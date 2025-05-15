https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/afd-rusyadan-gaz-ithalatinin-yeniden-baslatilmasi-cagrisinda-bulundu-1096233816.html

AfD, Rusya’dan gaz ithalatının yeniden başlatılması çağrısında bulundu

AfD, Rusya’dan gaz ithalatının yeniden başlatılması çağrısında bulundu

Sputnik Türkiye

Almanya için Alternatif Partisi (AfD) Başkanı Alice Weidel, Almanya’da nükleer santrallerin yeniden faaliyete geçirilmesini ve Rusya’dan gaz ithalatının... 15.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-15T02:40+0300

2025-05-15T02:40+0300

2025-05-15T02:40+0300

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Almanya için Alternatif Partisi Başkanı Alice Weidel, daha önce Alman Parlamentosuna ilk kez hitap eden Şansölye Friedrich Merz'e, Almanya'nın sanayi sektöründeki krizle başa çıkabilmesi için nükleer santrallerin yeniden faaliyete geçmesi ve Rusya Federasyonu'ndan doğal gaz ithalatına devam etmesi gerektiğini söyledi.Weidel’in Bundestag’ın internet sitesinde yayınlanan açıklamasında, “Güvenilir ve uygun fiyatlı enerji tedariği olmadan ekonomik toparlanma mümkün değildir ve bu, ancak kökten farklı bir enerji politikasıyla sağlanabilir. Enerji dönüşümüne son verme zamanı geldi. Atom ve kömür enerjisine, ayrıca Rusya’dan ucuz doğalgaza dönüş aktif şekilde teşvik edilmelidir.” ifadelerine yer verildi.Weidel, Almanya’da sanayi üretiminin yüksek enerji maliyetleri nedeniyle hızla düştüğünü ve bunun da işsizliğin artmasına yol açtığını vurguladı.Alman ekonomisi, Rusya’dan gaz sevkiyatlarının durması nedeniyle yükselen enerji fiyatları da dahil olmak üzere çeşitli sebeplerle bir durgunluk yaşıyor.Rusya, Batı'nın birkaç yıl önce kendisine uygulamaya başladığı ve yoğunlaştırmaya devam ettiği yaptırım baskısıyla başa çıkacağını defalarca söylemişti. Moskova, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımların başarısızlığını kabul etme cesaretinden yoksun olduğunu belirtmişti.Batılı ülkelerin kendileri de Rusya karşıtı yaptırımların etkisiz olduğu görüşünü defalarca dile getirmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı’nın Rusya’yı dizginleme ve zayıflatma politikasının uzun vadeli bir strateji olduğunu daha önce belirtmiş ve yaptırımların tüm dünya ekonomisine ciddi zararlar verdiğini ifade etmişti.Putin, Batı’nın asıl hedefinin milyonlarca insanın yaşam koşullarını kötüleştirmek olduğunu savunmuştu.

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