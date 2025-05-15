https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/ankara-konya-eskisehir-tehlikede-mi-deprem-riski-en-az-olan-iller-hangileri-iste-turkiye-2025-1096259236.html

Ankara, Konya, Eskişehir tehlikede mi? Deprem riski en az olan iller hangileri? İşte Türkiye 2025 deprem haritası

Ankara, Konya, Eskişehir tehlikede mi? Deprem riski en az olan iller hangileri? İşte Türkiye 2025 deprem haritası

Sputnik Türkiye

Konya’nın Kulu ilçesinde 15 Mayıs’ta meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrası gözler Türkiye’nin deprem riski haritasına çevrildi. MTA'nın diri fay... 15.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-15T19:35+0300

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15 Mayıs 2025 günü saat 15.46’da, Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem, başta Ankara olmak üzere birçok çevre ilde hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar, Türkiye deprem riski haritası 2025 verilerini mercek altına aldı.MTA Diri Fay haritası gündemdeMaden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından hazırlanan güncel çalışmaya göre, Türkiye genelinde 485 diri fay hattı bulunuyor. Özellikle Kuzey Anadolu Fay Hattı, en riskli bölgeleri oluşturan ve dünyanın en aktif fay sistemlerinden biri olarak tanımlanıyor.Birinci derece riskli i̇ller kırmızıyla belirtiliyorDeprem riski en yüksek iller, haritada 1. derece riskli olarak kırmızı renkle işaretleniyor. Bu iller arasında şunlar yer alıyor:İkinci derece riskli i̇llerBir alt grupta yer alan 2. derece riskli iller arasında:Üçüncü derece riskli i̇ller3. derece deprem riski taşıyan iller arasında ise:En az riskli i̇ller hangileri?Türkiye deprem risk haritasında 4. ve 5. derece riskli iller, sarsıntı ihtimali düşük olan bölgeleri temsil ediyor. Bu iller arasında:Ankara 3. Derece, Konya hem riskli hem güvenliÖzellikle Ankara, Konya, Nevşehir gibi iller için risk durumu karmaşık. Şehirlerin bazı ilçeleri aktif fay hatlarına yakınken, bazı bölgeleri daha düşük riskli alanlarda yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/ankarada-hissedilen-deprem-meydana-geldi-1096253026.html

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