UCM Savcısı Khan'a yönelik cinsel saldırı suçlamasının yankıları sürüyor: Siyasi komplo mu yoksa meşruiyet sorunu mu?

UCM Savcısı Khan'a yönelik cinsel saldırı suçlamasının yankıları sürüyor: Siyasi komplo mu yoksa meşruiyet sorunu mu?

14.05.2025

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1b/1090881383_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_66eb55b91d5491c3a87c795bd1a4d0f2.png

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan, kurum içinde ortaya çıkan cinsel saldırı suçlamaları ve aynı dönemde İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında aldığı tarihi tutuklama kararı nedeniyle büyük bir tartışmanın odağında yer almaya devam ediyor.Malezyalı bir kadın avukatın BM yetkililerine verdiği ifadede Khan'ın söz konusu bu kadını görev esnasında sistematik olarak cinsel ilişkiye zorladığını dile getirmişti. Malezyalı kadın ifadesinde ek olarak Khan’ın cinsel tacizlerinin New York’taki bir otel odasında başladığını ve daha sonra Kolombiya, Kongo, Çad ve Paris’te devam ettiğini öne sürmüştü. Kadın, Khan’ın Lahey’de eşi ve çocuğuyla yaşadığı evde de kendisine defalarca zorla ilişki dayattığını iddia etmişti. İddia sahibi kadın, Khan’ın gücünü ve etkisini kullanarak kendisini hem fiziksel hem de psikolojik bir kapana hapsettiğini; kanserden ölmek üzere olan annesinin tıbbi faturalarını ödeyemeyeceğinden endişe ettiği için işinden ayrılamadığını öne sürmüştü.Söz konusu iddialara karşısında Khan ise avukatları aracılığıyla tüm iddiaları reddetmişt ve bu iddiların kariyerini ve soruşturmaları hedef alan iftira kampanyalarının parçası olduğunu vurgulamıştı.Bu iddiaların UCM içinde kulaktan kulağa yayılmaya başladığı Aralık 2023’ün hemen ardından, Khan, İsrail Başbakanı Netanyahu ve dönemin İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama emri çıkarmıştı. Bu karar, UCM tarihinde ilk kez 'Batı bloğuna bağlı', demokratik yollarla seçilmiş bir lider hakkında alınan bir karar olarak tarihe geçmişti. Karar, İsrail ve ABD dahil birçok Batılı ülkenin tepkisini çekmiş, dönemin ABD Başkanı Joe Biden yönetimi kararı sert bir dille kınanmıştı. Filistin yanlısı ülkeler ve bazı gelişmekte olan UCM üyeleri ise Khan’ı desteklemişti.Ancak kararın zamanlaması, Khan’ın cinsel saldırı iddialarının gölgesinde bir güç gösterisi olarak yorumlandı. UCM ve BM yetkililerine göre, bu karar Khan’a yönelik artan eleştirileri bir nebze de olsa bastırırken, kendisine destek veren ülkelerden de güçlü bir koruma sağladı. Aynı zamanda iddiaları kamuoyuna açıklamayı planlayan kadın avukat ve destekçileri üzerindeki baskıyı artırdı.Khan’ın Netanyahu ve Gallant dışında Hamas’ın üç lideri hakkında da tutuklama emri çıkardığı açıklanmış ancak bu liderlerden üçü daha sonra öldürülmüştü.BM’nin İç Gözetim Hizmetleri Ofisi, Khan’a yönelik cinsel saldırı iddialarını ve olası misilleme girişimlerini çok yönlü şekilde soruşturuyor. Khan’ın, hakkında yürütülen soruşturmanın şeffaflığı açısından dış soruşturmayı kendisinin talep ettiği de avukatları tarafından ifade edildi. Soruşturma sonucunda Khan’ın görevden alınması için UCM’nin 125 üye ülkesinin çoğunluk oyu gerekecek. Sürecin önümüzdeki aylarda hızlanması bekleniyor.Mahkeme yetkilileri ise Khan’ın Netanyahu’ya yönelik tutuklama kararını, kendisine yönelik suçlamaların Filistin soruşturmasına zarar vereceği gerekçesiyle öne çıkardığını, iddiaların kamuoyuna yansımasının soruşturmayı sekteye uğratacağını ileri sürdüğünü dile getirmişti. The Wall Street Journal'da yer alan bir yazıda Khan’ın, kendisini suçlayan kadına ve UCM çalışanlarına, Filistinlilerin adalet arayışını düşünmeleri gerektiğini söyleyerek iddialarını geri çekmeleri için baskı yaptığının da BM müfettişlerine iletilen bilgiler arasında yer aldığını öne sürdü.Öte yandan UCM’nin karşı karşıya kaldığı diğer bir sorun ise otoritesi ve bağımsızlığı da bu süreçte ciddi şekilde sorgulanması hususu oldu. ABD, Rusya, Çin ve Hindistan gibi büyük güçlerin mahkemeye üye olmaması hususu mahkemenin zayıf uluslararası konumu olduğuna ilişkin iddiaları da güçlendirmişti. Öyle ki Donald Trump yönetimi, Khan’a yönelik yaptırımlar uygulamıştı. Khan ise tüm bu gelişmelerin UCM’nin Filistin soruşturmasını ve kurumsal itibarını baltalamayı amaçlayan daha büyük bir komplo olduğunu dile getiriyor.BM’nin ve UCM’nin konuya dair resmi yorum yapmaktan kaçındığı söz konusu bu krizin, gelecek aylarda daha da derinleşebileceği iddia ediliyor. BM İç Gözetim Hizmetleri Ofisi'nin gelecek aylarda UCM yönetim kuruluna bir rapor sunması beklenirken Khan'ın görevden alınması için mahkemeye üye olan 125 ülkenin çoğunluğunun oyu gerekiyor. Tüm bu sebeplerden Khan’ın pozisyonunun ve UCM’nin tarafsızlığınun, uluslararası adalet sistemi açısından kritik bir sınava dönüşmüş durumda olduğunu ifade ediliyor.UCM yetkilileri, Khan'ın önceki hafta Perşembe ve Cuma günleri BM müfettişleri tarafından sorgulandığını zikretmişti. The Wall Street Journal'ın sorularını yanıtlayan Khan'ın avukatlarına göre UCM yargıçlarının İsrail'in yakalama emrini onaylamasının, delillerin mahkeme kurallarının gerektirdiği 'titiz yasal eşiği karşıladığının' altını çizdiğini dile getirmişti. Avukatları ayrıca Khan'ın ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerini Mart 2024'te, henüz hakkında cinsel istismar iddiaları ortaya atılmadan önce, yakalama emirleri için başvuruda bulunma niyetinde olduğu konusunda bilgilendirdiğini söylemişti. Avukatlar, UCM'nin bir iç soruşturmayı kapatmasının ardından Khan'ın iddialara ilişkin dış soruşturmayı kendisinin talep ettiğini de sözlerine eklemişti.Öte yandan Khan, avukatları aracılığıyla, 'tutuklama emirlerinin çıkarılmasındaki rolünün bir sonucu olarak, medya aracılığıyla kendisini itibarsızlaştırma ve kişisel itibarını yok etme girişimlerinden' de haberdar olduğunu söylemişti.Söz konusu meseleye ilişkin UCM yorum yapmayı reddederken BM ise yorum talebine yanıt vermedi. Bunlara ek olarak Netanyahu ve muhtelif İsrailli yetkilier de yorum taleplerine yanıt vermemişti.'İnsanlar Filistin’den kaçtığımı düşünecek'Son 18 ayda yaşanan gelişmelerin Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni büyük bir krize sürüklediği buna ek olarak mahkemenin savaş suçları, soykırım, insanlığa karşı suçlar ve saldırı suçları gibi en ciddi uluslararası hukuk ihlallerini soruşturma ve yargılama misyonunu da tehdit eder hale getirdiği iddia ediliyor.İsrail'e ilişkin tutuklama emirlerinden önce UCM’nin en yüksek profilli davası, Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü Özel Askeri Operasyon'a ilişkin soruşturmaydı. Söz konusu durum, mahkemeyi Rusya gibi bir süper güçle doğrudan karşı karşıya getirirken, aynı zamanda ABD Başkanı Joe Biden yönetimiyle güçlü bağlar kurmasına katkı sağlamıştı. Öyle ki ABD'li Cumhuriyetçi çevreler dahi Ukrayna meselesinde UCM’ye destek vermişti.Öte yandan İsrail’e yönelik soruşturma, UCM’nin Washington ile geliştirdiği bu yakın ilişkiyi tehdit etmeye başlamıştı. Khan’ın Ofisi verilen yakalama emirlerini değerlendirirken, Khan da İsrail ve Gazze’ye yapmayı planladığı ve yüksek riskli olarak görülen bir ziyarete hazırlanıyordu. Khan, bu ziyareti planlamakla yakın danışmanı Amerikalı avukat Thomas Lynch’i görevlendirmişti. Bu süreçte Khan'ın Netanyahu’ya yakınlığıyla bilinen, Harvard Hukuk Fakültesi Profesörü Alan Dershowitz aracılığıyla Netanyahu ile gizli bir görüşme planladığını dile getirilmişti.Aralarında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan gibi üst düzey ABD’li yetkililer, Khan’ın ziyaretinin, onu yakalama emirlerinin gereksiz olduğuna ikna etmek için bir fırsat olacağını düşünerek İsrail’e Khan’a izin vermesi için baskı yapmıştı. The Wall Street Journal tarafından tetkil edilen 3 Mayıs 2024 tarihinde UCM tutanaklarına göre Khan, Blinken’a ziyaretin sahadaki durumu anlamak açısından önemli olduğunu, karar vermeden önce ekibinin topladığı bilgileri analiz etmeye ihtiyaç duyduğunu söylemişti.Blinken ise İsrail’in kendi içinde bağımsız bir yargı sistemine sahip olduğunu, savaş suçları gibi iddiaları mahkemenin müdahalesi olmaksızın soruşturabileceğini savunmuştu. Khan ise İsrail’in adalet sisteminde özellikle Gazze’ye yönelik insani yardım engellemeleri gibi konularda boşluklar olduğunu belirtmişti.Bu görüşmenin yapıldığı sırada, Khan cinsel saldırı iddialarından yeni haberdar olmuştu. 29 Nisan’da Khan’a suçlamada bulunan kadın, Lynch ve bir başka meslektaşına, Khan’ın aylardır kendisine cinsel tacizde bulunduğunu ve artık dayanamayacağını anlatmıştı. 2 Mayıs’ta Lynch ve yardımcıları, Khan ile yüzleşmiş ve söz konusu bu iddiaları UCM'nin insan kaynakları ofisine bildireceklerini belirtmişti. Khan'ın ise bu görüşmede istifa etmek zorunda kalacağını belirttiği öne sürülmüş, “O zaman insanlar Filistin’den kaçtığımı düşünecek” cümlesini kaydettiğini iddia edilmişti.Khan’ın Ofisi ertesi gün yaptığı açıklamada iddialardan bahsetmemiş ancak personelin sindirilmesine veya uygunsuz bir şekilde etkilenmesine yönelik tüm girişimlerin sona ermesi gerektiğini belirtmişti. UCM yetkililerine göre bu açıklamanın, Khan’ın iddiaları mahkemeyi baltalamaya yönelik bir komplo olarak sunduğu savunusunun bir parçası olduğu iddia edilmişti.5 Mayıs’ta UCM’nin iç soruşturma birimi, kadını iddialarıyla ilgili görüşmeye çağırmış ancak kadın işbirliği yapmayı reddetmişti. İddiaların odağındaki kadının, aynı zamanda Netanyahu ve Hamas liderlerine yönelik tutuklama kararlarını güçlü şekilde desteklediği ve Müslüman olduğu öne sürülen kadının, Khan’ı şikayet etmesinin soruşturmaları baltalayabileceği endişesini dile getirdiği öne sürülmüştü.19 Mayıs’ta Khan, uzun süredir planladığı İsrail ve Gazze ziyaretini iptal ettiğini yardımcılarına bildirmişti. Buna mukabil 20 Mayıs’ta ise yakalama emri başvurularını açıklanmıştı. Mevcut ve eski UCM yetkilileri ise bu hamlenin alışılmadık olduğunu ve yakalama emirlerinin onaylanıp onaylanmayacağına karar verecek yargıçlar üzerinde kamuoyu baskısı oluşturmaktan kaçınmak isteyen üst düzey savcıların tavsiyelerine aykırı olduğunu dile getirmişlerdi.Khan’ın avukatları ise konuya ilişkin Gazze’ye erişim için İsrail’den resmi bir izin alınmadığını, yakalama emri başvurularının açıklanmasının ise cinsel saldırı iddialarından bağımsız bir süreç olduğunu savunmuşlardı. Ek olarak avukatlara, başvuru sırasında UCM iç soruşturması zaten kapatıldığını ve kararın, mahkemenin çoğunluğu tarafından desteklendiğini dile getirmişti.'Netanyahu ve Gallant aleyhindeki davanın güçlü'Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan’ın İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emirleri, uluslararası hukuk ve diplomasi çevrelerinde büyük yankı uyandırmıştı. Mahkemenin bu adımı, UCM’nin yetki ve meşruiyetine dair tartışmaları da beraberinde getirmişti.Khan’ın kararları, ABD ve İsrail’de yetkililer ile UCM içindeki bazı yetkililer tarafından sürpriz ve endişeyle karşılanmıştı. Başkan Joe Biden, Netanyahu’ya yönelik tutuklama emrine sert tepki gösterirken, bir önceki Başkan Donald Trump, Khan’ı ve UCM’yi Netanyahu hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle yaptırımlarla hedef almıştı. Trump, UCM personelinin mal varlıklarına el konulması ve ABD’ye girişlerinin yasaklanabileceğini belirtmişti.O dönem Netanyahu ve Gallant’a yönelik tutuklama emirleri, UCM’nin otoritesi konusundaki şüpheleri de artırmıştı. UCM’nin suçluları gözaltına almak için kendi icra gücü bulunmazken, uygulama ise tamamen üye devletlerin işbirliğine bağlı. Fransa ve Almanya gibi mahkemenin en güçlü destekçileri bile Netanyahu hakkında çıkarılan emirleri uygulamayacaklarını açıklamıştı. Netanyahu, Macaristan ziyareti sırasında da herhangi bir engelleme ile karşılaşmamış buna ek olarak Macaristan UCM’den çekilme kararı almıştı.Netanyahu hakkında çıkarılan yakalama emrinin, İsrail’in Washington’daki etkisi, Avrupa’daki destekçileri ve Netanyahu’nun tutuklanma ihtimalinin düşüklüğü göz önüne alındığında, UCM içinde ve dışında Khan’ın mahkemeyi riske atıp atmadığı konusunda yoğun tartışmalara neden olduğu belirtilmişti.Eski ABD savaş suçları büyükelçisi Stephen Rapp, savcının aynı zamanda bir diplomat olduğunu ve Khan’ın farklı bir yaklaşımı tercih etmesi gerektiğini söylemişti. Ancak Khan, avukatları aracılığıyla bu eleştirileri reddederek yakalama emirlerinin sağlam kanıtlara dayandığını ve mahkemenin tarafsızlık ilkesine uygun olduğunu vurgulamıştı.Öte yandan bazı hukuk uzmanları da özellikle Gallant’ın 7 Ekim’den sonraki günlerde yaptığı ve Gazze’ye tam bir kuşatma uygulanacağını, elektrik, yiyecek ve yakıt sağlanmayacağını belirttiği açıklamanın davalarda güçlü bir kanıt teşkil ettiğini ifade etmişti. UCM'nin başsavcılarından Luis Moreno Ocampo da Gallant’ın sözlerinin net olduğunu ve yasaklanan şeyin bu tür uygulamalar olduğunu söylemişti. Öte yandan Netanyahu da 18 Ekim’de Biden ile yaptığı görüşmenin ardından Gazze’ye insani yardım yapılmasına izin verilmeyeceğini kaydetmişti.Söz konusu tüm bu ifadelerin, savcıların elindeki deliller arasında olduğu, İsrail’in insani yardımı bilerek ve kasıtlı olarak yavaşlattığı, bunun askeri harekâtın bir etkisi değil, savaşın bir parçası olduğu iddiasını güçlendirdiği bildirilmişti. İsrail tarafı ise Gazze’ye yardımı kolaylaştırdığını ancak çatışmanın sevkiyatları etkilediğini ve Hamas’ın yardımları engellediğini iddia etmişti. Ancak Gallant ise bu konuda yorum yapmayı reddetmişti.Khan’a yönelik cinsel saldırı iddialarına ilişkin UCM’nin iç soruşturmasına kadının katılmayı reddetmesinin ardından konu bir süre gündemden düşmüştü. Ancak Ekim 2024’te anonim bir sosyal medya hesabı iddiaları yeniden gündeme taşıdı. Bunu haber kuruluşlarının haberleri takip etmiş ve UCM yönetim kurulu, iddiaların bağımsız bir şekilde soruşturulacağını açıklamıştı.Bazı diplomatlar ve UCM yetkilileri, Khan’ın ve mahkemenin dış tehditlerle karşı karşıya olduğu değerlendirmesini desteklerken, kurum içindeki rahatsızlık arttığı belirtildi. Buna mukabil üst düzey savcılar ve personelin Khan’dan soruşturma süresi boyunca izne ayrılmasını istediği ancak Khan'ın bu çağrıyı reddettiği belirtilmişti.Şubat ayında, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü Taraf Devletler Meclisi Başkanı Paivi Kaukoranta başkanlığında yapılan bir konferans görüşmesinde, Khan’a yönelik iddialar yeniden gündeme gelmişti. Khan’ı suçlayan kişi ve diğer personel, Khan’ın izne ayrılmayı reddetmesini kınamış ve ek olarak görüşmeye katılan bir UCM yetkilisi, kurumun ahlaki meşruiyetinin her geçen gün daha da aşındığını öne sürmüştü.Neler yaşanmıştı?Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan’a yönelik cinsel saldırı iddialarının ayrıntıları, hem kurum içinde hem de uluslararası hukuk camiasında sarsıcı etki yaratmaya devam ediyor. Khan’ın Pakistanlı göçmen bir ailenin çocuğu olarak Edinburgh’da doğduğu ve dindar bir Müslüman olduğu belirtilirken, uluslararası hukuk kariyerinde Kamboçya, Sierra Leone gibi bölgelerde şüpheli ve mağdurların temsilini üstlenmiş, İngiliz hukukunda üst kademelere yükselmişti. Khan, hem cazibesi hem de sert mizacıyla tanınıyordu.Khan’a cinsel saldırı suçlamasında bulunan kadın, 2023’te Khan’ın ekibine katılmadan önce altı yıl boyunca UCM’de çalışmıştı. Kadının BM müfettişlerine verdiği ifadede, Mart 2023’te Londra’da Khan’ın yakınlaşmaları başladığı ve Haziran 2023’te Kinşasa’da rızası dışında cinsel ilişkiye zorladığı iddia edilmişti. Nisan 2024’te Venezüella ve Kolombiya’ya birlikte seyahat eden Khan ve kadın, Caracas’ta konakladıkları otelde Khan’ın gece saat 3’te odasını çaldığını, kadının uyuyor numarası yaptığını iddia etmişti. Sonraki gün ise Bogota’da Khan'ın kendisi odasına çağırdığını ve cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürmüştü.

