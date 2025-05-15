https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/ankara-konya-eskisehir-tehlikede-mi-deprem-riski-en-az-olan-iller-hangileri-iste-turkiye-2025-1096259236.html
Ankara, Konya, Eskişehir tehlikede mi? Deprem riski en az olan iller hangileri? İşte Türkiye 2025 deprem haritası
Ankara, Konya, Eskişehir tehlikede mi? Deprem riski en az olan iller hangileri? İşte Türkiye 2025 deprem haritası
Sputnik Türkiye
Konya’nın Kulu ilçesinde 15 Mayıs’ta meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrası gözler Türkiye’nin deprem riski haritasına çevrildi. MTA'nın diri fay... 15.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-15T19:35+0300
2025-05-15T19:35+0300
2025-05-15T19:35+0300
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mta
deprem
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15 Mayıs 2025 günü saat 15.46’da, Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem, başta Ankara olmak üzere birçok çevre ilde hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar, Türkiye deprem riski haritası 2025 verilerini mercek altına aldı.MTA Diri Fay haritası gündemdeMaden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından hazırlanan güncel çalışmaya göre, Türkiye genelinde 485 diri fay hattı bulunuyor. Özellikle Kuzey Anadolu Fay Hattı, en riskli bölgeleri oluşturan ve dünyanın en aktif fay sistemlerinden biri olarak tanımlanıyor.Birinci derece riskli i̇ller kırmızıyla belirtiliyorDeprem riski en yüksek iller, haritada 1. derece riskli olarak kırmızı renkle işaretleniyor. Bu iller arasında şunlar yer alıyor:İkinci derece riskli i̇llerBir alt grupta yer alan 2. derece riskli iller arasında:Üçüncü derece riskli i̇ller3. derece deprem riski taşıyan iller arasında ise:En az riskli i̇ller hangileri?Türkiye deprem risk haritasında 4. ve 5. derece riskli iller, sarsıntı ihtimali düşük olan bölgeleri temsil ediyor. Bu iller arasında:Ankara 3. Derece, Konya hem riskli hem güvenliÖzellikle Ankara, Konya, Nevşehir gibi iller için risk durumu karmaşık. Şehirlerin bazı ilçeleri aktif fay hatlarına yakınken, bazı bölgeleri daha düşük riskli alanlarda yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/ankarada-hissedilen-deprem-meydana-geldi-1096253026.html
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türkiye deprem riski haritası 2025, konya depremi, mta diri fay hattı, en riskli iller, en az riskli iller, birinci derece deprem bölgesi, kuzey anadolu fay hattı, konya kulu depremi, ankara deprem riski, afad deprem haritası
türkiye deprem riski haritası 2025, konya depremi, mta diri fay hattı, en riskli iller, en az riskli iller, birinci derece deprem bölgesi, kuzey anadolu fay hattı, konya kulu depremi, ankara deprem riski, afad deprem haritası
Ankara, Konya, Eskişehir tehlikede mi? Deprem riski en az olan iller hangileri? İşte Türkiye 2025 deprem haritası
Konya’nın Kulu ilçesinde 15 Mayıs’ta meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrası gözler Türkiye’nin deprem riski haritasına çevrildi. MTA'nın diri fay hattı verilerine göre Türkiye’de 1. derece riskli iller kırmızıyla belirtilirken, en güvenli bölgeler 4. ve 5. derece alanlar olarak tanımlanıyor.
15 Mayıs 2025 günü saat 15.46’da, Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem, başta Ankara olmak üzere birçok çevre ilde hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar, Türkiye deprem riski haritası 2025 verilerini mercek altına aldı.
MTA Diri Fay haritası gündemde
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından hazırlanan güncel çalışmaya göre, Türkiye genelinde 485 diri fay hattı bulunuyor. Özellikle Kuzey Anadolu Fay Hattı, en riskli bölgeleri oluşturan ve dünyanın en aktif fay sistemlerinden biri olarak tanımlanıyor.
Birinci derece riskli i̇ller kırmızıyla belirtiliyor
Deprem riski en yüksek iller, haritada 1. derece riskli olarak kırmızı renkle işaretleniyor. Bu iller arasında şunlar yer alıyor:
İzmir
, Balıkesir
, Manisa
, Muğla
, Aydın
, Denizli
, Bursa
, Sakarya
, Düzce
, Hatay
, Erzincan
, Bingöl
, Tunceli
, Osmaniye
, Hakkari
, Yalova
, Kocaeli
, Bolu
, Tokat
, Çanakkale
, Kırşehir
gibi iller en yüksek risk grubunda bulunuyor.
İkinci derece riskli i̇ller
Bir alt grupta yer alan 2. derece riskli iller arasında:
İstanbul
, Kahramanmaraş
, Van
, Adıyaman
, Diyarbakır
, Malatya
, Adana
, Eskişehir
, Zonguldak
, Antalya
, Afyon
, Elazığ
, Erzurum
, Bitlis
, Batman
, Ağrı
gibi şehirler yer alıyor.
Üçüncü derece riskli i̇ller
3. derece deprem riski taşıyan iller arasında ise:
Ankara
, Konya
, Kayseri
, Çorum
, Yozgat
, Nevşehir
, Mardin
, Şanlıurfa
, Gaziantep
, Sivas
, Artvin
, Sinop
, Ordu
, Edirne
gibi şehirler bulunuyor. Bu iller, hem iç Anadolu hem de Doğu Karadeniz kuşağında yer alıyor.
En az riskli i̇ller hangileri?
Türkiye deprem risk haritasında 4. ve 5. derece riskli iller, sarsıntı ihtimali düşük olan bölgeleri temsil ediyor. Bu iller arasında:
Sinop
, Giresun
, Trabzon
, Rize
, Artvin
, Kırklareli
, Niğde
, Nevşehir
, Aksaray
, Karaman
, Konya
gibi şehirler yer alıyor.
Ankara 3. Derece, Konya hem riskli hem güvenli
Özellikle Ankara, Konya, Nevşehir gibi iller için risk durumu karmaşık. Şehirlerin bazı ilçeleri aktif fay hatlarına yakınken, bazı bölgeleri daha düşük riskli alanlarda yer alıyor.