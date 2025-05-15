AfD, Rusya’dan gaz ithalatının yeniden başlatılması çağrısında bulundu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Boğaziçi Üniversitesi kendini korumaya çalışıyor'
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım: ‘Sürekli değişen politikalar sektöre zarar veriyor'
09:08
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
TEİS İzmir Basın Sözcüsü Murat Çiftçi: 'Bulunamayan ilaç en pahalı ilaçtır'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay Zeka kullanımında yaşanan artışla özel 5G ağlarında güvenlik açıkları alarm veriyor
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
8 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Gelmiş geçmiş en karışık pazar
15:12
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Adı müzik tarihine geçti
15:44
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Dr. Ecz. Murat Çiftçi: ‘Ticarethane değil, sağlık kuruluşuyuz’
17:46
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Osmanlı'da fes ile başlayan bir zorluk hikâyesi
18:13
2 dk
TARİHTE BUGÜN
NATO'ya karşı Varşova Paktı
18:19
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım: ‘Sürekli değişen politikalar sektöre zarar veriyor”
18:26
25 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:10
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/afd-rusyadan-gaz-ithalatinin-yeniden-baslatilmasi-cagrisinda-bulundu-1096233816.html
AfD, Rusya’dan gaz ithalatının yeniden başlatılması çağrısında bulundu
AfD, Rusya’dan gaz ithalatının yeniden başlatılması çağrısında bulundu
Sputnik Türkiye
Almanya için Alternatif Partisi (AfD) Başkanı Alice Weidel, Almanya’da nükleer santrallerin yeniden faaliyete geçirilmesini ve Rusya’dan gaz ithalatının... 15.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-15T02:40+0300
2025-05-15T02:40+0300
dünya
almanya
almanya için alternatif (afd)
batı
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/10/1093704625_0:0:2854:1606_1920x0_80_0_0_6fba7dc3d9dfee11ca42f10fc7467ddc.jpg
Almanya için Alternatif Partisi Başkanı Alice Weidel, daha önce Alman Parlamentosuna ilk kez hitap eden Şansölye Friedrich Merz'e, Almanya'nın sanayi sektöründeki krizle başa çıkabilmesi için nükleer santrallerin yeniden faaliyete geçmesi ve Rusya Federasyonu'ndan doğal gaz ithalatına devam etmesi gerektiğini söyledi.Weidel’in Bundestag’ın internet sitesinde yayınlanan açıklamasında, “Güvenilir ve uygun fiyatlı enerji tedariği olmadan ekonomik toparlanma mümkün değildir ve bu, ancak kökten farklı bir enerji politikasıyla sağlanabilir. Enerji dönüşümüne son verme zamanı geldi. Atom ve kömür enerjisine, ayrıca Rusya’dan ucuz doğalgaza dönüş aktif şekilde teşvik edilmelidir.” ifadelerine yer verildi.Weidel, Almanya’da sanayi üretiminin yüksek enerji maliyetleri nedeniyle hızla düştüğünü ve bunun da işsizliğin artmasına yol açtığını vurguladı.Alman ekonomisi, Rusya’dan gaz sevkiyatlarının durması nedeniyle yükselen enerji fiyatları da dahil olmak üzere çeşitli sebeplerle bir durgunluk yaşıyor.Rusya, Batı'nın birkaç yıl önce kendisine uygulamaya başladığı ve yoğunlaştırmaya devam ettiği yaptırım baskısıyla başa çıkacağını defalarca söylemişti. Moskova, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımların başarısızlığını kabul etme cesaretinden yoksun olduğunu belirtmişti.Batılı ülkelerin kendileri de Rusya karşıtı yaptırımların etkisiz olduğu görüşünü defalarca dile getirmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı’nın Rusya’yı dizginleme ve zayıflatma politikasının uzun vadeli bir strateji olduğunu daha önce belirtmiş ve yaptırımların tüm dünya ekonomisine ciddi zararlar verdiğini ifade etmişti.Putin, Batı’nın asıl hedefinin milyonlarca insanın yaşam koşullarını kötüleştirmek olduğunu savunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/ucm-savcisi-khana-yonelik-cinsel-saldiri-suclamasinin-yankilari-suruyor-siyasi-komplo-mu-yoksa-1096231130.html
almanya
batı
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/10/1093704625_164:0:2701:1903_1920x0_80_0_0_9bda6c98b509366de2ed01b74a938559.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
almanya, almanya için alternatif (afd), batı, rusya
almanya, almanya için alternatif (afd), batı, rusya

AfD, Rusya’dan gaz ithalatının yeniden başlatılması çağrısında bulundu

02:40 15.05.2025
© AP Photo / Markus SchreiberLa copresidenta de AfD, Alice Weidel, habla durante un debate general del Parlamento alemán Bundestag en Berlín, Alemania
La copresidenta de AfD, Alice Weidel, habla durante un debate general del Parlamento alemán Bundestag en Berlín, Alemania - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Abone ol
Almanya için Alternatif Partisi (AfD) Başkanı Alice Weidel, Almanya’da nükleer santrallerin yeniden faaliyete geçirilmesini ve Rusya’dan gaz ithalatının yeniden başlatılmasını talep etti.
Almanya için Alternatif Partisi Başkanı Alice Weidel, daha önce Alman Parlamentosuna ilk kez hitap eden Şansölye Friedrich Merz'e, Almanya'nın sanayi sektöründeki krizle başa çıkabilmesi için nükleer santrallerin yeniden faaliyete geçmesi ve Rusya Federasyonu'ndan doğal gaz ithalatına devam etmesi gerektiğini söyledi.
Weidel’in Bundestag’ın internet sitesinde yayınlanan açıklamasında, “Güvenilir ve uygun fiyatlı enerji tedariği olmadan ekonomik toparlanma mümkün değildir ve bu, ancak kökten farklı bir enerji politikasıyla sağlanabilir. Enerji dönüşümüne son verme zamanı geldi. Atom ve kömür enerjisine, ayrıca Rusya’dan ucuz doğalgaza dönüş aktif şekilde teşvik edilmelidir.” ifadelerine yer verildi.
Weidel, Almanya’da sanayi üretiminin yüksek enerji maliyetleri nedeniyle hızla düştüğünü ve bunun da işsizliğin artmasına yol açtığını vurguladı.
Alman ekonomisi, Rusya’dan gaz sevkiyatlarının durması nedeniyle yükselen enerji fiyatları da dahil olmak üzere çeşitli sebeplerle bir durgunluk yaşıyor.
Rusya, Batı'nın birkaç yıl önce kendisine uygulamaya başladığı ve yoğunlaştırmaya devam ettiği yaptırım baskısıyla başa çıkacağını defalarca söylemişti. Moskova, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımların başarısızlığını kabul etme cesaretinden yoksun olduğunu belirtmişti.
Batılı ülkelerin kendileri de Rusya karşıtı yaptırımların etkisiz olduğu görüşünü defalarca dile getirmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı’nın Rusya’yı dizginleme ve zayıflatma politikasının uzun vadeli bir strateji olduğunu daha önce belirtmiş ve yaptırımların tüm dünya ekonomisine ciddi zararlar verdiğini ifade etmişti.
Putin, Batı’nın asıl hedefinin milyonlarca insanın yaşam koşullarını kötüleştirmek olduğunu savunmuştu.
UCM Başsavcısı Karim A. A. Khan KC - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2025
DÜNYA
UCM Savcısı Khan'a yönelik cinsel saldırı suçlamasının yankıları sürüyor: Siyasi komplo mu yoksa meşruiyet sorunu mu?
Dün, 22:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала