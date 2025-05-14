https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/yeni-papadan-catisma-ortaminda-diyalog-cagrisi-baris-ekenler-tarihe-gecer-1096216747.html

Yeni Papa’dan çatışma ortamında diyalog çağrısı: ‘Barış ekenler tarihe geçer’

Yeni Papa’dan çatışma ortamında diyalog çağrısı: ‘Barış ekenler tarihe geçer’

Sputnik Türkiye

Katolik Kilisesi lideri Papa 14. Leo, çatışmalarda tarafları ‘kötü ve iyi’ olarak ayırmama ve ‘düşman’ bile olsa diyaloğa girme çağrısında bulundu. 14.05.2025, Sputnik Türkiye

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dünya

katolik kilisesi

papa 14. leo

çatışma

diyalog

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Doğu Kiliseleri temsilcilerine konuşan yeni Papa, şahsen kendisinin ‘hasımların buluşmasını’ kolaylaştırmaya hazır olduğunu söyledi.“Uzlaştıran, affeden, sayfayı çevirmemize ve yeniden başlamamıza izin veren türden bir barış için dua edelim" diyen Papa 14. Leo, şu ifadeyi kullandı:“Halklar barış istiyor ve tüm kalbimle halkların yöneticilerine sesleniyorum, gelin görüşelim, diyalog kuralım, müzakere edelim” diyen Katolik Kilisesi lideri, ölümü değil barışı ekenlerin tarihe geçeceğini kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:

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katolik kilisesi, papa 14. leo, çatışma, diyalog