz'deki 6.0'lık deprem sonrası Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan uyarı: 'Sürpriz olmaz' diyerek riskli yerleri sıraladı

Akdeniz'deki 6.0'lık deprem sonrası Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan uyarı: 'Sürpriz olmaz' diyerek riskli yerleri sıraladı

Sputnik Türkiye

Muğla açıklarında meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki deprem sonrası konuşan Prof. Dr. Süleyman Pampal, bölgenin Afrika-Avrasya levha sınırı üzerinde yer aldığına... 14.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-14T09:21+0300

2025-05-14T09:21+0300

2025-05-14T09:25+0300

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, dün gece merkez üssü Akdeniz olan ve Muğla’nın Datça ilçesine 155 kilometre uzaklıkta kaydedilen 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 20.41 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre illerde de hissedildi.'Büyük deprem olursa bu asla sürpriz olmaz'Depremin ardından CNN Türk canlı yayınına katılan Prof. Dr. Süleyman Pampal, bölgede yaşanan sarsıntının bilimsel olarak beklenen bir durum olduğunu belirtti. Pampal, "Burası Afrika Avrasya levhasının sınırı. Bu bölgede tarihsel dönemde milattan sonra 7 tane çok yıkıcı deprem var. Bunlar 8-8.5’i bulan büyük depremler. Burada büyük deprem olursa bu asla sürpriz olmaz, buna şaşırmayız" dedi.'Dalma batma zonu en kritik faylardan'Pampal, depremin oluştuğu bölgenin sıradan bir fay hattı olmadığını, dalma batma zonu olduğunu vurguladı. “Afrika levhası buradan kuzeye doğru Ege’nin altına dalıyor. Bu dalış volkanik faaliyetleri tetikliyor. Aynı durumu daha önce Santorini civarında yaşadık" ifadelerini kullandı.Tarihsel depremler ve tsunami riskiProf. Dr. Pampal, bu bölgede geçmişte yaşanan büyük depremlerin yalnızca sarsıntı değil, aynı zamanda tsunami gibi ikincil felaketleri de beraberinde getirdiğini söyledi. “Geçmişte adalarda ve Güneybatı Anadolu kıyılarında tsunami kaynaklı hasarlar yaşandı” diyerek uyardı.Helen Yayı ve Kıbrıs Yayı arasında tehlikeli hatUzman, deprem bölgesinin Helen Yayı’ndan başlayarak Kıbrıs Yayı’na kadar uzanan geniş ve tehlikeli bir fay hattı üzerinde yer aldığını belirtti. “Bu hat, Muğla’nın güneyinden geçerek Kıbrıs’ın altından Hatay’a kadar uzanıyor. 6 Şubat depremlerinin meydana geldiği Doğu Anadolu Fayı ile de bağlantılı” dedi.'Depremler devam edecek'Pampal, yaşanan sarsıntının bir öncü deprem olup olmadığına ilişkin soruya da yanıt verdi: “Tetikleme demeyelim ama haber verme gibi düşünebiliriz. Deprem olacak mı sorusunun cevabı ‘olacak’. Bu coğrafya levha çarpışma bölgesi, depremler kaçınılmaz.”Deprem etkisinin büyüklüğünden çok zemin özelliklerine bağlı olduğunu vurgulayan Pampal, “Depremin etkisi mesafeden çok zeminin özelliği ile ilgilidir. Uzakta olsa da ciddi ivme oluşturabilir,” dedi. Datça, Bodrum ve Fethiye gibi kıyı bölgelerinin bu nedenle ciddi risk altında olduğunu ifade etti.Bölge İçin Uyarı: Depreme hazır olunmalıSon olarak bölge halkına seslenen Prof. Dr. Pampal, depreme hazırlığın şart olduğunu vurguladı: “Bu bölgede yıkıcı depremler yaşanabilir. Kıyılarımız ciddi hasar alabilir. Bu nedenle mutlaka önlem alınmalı ve bölge depreme dirençli hale getirilmelidir.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/istanbulda-hissedilen-deprem-sonrasi-prof-dr-naci-gorurden-uyari-fay-hattini-isaret-etti-1096165052.html

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