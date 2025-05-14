https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/veliaht-prens-bin-selman-abd-ile-degeri-300-milyar-dolari-asan-anlasmalar-imzaladik-1096202357.html

Veliaht Prens Bin Selman: ABD ile değeri 300 milyar doları aşan anlaşmalar imzaladık

Veliaht Prens Bin Selman: ABD ile değeri 300 milyar doları aşan anlaşmalar imzaladık

Sputnik Türkiye

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD ile 300 milyar doları aşan anlaşmalar imzaladıklarını duyurdu. 14.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-14T08:29+0300

2025-05-14T08:29+0300

2025-05-14T08:29+0300

dünya

suudi arabistan veliaht prensi muhammed bin selman

donald trump

suudi arabistan

abd

elon musk

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı Suudi Arabistan-ABD Yatırım Forumu'nda konuştu. Suudi Arabistan Veliaht Prensi, ülkesinin ABD ile ilişkilerinin tarihine değinerek, "Ülkemizin ABD ile 92 yıl önce başlayan derin bir ekonomik ilişkisi bulunmaktadır. Bugün ABD ile 600 milyar dolarlık ortaklık fırsatları üzerinde çalışıyoruz. Ortak yatırımlar, ABD ile ekonomik ilişkilerimizin en önemli dayanaklarından biridir" diye konuştu.Ülkesinin ekonomisinin halihazırda bölgenin "en büyük ekonomisi" olduğunu ifade eden Bin Selman, "ABD ile değeri 300 milyar doları aşan anlaşmalara imza attık" dedi. Bin Selman, 2013 ila 2024 yılları arasında ABD-Suudi Arabistan arasındaki ticaret hacminin 500 milyar dolara ulaştığını aktardı.Suudi Arabistan Veliaht Prensi, "Suudi Arabistan'daki yabancı yatırımların dörtte biri ABD şirketlerinden oluşuyor." bilgisini de paylaştı. ABD Başkanı Donald Trump ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Stratejik Ekonomik Ortaklık Belgesi'ni imzalamıştı.Elon Musk'da Trump'a eşlik ettiTrump ve Bin Selman'ın imzaladığı anlaşmalar ve mutabakat zabıtlarında adalet, sağlık, uzay, gümrük ve hava taşımacılığı gibi alanları kapsıyor. Forumda milyarder iş insanı Elon Musk'da yer aldı. Anlaşmalarda, ABD ve Suudi Arabistan savunma bakanlıkları arasında yapılan, Suudi Arabistan ordusunun geliştirilmesi ve modernizasyonu konusunda imzalanan mutabakat ile enerji ve savunma sektörlerinde de bir dizi anlaşma bulunuyor.Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da söz konusu anlaşmalar arasında "ABD ile Suudi Arabistan arasında, değeri 142 milyar dolar olan tarihteki en büyük silah satış anlaşmasının" imzalandığı kaydedilmişti.

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