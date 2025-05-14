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ABD’li general Rusya’yla doğrudan çatışma olasılığını değerlendirdi: ‘Birkaç yol kalıyor’
ABD’li general Rusya’yla doğrudan çatışma olasılığını değerlendirdi: ‘Birkaç yol kalıyor’
Sputnik Türkiye
ABD Kuzey Kuvvetleri Komutanı Guillot, Ukrayna’daki çatışmanın tırmanması durumunda ABD ve Rusya arasında doğrudan bir çatışmaya dönüşebileceğini belirtti. 14.05.2025, Sputnik Türkiye
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ABD Kuzey Kuvvetleri Komutanı General Gregory Guillot, Kongre’deki oturum sırasında, Batı’nın gerilediğine yönelik algının ABD'ye meydan okuma isteğinin artmasına yol açtığını savundu.Guillot, Rusya’yla doğrudan çatışma olasılığına ilişkin bir soru üzerine, “Ukrayna'daki çatışmanın ABD ile doğrudan askeri çatışmaya dönüşmesi için birkaç olası yol var” ifadesini kullandı.Rusya, İran ve Çin’in ABD ile doğrudan silahlı çatışmaya girmekten kaçındığını söyleyen general, “Ancak bu ülkelerin Batı'nın gerilediğine ilişkin algılarının dünya sahnesinde ABD'ye meydan okuma yönünde artan bir istekliliğe katkıda bulunuyor ve bir kriz durumunda yanlış hesaplama riskini artırıyor” iddiasında bulundu.Kremlin, Moskova'nın kimseyi tehdit etmediğini ya da kimseye saldırma niyetinde olmadığını defalarca vurgulamıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı siyasetçilerin vatandaşlarının dikkatlerini iç sorunlardan başka yöne çekmek için düzenli olarak hayali Rus tehdidine başvurduğunu söylemişti. Putin, eşit haklara dayanan diyaloğa açık olduklarını kaydetmişti.
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abd, abd silahlı kuvvetleri, rusya, ukrayna, batı, i̇ran, çin, kongre

ABD’li general Rusya’yla doğrudan çatışma olasılığını değerlendirdi: ‘Birkaç yol kalıyor’

12:24 14.05.2025
© AP Photo / Jose Luis MaganaABD Kuzey Kuvvetleri Komutanı General Gregory Guillot
ABD Kuzey Kuvvetleri Komutanı General Gregory Guillot - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
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ABD Kuzey Kuvvetleri Komutanı Guillot, Ukrayna’daki çatışmanın tırmanması durumunda ABD ve Rusya arasında doğrudan bir çatışmaya dönüşebileceğini belirtti.
ABD Kuzey Kuvvetleri Komutanı General Gregory Guillot, Kongre’deki oturum sırasında, Batı’nın gerilediğine yönelik algının ABD'ye meydan okuma isteğinin artmasına yol açtığını savundu.
Guillot, Rusya’yla doğrudan çatışma olasılığına ilişkin bir soru üzerine, “Ukrayna'daki çatışmanın ABD ile doğrudan askeri çatışmaya dönüşmesi için birkaç olası yol var” ifadesini kullandı.
Rusya, İran ve Çin’in ABD ile doğrudan silahlı çatışmaya girmekten kaçındığını söyleyen general, “Ancak bu ülkelerin Batı'nın gerilediğine ilişkin algılarının dünya sahnesinde ABD'ye meydan okuma yönünde artan bir istekliliğe katkıda bulunuyor ve bir kriz durumunda yanlış hesaplama riskini artırıyor” iddiasında bulundu.
Kremlin, Moskova'nın kimseyi tehdit etmediğini ya da kimseye saldırma niyetinde olmadığını defalarca vurgulamıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı siyasetçilerin vatandaşlarının dikkatlerini iç sorunlardan başka yöne çekmek için düzenli olarak hayali Rus tehdidine başvurduğunu söylemişti. Putin, eşit haklara dayanan diyaloğa açık olduklarını kaydetmişti.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2025
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