https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/yeni-papadan-catisma-ortaminda-diyalog-cagrisi-baris-ekenler-tarihe-gecer-1096216747.html
Yeni Papa’dan çatışma ortamında diyalog çağrısı: ‘Barış ekenler tarihe geçer’
Yeni Papa’dan çatışma ortamında diyalog çağrısı: ‘Barış ekenler tarihe geçer’
Sputnik Türkiye
Katolik Kilisesi lideri Papa 14. Leo, çatışmalarda tarafları ‘kötü ve iyi’ olarak ayırmama ve ‘düşman’ bile olsa diyaloğa girme çağrısında bulundu. 14.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-14T13:17+0300
2025-05-14T13:17+0300
2025-05-14T13:15+0300
dünya
katolik kilisesi
papa 14. leo
çatışma
diyalog
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Doğu Kiliseleri temsilcilerine konuşan yeni Papa, şahsen kendisinin ‘hasımların buluşmasını’ kolaylaştırmaya hazır olduğunu söyledi.“Uzlaştıran, affeden, sayfayı çevirmemize ve yeniden başlamamıza izin veren türden bir barış için dua edelim" diyen Papa 14. Leo, şu ifadeyi kullandı:“Halklar barış istiyor ve tüm kalbimle halkların yöneticilerine sesleniyorum, gelin görüşelim, diyalog kuralım, müzakere edelim” diyen Katolik Kilisesi lideri, ölümü değil barışı ekenlerin tarihe geçeceğini kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/abdli-general-rusyayla-dogrudan-catisma-olasiligini-degerlendirdi-birkac-yol-kaliyor-1096214930.html
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katolik kilisesi, papa 14. leo, çatışma, diyalog
katolik kilisesi, papa 14. leo, çatışma, diyalog
Yeni Papa’dan çatışma ortamında diyalog çağrısı: ‘Barış ekenler tarihe geçer’
Katolik Kilisesi lideri Papa 14. Leo, çatışmalarda tarafları ‘kötü ve iyi’ olarak ayırmama ve ‘düşman’ bile olsa diyaloğa girme çağrısında bulundu.
Doğu Kiliseleri temsilcilerine konuşan yeni Papa, şahsen kendisinin ‘hasımların buluşmasını’ kolaylaştırmaya hazır olduğunu söyledi.
“Uzlaştıran, affeden, sayfayı çevirmemize ve yeniden başlamamıza izin veren türden bir barış için dua edelim" diyen Papa 14. Leo, şu ifadeyi kullandı:
Böyle bir barışın sağlanması için elimden geleni yapacağım. Kutsal Makam, hasımların bir araya gelip birbirlerinin gözlerinin içine bakabilmeleri, uluslara umut ve barış onurunun geri dönebilmesi için yardım etmeye hazır.
“Halklar barış istiyor ve tüm kalbimle halkların yöneticilerine sesleniyorum, gelin görüşelim, diyalog kuralım, müzakere edelim” diyen Katolik Kilisesi lideri, ölümü değil barışı ekenlerin tarihe geçeceğini kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:
Çünkü diğerleri sadece düşman değil, her şeyden önce insan. Nefret edilecek kötü insanlar değil, konuşulacak insanlardır. Dünyayı iyi ve kötü olarak ikiye ayıran tipik şiddet söylemini bırakalım.